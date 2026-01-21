《Yahoo電影》專訪｜《神之水滴2》山下智久開工前會冥想拍檔Fleur有樣學樣 自爆愛飲啤酒可拍成新劇

Apple TV劇集《神之水滴》由日本男神山下智久與法國女星Fleur Geffrier主演，第一季口碑滿載，更成為漫改劇中的成功代表。劇集即將推出第二季，山下智久與Fleur Geffrier這對兄妹似的競爭對手繼續葡萄酒之旅。兩位主角於訪問中就默契十足，而山下智久開工前會冥想的習慣，更感染到Fleur，清理思緒後更投入於演出當中。

山下智久與Fleur Geffrier於《神之水滴2》繼續葡萄酒之旅。

男神氣場勁Fleur以活力融化隔閡

劇集《神之水滴》由日本著名漫畫改編，改成美劇卻更有新鮮感，也比預想中更受歡迎。近年日本男神山下智久進攻美劇市場，逐漸站穩陣腳，更於此劇擔正成為魅力擔當。女主角Fleur Geffrier，就爆料指最初感受到山P氣場，但現在已熟絡得多：「（彼此關係）改變了很多！我記得第一次見他是在法國南部，整個團隊都在等山下智久到來。（山下智久即尷尬地笑）我其實很怕醜，但逐漸我們的友誼增長，可以叫對方做朋友了。」

Fleur表示男神的氣場非常強勁！

山下智久：「我第一次見Fleur就覺得她很有活力，立即就放鬆了。其實我第一次認識一個人，我都會好奇對方是怎樣的人，但我見到她後覺得超放鬆，不再緊張。她有很隨意、放鬆、貼地又有活力的氛圍。當然我們關係也越來越好！」

拍劇後變愛酒人士，獲業界中人讚賞

《神之水滴》以葡萄酒為主題，山下智久更在拍完第一季後，變成愛酒人士：「拍這套劇之前，我對葡萄酒不感興趣，但拍完之後我立即買了一個酒窖，又收集很多酒，更花了很多錢！我也有很多愛酒的朋友，所以很多機會喝酒，也愛上了酒。」Fleur Geffrier：「我的家人是在南法開餐廳，小時候酒已經是我生命的一部分，餐桌上經常有酒。所以能參與這部作品讓我很自豪，又可以了解酒的世界更多。我們像成為了釀酒的大使！很感恩！」

《神之水滴2》劇集得到不少業內人士讚賞。

山下智久表示收到不少觀眾好評，當中更有業界人士：「很多有看劇集的觀眾，都有很多讚許，當中甚至有酒界專業人士，確是很榮幸。」今季他們走到東歐的格魯吉亞拍攝，展示了當地的葡萄酒文化，自己都大開眼界。

新一季二人關係更見張力

《神之水滴》除了講酒，亦是這對「兄妹」似的比賽對手較勁，Fleur Geffrier：「第一季他們似兄妹，到第二季他們就努力成為兄妹！嘗試了解對方卻同時競爭，當中有困難又有掙扎。」山下智久：「第二季我的角色經歷分手，更對酒失去興趣，又發現過去的震撼秘密。他要解決不少問題，所以沒有時間理會『妹妹』，變得自私又幼稚。」Fleur Geffrier：「她是想跟Issei（山下智久角色）連結、成為家人，但其實她都自私，因為她不諒解對方的狀況、情緒，她只想要好的事情，不要面對壞事，因此形成衝突。」新一季二人關係更見張力。

今季季二人關係更見張力。

山P開工前冥想除雜念，想拍啤酒、清酒故事

問到兩位有沒有開工時的特別習慣，山下智久表示：「我經常會在開拍前冥想，因為會幫我清理思緒，成為演員的當下，所以我通常會冥想。」這習慣更感染了拍檔Fleur Geffrier：「我都要活在當下，平時我會跟周圍的人說笑、聊天，我也從他身上學習，定下來、閉上眼、呼吸，跟外界斷絕，專注於當下的自己，是跟他學的，哈哈。」

提起新題材，二人都十分興奮，更指可以拍啤酒配芝士。

《神之水滴》是葡萄酒戲劇的代表作，那如果再有機會拍食物或飲品題材，兩位又會想拍甚麼？Fleur Geffrier即興奮道：「我已經想到了！會是香檳，或啤酒！」此時山下智久眼晴發亮：「噢！我愛啤酒，還有清酒，哈哈！」Fleur Geffrier：「有趣！我覺得這些都值得去講個故事。」山下智久：「我喜歡發掘新事物，任何事都可以，無論是食物、亞洲的食物、芝士，世上的任何美食！」無論任何美酒美食，相信兩位都必會成為最佳代言人。

採訪：何德

