《SD鋼彈 G世代 永恆》新增主要關卡「機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 後半」，樂曲包第二彈也開賣

Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》現已更新，主要關卡新追加「機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 後半」，並推出新增了UR「天狼王型獵魔鋼彈（EX）」／UR「三日月‧奧古斯」等陣容的精選機體補給。遊戲中更同步推出了「世代之塔『EAST TOWER』」，並正式開售「樂曲包 vol.2」。

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

追加主要關卡「機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 後半」！

10月31日起，主要關卡已新增「機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 後半」！完成主要關卡「機動戰士鋼彈 鐵血孤兒」關卡13即可解放。此外，描繪《機動戰士鋼彈 鐵血孤兒》中登場角色故事的「SIDE STORY」也將同步登場！完成「SIDE STORY」即可獲得SSR「XK」作為報酬。敬請搭配主要關卡一同遊玩，享受更完整的故事體驗！

目前於主要關卡中還能夠限期聆聽到《機動戰士鋼彈 鐵血孤兒》中的《Fighter》等經典旋律！請務必打開BGM，遊玩相關關卡！

※樂曲播放期間：10/31 11:00～11/29 11:00 (GMT+8)左右

※可聆聽期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※各項詳情請至遊戲內查看。

UR「天狼王型獵魔鋼彈（EX）」／UR「三日月‧奧古斯」、UR「風靈鋼彈（修改型）（EX）」／UR「蘇萊塔‧墨丘利」等陣容於精選機體補給中登場！

限期登場單位UR「天狼王型獵魔鋼彈（EX）」／UR「三日月‧奧古斯」隆重亮相！並有UR「風靈鋼彈（修改型）（EX）」／UR「蘇萊塔‧墨丘利」，以及UR支援人員「雅朵拉‧米克斯塔＆螢火」全新登場！還有UR「獵魔鋼彈（第6型態）（EX）」／UR「三日月‧奧古斯」同步精選登場。

▼機體補給詳情▼

※預計登場期間：現正登場 ～ 11/21 10:59 (GMT+8)為止

※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※詳情請至遊戲內查看。

「世代之塔『EAST TOWER』」盛大登場！

事件「世代之塔『EAST TOWER』」現已於遊戲內登場！本次新追加了16F～20F的關卡。除了可獲得「鑽石」、「稱號」、「武裝強化零件UR」、「SP化徽章」等報酬外，完成19F還可獲得擁有「提升自身與以自身為中心的範圍內己方對目標造成的損傷」技能的UR角色「米奧琳涅‧連布蘭」！敬請挑戰登上最頂層吧！

▼世代之塔介紹▼

世代之塔是由玩家編制2支自由部隊，由第1層開始完成關卡並挑戰登上最頂層的事件。敬請活用「攻略資訊」來掌握關卡中登場的「Boss」與「重點單位」等需警戒要素，並參考「完成資訊」內其他玩家通關時的陣容，隨時調整隊伍編制來攻略關卡！

▼事件詳情▼

預計登場期間：10/31 11:00 ～ 11/21 10:59 (GMT+8)為止

※本事件將於到達玩家RANK16後解放。

※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※本事件日後有可能再次登場。

※事件詳情請至遊戲內查看。

收錄獨立世界觀系列作品樂曲，「樂曲包 vol.2」熱烈開售！

「樂曲包 vol.2」於10月31日起正式開售！本次共收錄51首獨立世界觀系列作品的樂曲，購買此特別樂曲包，還可獲得高級機體補給券等道具。獲得您喜愛的樂曲，在動人的樂聲下暢遊「G世代永恆」吧！

「樂曲包 vol.2」收錄樂曲一覽

機動武鬥傳G鋼彈

Saikyo no Akashi-King of heart

Moeagare Toshi Imawashiki Syukumei wo koete

Waga Kokoro Meikyo Shisui - Saredo Kono Te wa Rekka no Gotoku

Gekito no Naka Sorezore no Yakusoku

Kessen no toki Kitari

Yomigaeru Akuma sono Kyukyoku no Sugata wo Arawasu

Idainaru Eiyu

Kiba wo Hikarase Ryu ga Mau

Yuki toiu Na no Kunsyo wo Mune ni

Kosakusuru Kitai

FLYING IN THE SKY

Trust You Forever

新機動戰記鋼彈W

Shisyunki wo Koroshita Syonen no Tsubasa

Kuroi Kaze ga Shi e Izanau

Kaerichi to Kayaku no Nioi no naka

Shikabane ni Umoreta Heiwa wo Sagashite

Ryu ga Oyogu Toki Subete wa Owaru

Kyouko-Toppa

Gundam Syugeki

Zero no Densetsu -XXXG-OOWO

Zechs ga Kuru

OZ Mobile Suit Sekkin

Ninmu-Suiko

Mirai eno Hisyo

JUST COMMUNICATION

RHYTHM EMOTION

新機動戰記鋼彈W 無盡的華爾滋

WHITE REFLECTION

機動新世紀鋼彈X

Satellite Cannon

Tsuigeki

Shisen

Boku ga New Type da

Fukkatsu no Garrod

Semarikuru Kyodaina Chikara

Kakenukeru GX

New Weapon Divider

DREAMS

Resolution

機動戰士鋼彈 鐵血孤兒

Mobile Suit Gundam : Iron-Blooded Orphans

Defenders of the Wild

Signs of Victory

All Out

Strengths Focus

In a Fury

Ein System

Last Extremity

Raise your flag

Survivor

RAGE OF DUST - New Version -

Fighter

SD鋼彈外傳 騎士鋼彈物語

Daikessen -Theme/Ending1/Ending2

鋼彈創鬥者

Nibunnoichi

▼「樂曲包 vol.2」詳情▼

※販賣期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※樂曲包在不同平台上最多可各購買1次。

※樂曲的解放狀況無法跨平台繼承。

※詳情請至遊戲內查看。

－

