《Yahoo電影》專訪｜《一戰再戰》里安納度開工仍會騰雞 班尼斯奧大讚對手風趣：他現實中都很搞笑！

【Yahoo電影專訪】由兩大奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、辛潘（Sean Penn），與奧斯卡最佳男配角班尼斯奧狄多路（Benicio Del Toro）巨星聯手主演的新作《一戰再戰》，首波影評口碑爆炸，更被媒體稱為年度佳作。《Yahoo電影》專訪了兩大男星里安納度狄卡比奧與班尼斯奧狄多路，班尼斯奧大讚對手搞笑之餘，里安納度更自爆到今時今日開工都會緊張騰雞，究竟原因何在？

《Yahoo電影》專訪了兩大巨星，里安納度狄卡比奧與班尼斯奧狄多路。

里安納度雖經驗十足，首日開工仍會緊張

《一戰再戰》由名導保羅湯瑪士安德遜（Paul Thomas Anderson）執導，之前里安納度已表示很想跟對方合作，更因推掉對方的《一舉成名》（Boogie Nights）邀約而飲恨！今次巨星終於有機會主演保羅湯瑪士安德遜的作品，里安納度卻在專訪中自爆，即使經驗豐富如他，第一日開工都會好緊張！「第一天你很努力嘗試建立你的角色，因為很有趣，你可以盡講你的電影，但當正式上路時，無論你建立了甚麼，不論是口音、服裝、角色的細節、角色的態度，都不會倒轉重來，那已永遠印在電影膠卷上。」因為拍完就不能推倒重來，第一日如何建立角色非常重要，所以成為壓力：「我們不會在電影中段說 ：『不如將角色帶到第二個方向？』那不會發生。我認為是那些期望，令我第一天有點緊張。」

里安納度首日開工仍會緊張！

那拍畢電影正式收工，心情又會大為不同嗎？他笑說：「當你拍完，尤其是拍這部戲，就覺得那角色繼續活下去，你已經體現了他，無論如何都已能掌控，你已認識他，你已成為他的朋友！」

到拍畢電影，他已經與角色成為好朋友。（《一戰再戰》劇照）

兩巨星互笠高帽，班尼斯奧讚里安納度「超級搞笑」

今次是里安納度與班尼斯奧兩大巨星首度合作，里安納度先是大讚對手：「他是世上最偉大的演員之一，我們都差不多時間開展事業，我很尊敬他。不單是他選擇參與的電影作品，而是他的明確性、為角色下的功夫，是非常傑出的。」他特別欣賞對方在《一戰再戰》演的搞笑角色Sensei Carlos：「他影響了這個故事的走向，定下了Sensei Carlos是誰，令電影比我預期中更寫實，絕對超乎想像。」

里安納度與班尼斯奧互笠高帽。

至於班尼斯奧更自稱是對方的粉絲：「我都會一樣如此講，我一直是里安納度作品的粉絲，很久以前已經是。他傾出生命，像在做人生第一部或第二部戲一樣，一直到現在，他是這部戲開拍的原因之一。」指對方每次演戲都像新入行般充滿好奇心：「告訴你我最喜歡甚麼，我喜歡他的幽默感，他在戲中超級搞笑！他現實中都很搞笑。」更表示對方全無巨星架子，熱烈歡迎他到場：「他又很慷慨，這正是令人做到最好的方法。我會講他很容易合作，我入組時他已經開工，我就似學校中的新生，但他立即歡迎我，所以是一件樂事！」

班尼斯奧都大讚里安納度「超級搞笑」。

採訪：何德

