中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
「中國內地」官方英譯「Chinese Mainland」 湯家驊指「Mainland China」意味有其他中國︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】多間傳媒引述消息指，港府近日引用外交部駐港公署最新指示，提醒立法會議員「中國內地」的官方英文譯名應為「Chinese Mainland」，而非「Mainland China」。
行政會議成員湯家驊今日（6 日）在社交平台表示，「中國大陸（Chinese Mainland）」與「大陸中國（Mainland China）」含義不同，前者更為準確。他回憶在 2000 年以大律師公會主席身份率團訪問北京時，曾分別獲國務院副總理錢其琛及最高人民法院院長接見。當時有人問他：「你說我們在『國內』，那是否代表香港在『國外』？」他稱當時無言以對，「自始一直告誡自己，身為律師，用字不能隨便，一定要小心。」
湯家驊表示，不少歷任政府高官亦曾誤以「國內」稱呼內地，「似乎這語病始終改不了。」他認為，「大陸中國」意味着中國有大陸中國和其他中國之分，「外交部再一次提醒我們用字不能馬馬虎虎，也是用心良苦，我們應該加倍小心。」
已發佈資料無需修改
據報道，立法會秘書處早前引述政制及內地事務局通知全體議員，按照外交部駐港公署的最新指示，「中國內地」的英文譯名須統一使用「Chinese Mainland」。至於「Mainland」、「中國大陸」等表述仍可沿用。秘書處同時提醒議員及其辦事處，日後發布的文件或文章應採用上述官方譯名，但過往已發布的資料則無需修改。
其他人也在看
南韓「秋夕」假期長達 7 日 警方憂家暴個案激增 父權習俗助長暴力事件︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓今年迎來長達 7 日的「秋夕」連假，是近年最長的一次。當地警方及婦女團體擔心，節日期間家庭暴力及伴侶暴力個案將顯著上升。警方數據顯示，每逢家人長時間團聚的傳統節日，家庭及親密關係間的衝突往往增加，而深植社會的父權習俗亦被指加劇緊張氣氛，不少女性在節日準備與家庭儀式中承受過大壓力，令爭執更易爆發。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
特朗普精神狀況受質疑 被指言行怪異 接連講錯國家名、轉發 AI 造假影片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普近日一連串異常言行引起國內外關注，無論在社交平台還是公開場合，均出現令人費解的情況。他不僅在 Truth Social 上多次轉發 AI 造假影片，內容涉及虛構政策及具爭議的種族描繪，更在多場發言中言語混亂，甚至錯認國家。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
簡約公屋再出事 「安保俊和聯營」3項目被揭安裝結構問題 建築署成立調查專隊｜Yahoo
「安保俊和聯營」在小欖、屯門欣寶路及柴灣常安街 3 個「簡約公屋」，被政府發現現場安裝的結構裝置問題。建築署署長成立了獨立調查專隊，署長將直接向房屋局及發展局報告。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
珠峰暴雪據報近千人被困 有人出現失溫症 央視稱 350 人安全返接應點｜Yahoo
位於西藏日喀則市的珠穆朗瑪峰東坡營地在周五晚下雪，據報有近一千人被困，當地搜救隊伍前往救援。央視報道指，有 350 人已安全抵達接應點，並已聯繫其餘的 200 多名遊客，將會陸續抵達接應點。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
胡定欣無預警宣布嫁醫生男友陳健華 湖光山色下影婚照
43歲嘅胡定欣舊年公開戀情，同醫生男友陳健華Akin愛得甜蜜，早前定欣北上開show，Akin更睇足3場。估唔到胡定欣今日趁住中秋佳節Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
