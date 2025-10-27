《Yahoo電影》專訪｜Disney+《宇宙Marry Me?》崔宇植愛搞笑自比「片場小狗」 庭沼珉甜讚對手：這是一生人一次的化學作用

Disney+由崔宇植、庭沼珉主演的愛情喜劇《宇宙Marry Me?》自播出以來口碑滿滿，收視也創新高。兩位主角早前更接受《Yahoo電影》專訪，透露了大量不為人知的小秘密！崔宇植就表示自己會於片場帶動氣氛：「我會像隻小狗般四圍跑，令大家感覺都自在。」令拍檔庭沼珉都被感染：「因為他很搞笑，我自己都很驚訝，想不到自己可以如健談、笑這麼多！」兩位劇內外都CP感滿滿，充滿戀愛氛圍！

Disney+《宇宙Marry Me?》崔宇植、庭沼珉接受《Yahoo電影》專訪，CP感滿瀉。

崔宇植帶動氣氛氹拍檔，庭沼珉甜笑讚對手風趣

今次是崔宇植、庭沼珉首度合作，即於《宇宙Marry Me?》爆發強勁CP感。回想起當初初次見面，崔宇植仍記得清楚：「我們第一次見面前，我已經是她的粉絲，所以第一次見都被迷住！我比較內向，大家都花了點時間熱身。」庭沼珉卻指對方一開始就化解尷尬，讓她留下深刻印象：「我們第一次是在製作公司辦公室見面，其實第一次認識一個人很易變得尷尬，但他是很懂得化解的人，所以我很感恩，也為他能做到覺得很厲害。」

兩位只是初次合作，但崔宇植已立即為大家破冰。（Disney+《宇宙Marry Me?》劇照）

合作期間，二人都變得熟絡，崔宇植：「時間慢慢讓我們變得相熟，所以跟她合作是零難度。我對她的第一印象慢慢改變，她是充滿歡樂的人，跟她合作很有趣！」此時庭沼珉忍不住大爆是對方功勞：「我確實是經常笑，但卻是因為他很搞笑！我自己都很驚訝，想不到自己可以如健談、笑這麼多！所以我自己都驚訝，對自己的印象轉變這麼大！他很有趣，知道怎樣在片場帶動氣氛，現在我更肯定他是這樣。」崔宇植補充：「如果我感受到不舒服，我不能表現或演出，所以我會像隻小狗般四圍跑，令大家感覺都自在。」自比「片場小狗」。

《Yahoo電影》訪問期間，崔宇植都逗得庭沼珉很開心。

庭沼珉獲崔宇植封「愛情喜劇女王」

《宇宙Marry Me?》講到兩位主角先婚後愛，那現實中他們又會接受嗎？崔宇植：「這是我第一次答這問題，很新鮮！」庭沼珉：「我絕對不能接受，這不會在我人生中出現，但婚姻嘛，也不意味沒有愛情就不會發生。」崔宇植：「結婚一定要有愛情，這很重要，但講到結婚，要加上比愛情更加多的東西。要沒有愛情就結婚，是很大挑戰。 」

兩位都認為「先婚後愛」很難發生。（Disney+《宇宙Marry Me?》劇照）

最後講到這部劇，與其他浪漫喜劇的不同之處，此時庭沼珉又製造出戀愛泡泡：「因為崔宇植在這部劇，我之前也未試過跟他一起，所以這是一生人一次的化學作用。」崔宇植：「在劇中出現的情節都是喜劇向，在現實中很難發生，而這個故事講得很搞笑。劇中有一堆很有才能的演員一起合作，觀眾會對每個角色的遭遇很感興趣。當然我們也有一位愛情喜劇女王，所以你想在浪漫喜劇有的，全部都會有齊！ 」忍不住誇獎對手。

庭沼珉獲崔宇植封「愛情喜劇女王」。

採訪：何德

