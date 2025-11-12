《SD鋼彈 G世代 永恆》歡慶下載突破700萬次，登入送3000鑽

Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》宣布全世界下載已突破700萬次。遊戲中也推出了故事事件「機動戰士鋼彈外傳 THE BLUE DESTINY」，並有UR「蒼藍命運1號機（EX）」／UR「勇‧鹿島」等陣容於精選機體補給中新登場。

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

慶祝全球突破700萬次下載，贈送3,000個鑽石！

全世界突破700萬次下載！為感謝各位的支持，將送出鑽石3,000個（可進行10次機體補給）給所有玩家！盡情暢遊「G世代 永恆」的世界吧！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

【禮物內容】

鑽石3,000個（可進行10次機體補給）

※每個帳號僅限獲得1次。

※新手教學結束後，即可自「禮物」處領取。

※禮物發送期間：即日起～12/10 22:59 (GMT+8)

※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※請於30天內領取已發送的禮物。

故事事件「機動戰士鋼彈外傳 THE BLUE DESTINY」現正登場！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

故事事件「機動戰士鋼彈外傳 THE BLUE DESTINY」已於遊戲內登場！遊玩事件，開發新追加的單位吧！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

▼事件詳情▼

預計登場期間：現正登場 ～ 11/30 10:59 (GMT+8)為止

※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※事件詳情請至遊戲內查看。

UR「蒼藍命運1號機（EX）」／UR「勇‧鹿島」、UR「新安州（EX）」／UR「弗爾‧伏朗托」等陣容於精選機體補給中登場！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

UR「蒼藍命運1號機（EX）」／UR「勇‧鹿島」、UR「新安州（EX）」／UR「弗爾‧伏朗托」、UR支援人員「米妮瓦‧拉歐‧薩比＆葛蘭雪」全新登場！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

▼機體補給詳情▼

※預計登場期間：現正登場 ～ 11/30 10:59 (GMT+8)為止

※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※詳細請至遊戲內查看。

－

