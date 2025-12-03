《SD鋼彈 G世代 永恆》新增主要關卡「機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威」，樂曲包第三彈也開賣

焦點

Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》現已新增主要關卡「機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威」，同時推出特別關卡「改革者們」，帶領玩家經由特殊劇情，深入探索向地球聯邦政府發起挑戰的人們背後的故事。

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

遊戲中也同步推出新增了UR「Ξ鋼彈（EX）」／UR「哈薩威‧諾亞」、UR「佩涅羅珀（EX）」／UR「連恩‧艾姆」等陣容的精選機體補給，以及最新「樂曲包 vol.3」正於商店熱賣中。

追加主要關卡「機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威」！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
11月30日起，主要關卡已新增「機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威」！ 完成主要關卡「機動戰士鋼彈 逆襲的夏亞」關卡5即可解放本關卡。目前在主要關卡中還能夠限期聆聽到《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》中的《TRACER》等經典樂曲！請務必打開BGM，遊玩相關關卡！

此外，配合本次更新，永恆通行證的玩家專屬福利「動畫觀看功能」中，可觀看動畫也新增了《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》！玩家可依關卡進度，同步欣賞精彩動畫。

※樂曲預計播放期間：11/30 11:00～12/29 11:00為止 (GMT+8)

※可聆聽期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※動畫觀看期限為公開後90天內。

※使用PC版 Google Play Games遊玩時，無法使用動畫觀看功能。

※詳情請至遊戲內查看。

解鎖「機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威」更多樂趣，新增特別關卡「改革者們」！

配合新增的主要關卡「機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威」，本次更新同步推出特別關卡「改革者們」！「改革者們」將帶來特別劇情，深入探索曾向地球聯邦政府發起挑戰者的背景，讓玩家能更完整體驗《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》的故事魅力。

完成「改革者們」後可獲得豐富報酬，包括SSR單位「百式」、SSR角色「克瓦特羅‧巴吉納」，以及為紀念即將公開的《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女》所推出的特別支援人員。敬請搭配主要關卡一同遊玩，享受更完整的故事體驗。

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

※預計登場期間：現正登場 ～ 2026/3/31 10:59ま (GMT+8)為止

※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※詳情請至遊戲內查看。

UR「Ξ鋼彈（EX）／UR「哈薩威‧諾亞」、UR「佩涅羅珀（EX）」／UR「連恩‧艾姆」等陣容於精選機體補給中登場！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

限期登場單位UR「Ξ鋼彈（EX）」／UR「哈薩威‧諾亞」隆重亮相！並有UR「佩涅羅珀（EX）」／UR「連恩‧艾姆」以及UR支援人員「琪琪‧安達露西亞＆豪森號356航班[1] 」全新登場！SSR「梅薩F型裸裝（指揮官機）」也將同步提升出現機率。

原稿内の「365便」は誤植かと思われます。「356便」で翻訳いたしました。ご確認のほどよろしくお願いします。

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

▼機體補給詳情▼

※預計登場期間：現正登場 ～ 2026/2/28 10:59 (GMT+8)為止

※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※詳情請至遊戲內查看。

收錄獨立世界觀系列作品樂曲，「樂曲包 vol.3」熱烈開售！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

「樂曲包 vol.3」於11月30日起正式開售！本次共收錄51首獨立世界觀系列作品的樂曲，購買此特別樂曲包，還可獲得高級機體補給券等道具。獲得您喜愛的樂曲，在動人的樂聲下暢遊「G世代永恆」吧！

「樂曲包 vol.3」收錄樂曲一覽

《機動戰士鋼彈SEED》

  • GUNDAM Syutsugeki

  • Senjo no Ketsui

  • Tobe! FREEDOM

  • STRIKE Syutsugeki

  • Sento Taisei

  • Aku no 3 Heiki

  • Aseri

  • Sento-Butai

  • Invoke

  • moment

  • Believe

  • Realize

《機動戰士鋼彈SEED DESTINY》

  • Mission Kaishi

  • Kakusei Shinn Asuka

  • Yoki to Hohoemi

  • COLONY - Zettai-Zetsumei

  • Hajimari ga Yue

  • Syutsugeki! IMPULSE

  • Kira, Sono Kokoro no Mama Ni

  • Kyoki no Hate

  • Hakai to Zetsubo

  • Ignited

  • PRIDE

  • Bokutachinoyukue

《機動戰士鋼彈00》

  • POWER

  • COUNTERATTACK

  • APPROACH

  • UNION

  • UPROAR

  • SEIZURE

  • FIGHT

  • RECOVER

  • INTERVENTION

  • OO GUNDAM

  • Strike

  • Restart

  • MASURAO

  • TRANS-AM RAISER

  • SCRAMBLE

  • DECISIVE BATTLE

  • Daybreak's Bell

  • Ash Like Snow

《機動戰士鋼彈 水星的魔女》

  • Happy Birthday to You

  • The Witch From Mercury

  • GUNDAM PHARACT

  • Chaos

  • Enemy Onslaught

  • The Witches from Earth

  • AERIAL REBUILD

  • Liberation from the Curse

  • The Blessing

▼「樂曲包 vol.3」詳情▼

※販賣期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※樂曲包在不同平台上最多可各購買1次。

※樂曲的解放狀況無法跨平台繼承。

※詳情請至遊戲內查看。

歡慶商店銷售排行第一名，贈送全體玩家鑽石3,000個！

本作榮登商店銷售排行第一名！為感謝各位的支持，將送出鑽石3,000個（可進行10次機體補給）給所有玩家！盡情暢遊「G世代 永恆」的世界吧！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

【禮物內容】

鑽石3,000個（可進行10次機體補給）

※每個帳號僅限獲得1次。

※新手教學結束後，即可自「禮物」處領取。

※禮物發送期間：即日起～12/31 22:59 (GMT+8)

※詳情請至遊戲內查看。登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※請於30天內領取已發送的禮物。

以上內容為廠商提供資料原文

