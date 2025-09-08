《Yahoo電影》專訪｜《PTU》重映任達華憶自創站姿 「捽甩佢」戲摑對方200巴仍感內疚

【Yahoo電影專訪】導演杜琪峯名作《PTU》，本月以4K修復於大銀幕重映，日前電影團隊杜琪峯、任達華、邵美琪、林雪、黃浩然等重聚宣傳，引發起不少迴響。雖然上映距今已22年，任達華仍樂於分享當年拍攝難忘事，包括自創「PTU式」站姿，也道出當年「捽甩佢」戲不停掌摑對方時，向對方說的一席話：「我話畀佢聽：『呢場戲我哋企後面嘅人唔重要，你嗰個最倔強嘅眼神，呢個場景永遠都可以留喺圖書館入面。』結果真係，大家都覺得好經典。」已看過《PTU》十多次的任達華，對很多細節依然歷歷在目。

任達華對《PTU》很多細節依然歷歷在目。

《PTU》記錄香港黑夜之美，親自設計「PTU式」站姿

導演杜琪峯的經典作品，至今仍為人津津樂道，當中《PTU》更是代表作。主演任達華就指自己都看了十多次，適逢重映前夕，前輩亦樂於跟大家分享當年經典背後的細節。對於《PTU》今以4K修復並於大銀幕重映，他非常興奮：「喺大銀幕睇好有氣氛，香港入黑之後好靚，五光十色。而家十一點後你做緊咩？」以自己的廣告對白開個玩笑！「以前十一點後金光閃閃。戲內雪哥（林雪）話四點鐘後唔好行廣東道，而家四點鐘邊有人行廣東道？時代變咗，但當時拍咗部戲，可以畀後生仔睇返當時環境，同埋團隊精神。」

《PTU》記錄了香港的黑夜之美。

眼前的華哥狀態甚弗，他笑言這是他的賣點：「我狀態冇變過，廿年前72kg，著件綠色嘅制服戴頂歪帽，廿年後我戴頂歪帽，到而家69kg，其實我都係咁嘅狀態。 」當年電影幾位軍裝「PTU式」站姿令人印象深刻，原來這個姿勢是華哥在觀察後再加以設計：「我觀察到PTU個裝備好重，對鞋都好重，佢一定將對手擺喺盤骨，因為想輕啲，（重心）一係左腳企一係右腳企，我有加自己嘅（設計）。 」

任達華親自設計「PTU式」站姿。

愛杜琪峯冇劇本，探討「宿命」「人性」引人入勝

導演杜琪峯以至公司銀河映像的作品都別具風格，而任達華更是導演的「御用班底」：「我好喜歡杜生（導演杜琪峯）冇劇本，到而家都覺得冇劇本係好！我對角色好飢餓，就算自己食飯到今時今日都未食飽過！用飢餓感同好奇心面對每個角色，其實好開心。冇劇本，有冇劇本嘅發揮，嗰種自然感、人與人之間嘅對錯，有種特別嘅睇法。」

任達華特別喜歡杜琪峯導演沒有劇本的拍攝方式。

本身已有豐富演戲經驗的他，尤感杜琪峯的作品與別不同：「嗰個年代係打打殺殺，頭打一場、中打一場、尾打一場，子彈飛嚟飛去。但呢套戲，第一冇咁多budget，杜生用人性化嘅美學創造呢套戲，所以係經典。我拍過例如《非常突然》、《槍火》、《PTU》，覺得有一種人情味，人與人之間嘅真實。《槍火》拍咗200幾萬，呢套戲300萬，但係可以放入圖書館嘅電影。 電影根本就係拍人先，『人』係大於一切。」每一齣銀河映像的作品，都貫徹一個重要命題——宿命。「銀河電影對人與人之間嘅宿命，有種好特別嘅風格。做人又好，做演員又好，有獨特嘅風格，會容易被同行認同。」

銀河映像作品別具風格。

對「捽甩佢」演員感抱歉，爆邵美琪被杜Sir勒令減肥

《PTU》其中一幕，講任達華飾演的PTU警長阿展遇上紋身少年，命少年捽甩頸上紋身，更怒摑對方，至今仍是非常經典的一幕。任達華：「『捽甩佢』係震撼，係一種美學，令對方講個電話號碼出嚟。」但當時特約演員因要不停重拍而被摑近200巴，對此華哥一臉歉疚：「我好唔忍心，好內疚，到今時今日都好內疚，今時今日都想同佢講聲抱歉。但當時拍嗰陣，我話畀佢聽：『呢場戲我哋企後面嘅人唔重要，你嗰個最倔強嘅眼神，呢個場景永遠都可以留喺圖書館入面。』結果真係，大家都覺得好經典。」

他倔強的眼神，已經成為經典。

當年《PTU》拍攝時間長達3年，除了林雪自爆3年間都不能換走頭上臭紗布，邵美琪亦因豐滿了而被杜Sir勒令減肥，任達華：「套戲來來回回都拍咗三年，例如Maggie姐（邵美琪），拍一半停咗，一年後再拍過，Maggie姐可能拍戲辛苦，食嘢多咗少少，豐滿咗少少，結果杜生話唔好拍，返去減咗五磅先，減完再拍過。」拍杜Sir的戲雖然不容易，但至今華哥說起，卻仍十分珍惜這個團隊、一眾拍檔。

至今華哥仍十分珍惜《PTU》團隊、一眾拍檔。

樂與女兒晚晚睇戲，對愛女入行持開放態度

雖然任達華已經70歲，但論外型與狀態卻不減當年，他亦表示今年將舉行畫展與攝影展，發揮演戲以外的美術攝影興趣。而在電影方面，他亦開始涉獵幕後工作，包括最近的網絡電影《緝盜》亦擔任監製：「想做監製，又會諗下劇本，度埋造型、畫面，又諗下點幫到啲新演員。只要你幫到新演員、新導演，佢哋又會帶啲新嘅人出嚟。雖然目前香港市度係好差，但香港電影永遠都喺度，因為香港太好拍，係世界上好有特色嘅地方，好紮實、好有味道。」

任達華開始涉獵幕後工作。

任達華的女兒任晴佳，近來承繼太太琦琦衣缽成為模特兒，那愛女又會跟他一樣當演員嗎？他笑言：「我唔會畀意見，我好開放，佢做咩我都冇所謂。不過我而家晚晚都同佢睇電影，一個禮拜起碼睇三套！《PTU》佢冇睇過，嗰時佢太細個，而家可以一齊睇。我哋又會討論好多嘢，我同佢品味都好相似㗎！」同樣對電影有濃厚興趣，看來離演員之路亦不遠矣！

任達華樂與愛女晚晚睇戲交流，今次更有機會入場看《PTU》。

後記：

華哥是一位非常富幽默感的前輩，除了拿自己的廣告對白「十一點後你做緊咩？」開玩笑，更一見到記者就問：「你有冇紋身？」大玩《PTU》圈內笑話。當記者道自己最喜歡的作品是《黑社會》，他又立即回應道：「咁你鍾唔鍾意釣魚？鍾意都得，記得戴頭盔！」對演出過的作品了然於胸。（《黑社會》劇情講述，任達華在釣魚時以石頭擊殺梁家輝。）

華哥是一位非常富幽默感的前輩，更對演出過的作品了然於胸。

採訪：何德

場地：The AIR@The ONE

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！