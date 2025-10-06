「中國內地」官方英譯「Chinese Mainland」 湯家驊指「Mainland China」意味有其他中國︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】多間傳媒引述消息指，港府近日引用外交部駐港公署最新指示，提醒立法會議員「中國內地」的官方英文譯名應為「Chinese Mainland」，而非「Mainland China」。

行政會議成員湯家驊今日（6 日）在社交平台表示，「中國大陸（Chinese Mainland）」與「大陸中國（Mainland China）」含義不同，前者更為準確。他回憶在 2000 年以大律師公會主席身份率團訪問北京時，曾分別獲國務院副總理錢其琛及最高人民法院院長接見。當時有人問他：「你說我們在『國內』，那是否代表香港在『國外』？」他稱當時無言以對，「自始一直告誡自己，身為律師，用字不能隨便，一定要小心。」

廣告 廣告

湯家驊表示，不少歷任政府高官亦曾誤以「國內」稱呼內地，「似乎這語病始終改不了。」他認為，「大陸中國」意味着中國有大陸中國和其他中國之分，「外交部再一次提醒我們用字不能馬馬虎虎，也是用心良苦，我們應該加倍小心。」

已發佈資料無需修改

據報道，立法會秘書處早前引述政制及內地事務局通知全體議員，按照外交部駐港公署的最新指示，「中國內地」的英文譯名須統一使用「Chinese Mainland」。至於「Mainland」、「中國大陸」等表述仍可沿用。秘書處同時提醒議員及其辦事處，日後發布的文件或文章應採用上述官方譯名，但過往已發布的資料則無需修改。