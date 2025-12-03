宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
《SD鋼彈 G世代 永恆》新增主要關卡「機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威」，樂曲包第三彈也開賣
Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》現已新增主要關卡「機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威」，同時推出特別關卡「改革者們」，帶領玩家經由特殊劇情，深入探索向地球聯邦政府發起挑戰的人們背後的故事。
遊戲中也同步推出新增了UR「Ξ鋼彈（EX）」／UR「哈薩威‧諾亞」、UR「佩涅羅珀（EX）」／UR「連恩‧艾姆」等陣容的精選機體補給，以及最新「樂曲包 vol.3」正於商店熱賣中。
追加主要關卡「機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威」！
11月30日起，主要關卡已新增「機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威」！ 完成主要關卡「機動戰士鋼彈 逆襲的夏亞」關卡5即可解放本關卡。目前在主要關卡中還能夠限期聆聽到《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》中的《TRACER》等經典樂曲！請務必打開BGM，遊玩相關關卡！
此外，配合本次更新，永恆通行證的玩家專屬福利「動畫觀看功能」中，可觀看動畫也新增了《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》！玩家可依關卡進度，同步欣賞精彩動畫。
※樂曲預計播放期間：11/30 11:00～12/29 11:00為止 (GMT+8)
※可聆聽期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※動畫觀看期限為公開後90天內。
※使用PC版 Google Play Games遊玩時，無法使用動畫觀看功能。
※詳情請至遊戲內查看。
解鎖「機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威」更多樂趣，新增特別關卡「改革者們」！
配合新增的主要關卡「機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威」，本次更新同步推出特別關卡「改革者們」！「改革者們」將帶來特別劇情，深入探索曾向地球聯邦政府發起挑戰者的背景，讓玩家能更完整體驗《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》的故事魅力。
完成「改革者們」後可獲得豐富報酬，包括SSR單位「百式」、SSR角色「克瓦特羅‧巴吉納」，以及為紀念即將公開的《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女》所推出的特別支援人員。敬請搭配主要關卡一同遊玩，享受更完整的故事體驗。
※預計登場期間：現正登場 ～ 2026/3/31 10:59ま (GMT+8)為止
※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※詳情請至遊戲內查看。
UR「Ξ鋼彈（EX）／UR「哈薩威‧諾亞」、UR「佩涅羅珀（EX）」／UR「連恩‧艾姆」等陣容於精選機體補給中登場！
限期登場單位UR「Ξ鋼彈（EX）」／UR「哈薩威‧諾亞」隆重亮相！並有UR「佩涅羅珀（EX）」／UR「連恩‧艾姆」以及UR支援人員「琪琪‧安達露西亞＆豪森號356航班[1] 」全新登場！SSR「梅薩F型裸裝（指揮官機）」也將同步提升出現機率。
原稿内の「365便」は誤植かと思われます。「356便」で翻訳いたしました。ご確認のほどよろしくお願いします。
▼機體補給詳情▼
※預計登場期間：現正登場 ～ 2026/2/28 10:59 (GMT+8)為止
※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※詳情請至遊戲內查看。
收錄獨立世界觀系列作品樂曲，「樂曲包 vol.3」熱烈開售！
「樂曲包 vol.3」於11月30日起正式開售！本次共收錄51首獨立世界觀系列作品的樂曲，購買此特別樂曲包，還可獲得高級機體補給券等道具。獲得您喜愛的樂曲，在動人的樂聲下暢遊「G世代永恆」吧！
「樂曲包 vol.3」收錄樂曲一覽
《機動戰士鋼彈SEED》
GUNDAM Syutsugeki
Senjo no Ketsui
Tobe! FREEDOM
STRIKE Syutsugeki
Sento Taisei
Aku no 3 Heiki
Aseri
Sento-Butai
Invoke
moment
Believe
Realize
《機動戰士鋼彈SEED DESTINY》
Mission Kaishi
Kakusei Shinn Asuka
Yoki to Hohoemi
COLONY - Zettai-Zetsumei
Hajimari ga Yue
Syutsugeki! IMPULSE
Kira, Sono Kokoro no Mama Ni
Kyoki no Hate
Hakai to Zetsubo
Ignited
PRIDE
Bokutachinoyukue
《機動戰士鋼彈00》
POWER
COUNTERATTACK
APPROACH
UNION
UPROAR
SEIZURE
FIGHT
RECOVER
INTERVENTION
OO GUNDAM
Strike
Restart
MASURAO
TRANS-AM RAISER
SCRAMBLE
DECISIVE BATTLE
Daybreak's Bell
Ash Like Snow
《機動戰士鋼彈 水星的魔女》
Happy Birthday to You
The Witch From Mercury
GUNDAM PHARACT
Chaos
Enemy Onslaught
The Witches from Earth
AERIAL REBUILD
Liberation from the Curse
The Blessing
▼「樂曲包 vol.3」詳情▼
※販賣期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※樂曲包在不同平台上最多可各購買1次。
※樂曲的解放狀況無法跨平台繼承。
※詳情請至遊戲內查看。
歡慶商店銷售排行第一名，贈送全體玩家鑽石3,000個！
本作榮登商店銷售排行第一名！為感謝各位的支持，將送出鑽石3,000個（可進行10次機體補給）給所有玩家！盡情暢遊「G世代 永恆」的世界吧！
【禮物內容】
鑽石3,000個（可進行10次機體補給）
※每個帳號僅限獲得1次。
※新手教學結束後，即可自「禮物」處領取。
※禮物發送期間：即日起～12/31 22:59 (GMT+8)
※詳情請至遊戲內查看。登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※請於30天內領取已發送的禮物。
－
以上內容為廠商提供資料原文
