《SD鋼彈 G世代 永恆》新增主要關卡「機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 後半」，樂曲包第二彈也開賣

Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》現已更新，主要關卡新追加「機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 後半」，並推出新增了UR「天狼王型獵魔鋼彈（EX）」／UR「三日月‧奧古斯」等陣容的精選機體補給。遊戲中更同步推出了「世代之塔『EAST TOWER』」，並正式開售「樂曲包 vol.2」。

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

追加主要關卡「機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 後半」！

10月31日起，主要關卡已新增「機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 後半」！完成主要關卡「機動戰士鋼彈 鐵血孤兒」關卡13即可解放。此外，描繪《機動戰士鋼彈 鐵血孤兒》中登場角色故事的「SIDE STORY」也將同步登場！完成「SIDE STORY」即可獲得SSR「XK」作為報酬。敬請搭配主要關卡一同遊玩，享受更完整的故事體驗！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

目前於主要關卡中還能夠限期聆聽到《機動戰士鋼彈 鐵血孤兒》中的《Fighter》等經典旋律！請務必打開BGM，遊玩相關關卡！

※樂曲播放期間：10/31 11:00～11/29 11:00 (GMT+8)左右

※可聆聽期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※各項詳情請至遊戲內查看。

UR「天狼王型獵魔鋼彈（EX）」／UR「三日月‧奧古斯」、UR「風靈鋼彈（修改型）（EX）」／UR「蘇萊塔‧墨丘利」等陣容於精選機體補給中登場！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

限期登場單位UR「天狼王型獵魔鋼彈（EX）」／UR「三日月‧奧古斯」隆重亮相！並有UR「風靈鋼彈（修改型）（EX）」／UR「蘇萊塔‧墨丘利」，以及UR支援人員「雅朵拉‧米克斯塔＆螢火」全新登場！還有UR「獵魔鋼彈（第6型態）（EX）」／UR「三日月‧奧古斯」同步精選登場。

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

▼機體補給詳情▼

※預計登場期間：現正登場 ～ 11/21 10:59 (GMT+8)為止

※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※詳情請至遊戲內查看。

「世代之塔EAST TOWER」盛大登場！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

事件「世代之塔『EAST TOWER』」現已於遊戲內登場！本次新追加了16F～20F的關卡。除了可獲得「鑽石」、「稱號」、「武裝強化零件UR」、「SP化徽章」等報酬外，完成19F還可獲得擁有「提升自身與以自身為中心的範圍內己方對目標造成的損傷」技能的UR角色「米奧琳涅‧連布蘭」！敬請挑戰登上最頂層吧！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

▼世代之塔介紹▼

世代之塔是由玩家編制2支自由部隊，由第1層開始完成關卡並挑戰登上最頂層的事件。敬請活用「攻略資訊」來掌握關卡中登場的「Boss」與「重點單位」等需警戒要素，並參考「完成資訊」內其他玩家通關時的陣容，隨時調整隊伍編制來攻略關卡！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

▼事件詳情▼

預計登場期間：10/31 11:00 ～ 11/21 10:59 (GMT+8)為止

※本事件將於到達玩家RANK16後解放。

※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※本事件日後有可能再次登場。

※事件詳情請至遊戲內查看。

收錄獨立世界觀系列作品樂曲，「樂曲包 vol.2」熱烈開售！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

「樂曲包 vol.2」於10月31日起正式開售！本次共收錄51首獨立世界觀系列作品的樂曲，購買此特別樂曲包，還可獲得高級機體補給券等道具。獲得您喜愛的樂曲，在動人的樂聲下暢遊「G世代永恆」吧！

「樂曲包 vol.2」收錄樂曲一覽

機動武鬥傳G鋼彈

  • Saikyo no Akashi-King of heart

  • Moeagare Toshi Imawashiki Syukumei wo koete

  • Waga Kokoro Meikyo Shisui - Saredo Kono Te wa Rekka no Gotoku

  • Gekito no Naka Sorezore no Yakusoku

  • Kessen no toki Kitari

  • Yomigaeru Akuma sono Kyukyoku no Sugata wo Arawasu

  • Idainaru Eiyu

  • Kiba wo Hikarase Ryu ga Mau

  • Yuki toiu Na no Kunsyo wo Mune ni

  • Kosakusuru Kitai

  • FLYING IN THE SKY

  • Trust You Forever

新機動戰記鋼彈W

  • Shisyunki wo Koroshita Syonen no Tsubasa

  • Kuroi Kaze ga Shi e Izanau

  • Kaerichi to Kayaku no Nioi no naka

  • Shikabane ni Umoreta Heiwa wo Sagashite

  • Ryu ga Oyogu Toki Subete wa Owaru

  • Kyouko-Toppa

  • Gundam Syugeki

  • Zero no Densetsu -XXXG-OOWO

  • Zechs ga Kuru

  • OZ Mobile Suit Sekkin

  • Ninmu-Suiko

  • Mirai eno Hisyo

  • JUST COMMUNICATION

  • RHYTHM EMOTION

新機動戰記鋼彈W 無盡的華爾滋

  • WHITE REFLECTION

機動新世紀鋼彈X

  • Satellite Cannon

  • Tsuigeki

  • Shisen

  • Boku ga New Type da

  • Fukkatsu no Garrod

  • Semarikuru Kyodaina Chikara

  • Kakenukeru GX

  • New Weapon Divider

  • DREAMS

  • Resolution

機動戰士鋼彈 鐵血孤兒

  • Mobile Suit Gundam : Iron-Blooded Orphans

  • Defenders of the Wild

  • Signs of Victory

  • All Out

  • Strengths Focus

  • In a Fury

  • Ein System

  • Last Extremity

  • Raise your flag

  • Survivor

  • RAGE OF DUST - New Version -

  • Fighter

SD鋼彈外傳 騎士鋼彈物語

  • Daikessen -Theme/Ending1/Ending2

鋼彈創鬥者

  • Nibunnoichi

▼「樂曲包 vol.2」詳情▼

※販賣期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※樂曲包在不同平台上最多可各購買1次。

※樂曲的解放狀況無法跨平台繼承。

※詳情請至遊戲內查看。

以上內容為廠商提供資料原文

