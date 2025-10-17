《SD鋼彈 G世代 永恆》新增歷史關卡，《新機動戰記鋼彈W》30週年送SSR獎勵

焦點

Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》現已更新，新增了可遊玩過往登場故事事件的「歷史關卡」，並同步公開於製作人香港見面會上所發表的《新機動戰記鋼彈W》30週年紀念相關特別活動資訊。

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

新增可遊玩過往故事事件的「歷史關卡」！

「歷史關卡」已於10月16日實裝，玩家可在此遊玩以往登場的故事事件。首波由《機動戰士鋼彈SEED ASTRAY》和《機動戰士鋼彈 雷霆宙域DECEMBER SKY》兩部作品打頭陣，請務必前往挑戰！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

歡慶《新機動戰記鋼彈W》30週年，板塊使命與登入獎勵現正登場！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

為慶祝《新機動戰記鋼彈W》30週年，遊戲中已於10月16日起推出登入獎勵與板塊使命！可由登入獎勵獲得SSR「飛翼鋼彈（EW版）」、板塊使命中則可獲得SSR「希洛‧唯」以及「飛翼鋼彈（EW版）突破界限材料SSR」等豐富獎勵，千萬別錯過！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

▼特別活動詳情▼

※登入獎勵預計登場期間：現正登場 ～ 11/14 23:59 (GMT+8)為止

※板塊使命預計登場期間：現正登場 ～ 11/14 23:59 (GMT+8)為止

※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※詳細請至遊戲內查看。

收錄獨立世界觀系列作品樂曲，「樂曲包」推出「vol.2」與「vol.3」！

於香港舉行的製作人見面會上，宣布了「樂曲包」將推出「vol.2」與「vol.3」！ 本次預計將收錄獨立世界觀系列作品的樂曲。相關販售時期等詳情，請期待後續消息發布！

支援PC遊玩，「G世代 永恆」登陸Google Play Games！

10月16日起，已可於PC版Google Play Games上遊玩《SD鋼彈 G世代 永恆》。目前使用iOS和Android遊玩的玩家，只要使用Bandai Namco ID進行同步，即可將先前的遊戲資料輕鬆轉移至PC版，在電腦上繼續享受精彩遊戲。敬請使用電腦的大螢幕，享受更加震撼的遊戲體驗！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

