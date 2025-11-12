焦點

容祖兒稱自己演戲業餘　入行 26 年從未想退休

Yahoo Tech HK

《SD鋼彈 G世代 永恆》歡慶下載突破700萬次，登入送3000鑽

Yahoo奇摩遊戲編輯部
Yahoo奇摩遊戲編輯部
更新時間

Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》宣布全世界下載已突破700萬次。遊戲中也推出了故事事件「機動戰士鋼彈外傳 THE BLUE DESTINY」，並有UR「蒼藍命運1號機（EX）」／UR「勇‧鹿島」等陣容於精選機體補給中新登場。

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

慶祝全球突破700萬次下載，贈送3,000個鑽石！

全世界突破700萬次下載！為感謝各位的支持，將送出鑽石3,000個（可進行10次機體補給）給所有玩家！盡情暢遊「G世代 永恆」的世界吧！

廣告
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

【禮物內容】

鑽石3,000個（可進行10次機體補給）

※每個帳號僅限獲得1次。

※新手教學結束後，即可自「禮物」處領取。

※禮物發送期間：即日起～12/10 22:59 (GMT+8)

※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※請於30天內領取已發送的禮物。

故事事件「機動戰士鋼彈外傳 THE BLUE DESTINY」現正登場！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

故事事件「機動戰士鋼彈外傳 THE BLUE DESTINY」已於遊戲內登場！遊玩事件，開發新追加的單位吧！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

▼事件詳情▼

  • 預計登場期間：現正登場 ～ 11/30 10:59 (GMT+8)為止

※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※事件詳情請至遊戲內查看。

UR「蒼藍命運1號機（EX）」／UR「勇‧鹿島」、UR「新安州（EX）」／UR「弗爾‧伏朗托」等陣容於精選機體補給中登場！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

UR「蒼藍命運1號機（EX）」／UR「勇‧鹿島」、UR「新安州（EX）」／UR「弗爾‧伏朗托」、UR支援人員「米妮瓦‧拉歐‧薩比＆葛蘭雪」全新登場！

（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）
（來源：SD鋼彈 G世代 永恆官方提供）

▼機體補給詳情▼

※預計登場期間：現正登場 ～ 11/30 10:59 (GMT+8)為止

※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※詳細請至遊戲內查看。

以上內容為廠商提供資料原文

11 food.

