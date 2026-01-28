《Yahoo電影》專訪｜《早鳥》紀錄香港不為人知美麗一面 走一趟人與自然的療癒之旅

【Yahoo電影專訪】繼《香港四徑大步走》之後，近來又有一齣香港的環境生態紀錄片上場，且每次售票，都獲得觀眾熱烈支持，那就是關於人與自然的電影《早鳥》。海報上有一句寫道：「人與自然，誰在治癒誰？」導演蔡瑞琦就回應道：「我哋唔係一出世就做環保，係每個人經歷咗唔同嘅事，被大自然療癒咗，佢先想做返啲嘢回饋自然。」四個人物，四段故事，看畢的觀眾，也不自覺被療癒了。

清理鬼網任務艱鉅「嘔到七彩」

在訪問前先觀賞電影，全片播畢，一行多人包括導演蔡瑞琦、兩位片中主角蔡逸俊（Anthony）、余曉彤（Hidy），甚至連剪接師、攝影師、監製等都來謝票，是筆者見過最多幕後人員來謝票的場面。對於導演蔡瑞琦、蔡逸俊、余曉彤而言，每次謝票都是難得的經歷，余曉彤：「有位觀眾話佢聽到電影裏面嘅聲效，就知道導演一定識潛水，原來唔係好多人了解到水底個世界係點。最感動係導演真係去學潛水，水入面淨係聽到自己嘅呼吸聲同心跳聲，係好真實，我真係好印象深刻 。」

廣告 廣告

《早鳥》全片播畢，一行多人包括導演、剪接師、攝影師、監製等都來謝票，非常落力介紹電影。

電影中，余曉彤與一班志願者，經常會到海洋中清理「鬼網」，意思是將被棄置的舊魚網清理，以免對海洋繼續造成破壞，是一項非常艱鉅的工作，而電影正捕捉了這些畫面。導演蔡瑞琦：「好多時我哋拍嘢預計唔到，例如Hidy執鬼網，可能去到發現冇。但拍攝嗰日，唔知好彩定唔好彩，真係有三個好大嘅鬼網，佢又真係好努力、反應好真實。佢仲突然間嘔……」余曉彤：「六級風浪！我從來沒都未試過，第一次就畀咗佢，嘔到七彩。」導演蔡瑞琦：「仲有被蜜蜂針、有隻雀仔飛過嚟呢啲……都係黃金畫面。 」

答問題要三思「會影響到香港樓價」，慢慢向導演敞開心扉

至於蔡逸俊，本身任職發展商行業，卻熱愛觀鳥、繪畫大自然：「其實我第一次睇套戲，都覺得自己好大反差，導演好犀利。對於城市發展，我哋要搵個平衡點，都要顧及生態發展。咁短嘅電影就可以帶出我嘅理念，真係好難得。例如入面有啲講到，發展商點樣平衡樹木同埋起樓，有啲古樹真係唔會斬咗佢，特登兜個圈嚟就佢。」他更笑言，導演十分會問問題，經常考起他：「導演啲問題好難答，我都要小心去答，因為我份工會影響到香港樓價！」

蔡逸俊因職業關係，答問題前要三思！

至於身兼演員、模特兒的余曉彤，都表示初期與導演有隔閡，到後來才敢慢慢敞開心扉：「我本身好少講自己嘅嘢，同導演又好大幅牆，係咪真係要講咁多呢？到導演話要拍囡囡，我哋都有個分歧，我唔畀佢拍。後來導演表達，傳承好重要，到有一次沙灘清潔，我覺得要帶個女出嚟喇！到我睇返套戲，好感動，見到囡囡話好想似媽媽咁做，又考潛水牌，又覺得可以多啲小朋友接觸。」

不需刻意當「環保人士」，只需做自己本份

很多人心目中的環保人士，都有一個既定的模樣，但眼前幾位，卻認為環保可以很自然、隨心，余曉彤：「講到海洋保育就更冷門，我從來冇諗過自己要做環保嘅嘢，我只係覺得自己做應份做嘅嘢。因為個海畀咗好多正嘅回憶我，望到佢咁污糟，好似見到自己屋企有垃圾，都會清潔啦，我視大自然係我屋企。有呢個心慢慢執，又有好多潛水員加入，變成今日嘅基礎，都係每個人做返自己本份。希望香港人意識到個海真係同自己有關，就算你唔係潛水員，我哋去沙灘都唔好掉垃圾，少少力量都可以好團結，一齊令香港好靚。」

余曉彤視海洋為自己的家，所以用心為它清潔。

導演蔡瑞琦：「我記錄咗佢哋四個嘅人生，生活方式可以有好多種，其實環保唔係離我哋咁遠。你睇完套戲，會行入大自然，了解更多，就會珍惜身邊嘅嘢。」而她這樣解釋海報中的一句「人與自然，誰在治癒誰？」：「我哋唔係一出世就做環保，係每個人經歷咗唔同嘅事，被大自然療癒咗，佢先想做返啲嘢回饋自然。」

導演希望借《早鳥》，紀錄人與自然互相療癒。

余曉彤：「呢套紀錄片令香港人多啲空間去諗、留意到香港嘅環境，有新嘅思考。好神奇，到每一次謝票，發現其實香港人唔係咁冷漠！只係佢哋未知道，所以真係個好機會，畀佢哋認識到香港大自然嘅景況。」蔡逸俊：「香港人工作忙，遺忘咗好多嘢，遺忘咗自己嘅親友、生命中重要嘅嘢。睇完套戲，會覺得有啲事要去做。」

放下手機望望天空，雀鳥就是我們的鄰居

在香港，要親近大自然其實非常簡單，喜愛觀鳥的蔡逸俊就指：「唔好望咁多手機，望多啲天空。例如我以前都唔睇雀仔，原來香港有幾百種雀，香港人都唔知，但其實佢哋就喺身邊，唔係佢唔存在，只係你唔望佢，佢係你鄰居。生活唔悶㗎，只係等你去發掘。」而拍過這齣紀錄片，也讓導演有不少改變：「因為拍Hidy所以去咗學潛水，係我人生好重要嘅一個緣份！其實好多對佢哋好熟悉嘅嘢，對我嚟講好陌生，例如認識Anthony之後，我喺城市聽到雀仔聲都會多留意，聽吓係咩雀仔。而家我遇到煩惱，都會去山同海邊，同自己相處。」

觀察更多，會發現很多雀鳥其實就在身邊。

《早鳥》現在每週都會作特別放映，滿了一場，再開一場，所以全靠觀眾支持，才能讓電影繼續放映下去，蔡逸俊：「市場上都冇乜呢啲紀錄片，希望多啲人可以睇到《早鳥》，係好有意義，人生會改變！」余曉彤：「希望全香港人都睇！」導演蔡瑞琦：「紀錄片唔容易，但唔好放棄！希望一場一場咁加上去。」《早鳥》紀錄了我們熟悉與不熟悉的香港，確實很值得大家入場觀賞。

《早鳥》滿了一場，再開一場，所以全靠觀眾支持，才能讓電影繼續放映下去。

採訪：何德

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！