宣萱「暫托失敗」領養14歲老狗 狗狗終可在家過中秋
【動物專訊】今日為中秋節，人月兩團圓，宣萱都身體力行支持領養，在阿棍屋領養了一隻已達14歲之齡、被人遺棄的比高犬細佬，好讓狗狗在年老的時候也可重拾有家的幸福，獲主人的愛。其實，宣萱是一個非常愛動物的人，她更曾接受本報訪問時，分享她多次拯救動物的故事。 宣萱日前在社交媒體宣布家中多了一個新成員「宣細佬」，她的家中現有3狗3貓一同生活。她早前出席劇集宣傳時，便對記者透露「暫托失敗」，領養了宣細佬。她於超強颱風「樺加沙」襲港時，主動聯絡阿棍屋將其場地兩隻14歲老狗帶回家暫托，愛動物的她和兩狗建立了感情，打算在颱風後領養兩狗，惟其中一隻狗已經找到領養人，所以她最終領養了餘下的老狗，就是宣細佬。她當時亦提到希望以身作則，影響更多人願意領養狗狗。 宣細佬原名「細佬」，身世十分可憐，他是一隻大型比高犬，卻在年老時慘遭前主人遺棄。阿棍屋負責人Ivy表示，細佬於2024年12月因前主人移民，他被遺棄後來到阿棍屋。Ivy說細佬起初也有不開心，但幸好他非常為食，很快便「悲憤為食量」，心情變回開朗的小狗。她形容細佬是一隻溫馴、喜歡食東西及超懂事的狗狗，「他是一隻從來不與小狗爭執，從來不會亂吠的狗狗。」 這麼老香港動物報 ・ 7 小時前
日圓匯率走勢｜高市早苗當選現唱Yen良機？日圓兌港元急跌至5.1算【10月6日更新】
日本政壇迎來歷史性時刻，前經濟安全保障大臣高市早苗當選執政自民黨總裁，有望接任首相職務，成為日本首位女首相。由於高市早苗被視為已故前首相安倍晉三的門生，市場普遍預期她將延續「安倍經濟學」的寬鬆貨幣政策立場。這一政治變局迅速在金融市場引發連鎖反應，形成所謂的「高市交易」模式，即看漲日股、看跌日圓的投資策略。am730 ・ 4 小時前
麥德姆回顧｜烈風區僅與香港擦身而過 風力數據：比個別八號風球熱帶氣旋強｜Yahoo
熱帶氣旋麥德姆遠離本港，天文台在周日（5 日）晚上 10 時 20 分取消所有熱帶氣旋警告信號。天文台在昨日發布的「天氣隨筆」回顧指，本港主要受麥德姆的強風區影響；麥德姆最接近本港時，在本港西南面約 330 公里掠過，而麥德姆東北面烈風區半徑範圍約為 280 公里，「麥德姆的烈風區僅與香港擦身而過」。在三號風球下，本港普遍地區錄得強風，離岸及高地曾錄得烈風；天文台又預料，今日中秋節本港天色好轉，但仍有一兩陣驟雨，早晚部分時間多雲，不過仍有機會見到月光。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
諾貝爾醫學獎 2025︱美日三學者研究「外周免疫耐受」獲獎 揭免疫系統自我調節之謎︱Yahoo
【yahooo健康】「諾貝爾醫學獎」今日（6 日）公布年度獎項結果，今年由三位免疫學家，來自美國的 Mary E. Brunkow、Fred Ramsdell，以及來自日本的坂口志文（Shimon Sakaguchi）獲得此項殊榮。今年獎金總額為 1100 萬瑞典克朗（約 910 萬港元），將由三位得主平分。Yahoo 健康 ・ 2 小時前
通州街公園露宿者案 4罪成警員提上訴 2026年3月聆訊
8 名警員被控於 2020 年 2 月執勸期間，兩度進行反毒品行動掃蕩深水埗通州街公園時，襲擊露宿者、砸爛家當、誣衊藏毒；當中 6 人即警長林華嘉，以及警員梁飛鵬、龐雋詩、莫志成、尹栢詩、陳守業被裁定意圖妨礙司法公正罪成，被判囚 2 年 1 個月至 3 年 5 個月。法庭線 ・ 6 小時前
通關後逾 20 萬學生赴內地交流 教育局：加強國民身分認同 師生反應正面｜Yahoo
教育局首席助理秘書長葉秀媚表示，自香港與內地恢復全面通關後，已有 20 多萬名學生參與公民與社會發展科（公民科）內地考察及學生內地交流計劃。師生普遍反應正面，認為能擴闊視野及加強國民身分認同。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
中秋︱藍屋手繪花燈人氣盛 沙田公園燈籠陣吸睛 一文睇清市區打卡熱點︱Yahoo．圖輯
