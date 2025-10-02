《SD鋼彈 G世代 永恆》半周年慶上線！送46次免費機體補給保證獲得2架UR單位

Bandai Namco Entertainment Inc. 所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》現已更新。紀念半週年登場的主要關卡與機體介紹PV 熱烈公開中。

主要關卡新追加「機動戰士鋼彈UC〔獨角獸〕」和「機動武鬥傳G鋼彈」（後半），並推出新增了UR「獨角獸鋼彈（毀滅模式／覺醒）（EX）」／UR「巴納吉‧林克斯」、UR「神威鋼彈（EX）」／UR「多門‧火州」、UR「鋼彈F91（EX）」／UR「西布克‧阿諾」等陣容的精選機體補給。

遊戲中更推出了「Half Anniversary最多46次免費機體補給」活動，並正式開售「樂曲包 vol.1」。

追加主要關卡「機動戰士鋼彈UC〔獨角獸〕」、「機動武鬥傳G鋼彈」（後半）！

9月30日起，主要關卡已新增「機動戰士鋼彈UC」以及「機動武鬥傳G鋼彈」（後半）！

完成主要關卡「機動戰士鋼彈 逆襲的夏亞」的關卡5即可解放「機動戰士鋼彈UC〔獨角獸〕」；完成主要關卡「機動武鬥傳G鋼彈」的關卡10即可解放「機動武鬥傳G鋼彈」（後半）。

主要關卡中還能夠限期聆聽到原作樂曲，如《機動戰士鋼彈UC〔獨角獸〕》的《StarRingChild》，以及《機動武鬥傳G鋼彈》的《Trust You Forever》等經典旋律！請務必打開BGM，遊玩相關關卡！

※樂曲播放期間：9/30 11:00～10/29 11:00 (GMT+8)左右

※可聆聽期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※詳情請至遊戲內查看。

UR「獨角獸鋼彈（毀滅模式／覺醒）（EX）」／UR「巴納吉‧林克斯」、UR「神威鋼彈（EX）」／UR「多門‧火州」、UR「鋼彈F91（EX）」／UR「西布克‧阿諾」於精選機體補給中登場！

限期登場單位UR「獨角獸鋼彈（毀滅模式／覺醒）（EX）」／UR「巴納吉‧林克斯」、UR「神威鋼彈（EX）」／UR「多門‧火州」，以及限期登場UR支援人員「奧特‧米塔斯＆擬‧阿卡瑪（隆德‧貝爾）」於精選機體補給中登場！

其餘精選陣容還有UR「鋼彈F91（EX）」／UR「西布克‧阿諾」，以及多架SSR單位與支援人員全新登場！

▼機體補給詳情▼

※預計登場期間：現正登場 ～ 10/24 10:59 (GMT+8)為止

※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※詳情請至遊戲內查看。

「Half Anniversary最多46次免費機體補給」現正登場！

「Half Anniversary最多46次免費機體補給」已於9月30日起熱烈登場！

收集可在「Half Anniversary登入獎勵」、「Half Anniversary板塊使命」等處獲得的專用票券，即可進行活動限定機體補給。進行46次機體補給則保證獲得2架UR單位！千萬別錯過！

▼機體補給詳情▼

※預計登場期間：現正登場 ～ 11/7 10:59 (GMT+8)為止

※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※詳情請至遊戲內查看。

收錄51首曲目的「樂曲包 vol.1」熱烈開售！

收錄了可在遊戲內聆聽的各首樂曲，「樂曲包 vol.1」已於9月30日開始販售！

樂曲包中包含了51首BGM，以及高級機體補給券。購買並解放BGM後，便可在遊戲內的「BGM設定」中更改要播放的BGM。獲得您喜愛的BGM，在動人的樂聲下暢遊「G世代永恆」吧！

▼「樂曲包 vol.1」詳情▼

※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※樂曲包在不同平台上最多可各購買1次。

※樂曲的解放狀況無法跨平台繼承。

※詳情請至遊戲內查看。

