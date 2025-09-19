《Yahoo電影》專訪｜《觸電》林敏驄愛爆肚曾令周柏豪痛苦到搣自己 Yanny讚柯煒林專業：好攰都有種開住花嘅狀態

小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
【Yahoo電影專訪】新上畫的港產片《觸電》以電競為題，不單題材有新意，更集合了一眾喜感十足的演員像林敏驄、陳穎欣（Yanny）、柯煒林、羅莽、馮素波、伍詠薇等，老少咸宜打出熱血感動。當中林敏驄、Yanny就演對父女，面對愛爆肚的爸爸，Yanny瞪大眼晴表示：「時時刻刻要打醒12分精神，因為佢太聰明！」而林敏驄更搞笑道：「我記得嗰陣周柏豪會搣自己，伊健就會講第二樣嘢。」雖然驄哥難招架，但恰好就成為了《觸電》的搞笑養份，讓笑聲此起彼落！
林敏驄讚Yanny用心入戲
由梁國輝導演執導的《觸電》，結合搞笑與感動情節，當中更有不少動作及電腦特技場面，營造出遊戲內的世界。至於4位「虛擬人物」，就由盧慧敏（Amy Lo）、陳毅燊（ANSONBEAN）、蘇皓兒（Chloe）與羅浩銘擔當，Yanny：「我覺得導演選角非常之好，佢哋好似真實嘅（電玩）人物，服裝都非常之靚。佢哋都好辛苦，大熱天時要喺水渠度跑，好感謝佢哋為我哋做呢個虛擬角色。但ANSONBEAN好開心，佢超鍾意武打嘅情節。」如果要兩位演電玩人物成為動作擔當，他們又有信心嗎？林敏驄立即道：「搵替身！」Yanny：「我覺得實做到嘅，靠剪接！哈哈！我冇拍過動作戲，唯一拍過嘅動作就係被人捏頸要掙扎。」
不過林敏驄都對囡囡Yanny的演出非常讚賞，表示：「有一場Yanny要眼濕濕，佢即刻培養，即刻入廁所唔見人。」Yanny：「我哋有一場好激動，係一個感動嘅moment。呢種好努力去換來成果，大家都身同感受，係好感動到自己。呢行大家都咁努力，冇得你唔努力。」
林敏驄愛爆肚，周柏豪、鄭伊健都曾招架不住
林敏驄創作力十足，每次拍攝都喜歡爆肚，包括戲內不少笑位都由驄哥臨時創作。作為對手，Yanny則笑指：「我自己都怕悶，但驄哥就好多靈感突然出嚟，好有生命力！唔會似其他戲，排咗就係咁，佢啲新嘅嘢，成日都push我要將唔同嘅嘢呈現出嚟。我都喜歡呢種感覺，所以產生咗啲默契，都幾好玩。」驄哥卻說：「加咗咩我都唔記得，到時要睇下先知。」
戲中林敏驄、Yanny、柯煒林、羅莽組成打機隊伍，馮素波則飾演羅莽的太太，有老有嫩打成一片，Yanny：「都幾有效果，大家性格都唔同。雖然唔同年齡層，但打機呢件事感覺好年輕，雖然波姐（馮素波）同羅莽師傅係長輩，但佢哋有種童心，喺片場都會一齊唱吓歌。」林敏驄：「有唱歌？」Yanny：「波姐係咁教我哋用丹田唱歌！打成一片。」
林敏驄此時即大讚波姐活潑精靈：「波姐同羅莽師傅好好玩，唔好睇佢個樣咁，其實好過癮。波姐反應好快，啲人成日話接唔到我啲對白，佢又次次都接到！佢用啲好巧妙嘅方法，我記得嗰陣周柏豪會搣自己，伊健就會講第二樣嘢，但波姐成日都會講到同劇情有關嘅，一兩句就耍開你，真係高手！」Yanny此時都瞪大眼晴表示：「就算訪問，時時刻刻要打醒12分精神，因為佢（林敏驄）太聰明，個腦轉得太快。」
Yanny自爆沉迷打機曾兩日不吃不睡
Yanny在大銀幕演出的經驗不算多，但在《試當真》的幾年拍下了大量短劇，令她儲下更多經驗：「《試當真》有好多空間畀你創作一啲嘢，可以隨時為劇本設計角色，同埋節奏、拍攝好快，佢冇乜人物背景畀你，要自己諗出嚟。電影就好充足，感覺上好唔同。但始終呢部都係輕喜劇，捉到個感覺好重要。」至於林敏驄則認為自己的演出不局限於喜劇：「其實同我寫嘅作品一樣，喜劇又有，經典又有，人有好多方面，都可以處理得到。要比較揮灑自如咁轉嚟轉去，人哋睇到都會舒服。」
《觸電》講到幾位都是電競高手，現實中又有打機習慣嗎？驄哥即招積道：「我冇打開機，但都有啲高手教我，我同Yanny睇兩睇就知道，跟住似過佢！」Yanny：「主要執我哋啲姿勢，令我哋睇上去專業啲。」林敏驄：「佢哋都話我哋睇上去好似，演技有返咁上下，冇嘢難得到嘅。」Yanny則自爆她是重度打機愛好者，嚴重起上來會不眠不休：「平時我都幾鍾意打機，幾沉迷。我唔可以畀自己開始打，我會唔瞓覺、唔食嘢、唔洗頭、唔刷牙，真係試過兩晚都係咁打，黐住部電視。」林敏驄：「所以佢而家個樣懵懵哋！」
柯煒林充滿正能量，Yanny：甚至安慰返我哋轉頭
柯煒林是電影的男主角，與Yanny更有浪漫感情戲，她就大讚對手充滿正能量，時刻都在「開花」：「我覺得佢個人同個樣好吻合，戲入面好陽光，佢個人都係咁，就算好攰都有種開住花嘅狀態，個人好有energy，同佢一齊做嘢好正能量。有個位我好欣賞，無論咩情況佢都有能力hold住自己，唔會亂，同時又好大膽，好忠於自己去表達。」對於柯煒林患上肺腺癌第四期而要多加休息，兩位都送上祝福，Yanny：「佢甚至安慰返我哋轉頭，所以唔需要我哋講啲乜，希望佢早日康復。」林敏驄：「希望佢冇事，每人都會遇到唔如意嘅事，希望大家都大步檻過。」
《觸電》除了是喜劇，都是一齣勵志片，正好成為大家的鼓勵，Yanny：「啲人成日都以為打機係廢青或者不務正業，但其實打機包含好多智慧、訓練。希望有啲傳統嘅家長，唔好覺得打機就係學壞，你入嚟睇就會明白，打機係比你想像中更遠嘅一件事。」林敏驄：「我初初以為係一部好細路仔、好年青人嘅戲，但睇完之後先至真正明白。而家我睇完，覺得全家人入去睇都會有感受，係闊好多。」