【Yahoo新聞報道】熱帶氣旋麥德姆的烈風區與香港擦身而過，經過連場狂風驟雨，昨晚（6日）迎月夜天氣好轉，明月高照。《Yahoo新聞》在市區各個賞燈熱點見不少市民外出賞月，難得好天氣，一家大細與花燈打卡留影，洋溢久違的中秋節日氣氛。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 10 小時前
五旬清潔工暈倒北角公廁休息室 送院搶救不治
北角有清潔工猝死。今日(5日)下午3時許，警方接報指，一名男清潔工暈倒在北角百福道公廁的職員休息室內。救援人員接報到場，將事主送往律敦治醫院搶救後，惜最終不治。 據報該名李姓清潔工現年53歲，患糖尿病和高血壓多年，亦曾中風，需定期到醫院覆診，惟他近來沒有依時覆診和服藥。警方經初步調查後，未發現案件有可疑，死因有待am730 ・ 1 天前
《大行》瑞銀：日本新政府貨幣政策取態「鴿派」 料本月議息加息機會不足一半
瑞銀報告指，日本自民黨選出高市早苗擔任總裁，出乎市場預料，大熱小泉進次郎的黨內團結優先及擱置改革或帶來反效果，亦有人相信黨內國會議員對世襲交替有戒心而轉投其他候選人。若維新會或國民民主黨因應高市承諾減稅及削減社保供款而給予合作，高市料於本月15日成為日本首相，目前不大可能進行眾議院改選，但或需長時間達成正式執政聯盟。 瑞銀指，高市在選後記者會提及政府須在財政及貨幣政策上負責任，需求推動通脹對日本經濟最有利。基於日央行最新估算，產出缺口仍為負值，意味通脹來自成本而非需求。該行認為日央行本月30日會議後加息因兩大不確定性變得更為困難：美政府停擺對經濟影響，以及日本新政府「鴿派」貨幣政策取態，料本月加息機會三至四成。 該行維持日央行明年3月檢視工資談判情況及確認美經濟恢復上升後才加息的預測，但若美經濟未來數月保持堅韌或日圓疲弱引發政界更大憂慮，日央行或在12月或明年1月加息。但不論如何，該行料日息將升至中性利率，即介乎1%至2%。該行現在預期日央行明年更快加息，基於預期出現的擴張性財政政策及伴隨的通脹壓力。(fc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
土瓜灣兩男遭生果刀割頸 露宿者疑兇翌日落網
土瓜灣前日發生割頸傷人血案，兩名與疑犯不相識的男子中午在公園涼亭聊天，同在涼亭範圍的疑犯逗留半小時後，突走近兩人並取出生果刀施襲，事隔一日兩人仍然留醫，情況危殆。警方調查後，相信疑犯是經常在深水埗、紅磡公園流連的露宿者，不排除他有精神問題，昨日在紅磡被捕。 事發上周六中午12時許，兩名遇襲男子在案發前與兇徒一同坐am730 ・ 16 小時前
現場直擊｜遊客法國專程來港看火龍 市民飯後到維園觀賞綵燈會
【Now新聞台】今日中秋節，大坑有舞火龍及維園舉行中秋綵燈會，本台記者江瓔庭及梁潔瀅晚上七時許，分別在大坑及維園，而在大坑的江瓔庭表示現場氣氛愈見高漲，浣紗街兩邊企滿市民及遊客，有遊客更表示專程由法國來港感受中秋節氣氛。 至於在維園的梁潔瀅則稱，入夜後愈來愈多市民飯後到維園觀賞中秋綵燈會，不少更帶同花燈及一家大小到來歡度佳節，而現場其中一個具龍舟造型的燈飾位，更吸引大批市民駐足「打卡」。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
《狂野時速》男星愛犬涉咬死鄰居寵物狗被捕
【on.cc東網專訊】曾參演美國賣座動作片《狂野時速》（Fast & Furious）系列的46歲美國男星Tyrese Gibson上星期被爆涉嫌虐待動物，他飼養的4頭獒犬涉嫌襲擊鄰居一隻寵物狗致死，而Tyrese前日（3日）因此而被捕。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
泡泡瑪特打擊侵權 在美控189電商賣家
隨着Labubu熱潮席捲全球，IP公司泡泡瑪特（9992.HK）正面臨嚴峻的侵權挑戰。據內地《財經》報道，泡泡瑪特把目標瞄準銷往美國的跨境電商賣家，近日在美國紐約南區地方法院提起訴訟，指控189家在阿里巴巴（9988.HK）和速賣通（AliExpress）等電商平台上開網店的商戶，未經授權銷售假冒Labubu。信報財經新聞 ・ 17 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 1 天前