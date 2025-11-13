最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
「偷偷除套」難追究 調查揭兩成人未經同意無套性交 律師指或涉強姦 促修例釐清灰色地帶︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】性交期間違反對象意願摘除安全套，屬於性暴力行為，惟香港未有針對該行為的刑事法例。關注婦女性暴力協會今日（13日）發表調查報告，有兩成受訪者曾遇過性交對象「偷偷除套」，受害人不分性別，反映情況非罕見。然而當中僅兩位受害人曾報警求助，其中一案中止調查。協會促請政府盡快就性罪行修例，完善「知情同意」性行為的法律定義，保障受害人尋求司法公義和緊急支援。
有受害人需接受愛滋病病毒預防療程
關注婦女性暴力協會在去年 10 月至今年 2 月期間，就未經同意移除安全套性暴力訪問 277 位市民，包括男女及非二元性別者，當中有 57 位表示曾有性交對象偷偷脫去安全套，違反其意願進行無套性交。協會與其中 10 位受害人深入訪談，發現該性侵經歷對他們心理和身理都有傷害，包括自責、不安、發惡夢、對親密關係失去信任、擔心懷孕或染上性病。有受害人在事後確診陰道炎，同時因服用緊急避孕藥導致月經失調，另有受害人因此需接受歷時一個月的愛滋病病毒「暴露後預防用藥」療程。
擔心非「完美受害人」未求助
調查結果亦顯示，只有四成受害人曾尋求性病檢測，有兩成受害人事後未有採取任何跟進行動，亦只有兩人就事件報警。有受害人在訪談中透露，因擔心親友看法而不敢向人傾訴，亦擔心自己非「完美受害人」，或是不了解性暴力法例而未有報警求助。協會資深研究主任邱志衡指出，研究發現受害人求助上困難重重，尤其「未經同意下移除安全套」相關詞彙於本港語境不普及，社會缺乏相關討論，受害人有感難以清楚向人描述其侵犯經歷和傷害。同時，主流社會對性議題態度保守，加上受害人的性別、性經驗等背景，使他們更憂慮其經歷被質疑或被否定。
性暴力認知不足致延誤求助
他續指，本港法例缺乏清晰針對此類性侵行為的法律條文，亦缺乏一個對於「性意願」或「知情同意」完善且明確的法律定義。調查結果亦顯示，有七成五受訪者能指出「偷偷除套」違反性同意中的知情原則，但只有七成受訪者認為情況屬性侵，反映部分受訪者對性暴力的認知仍存一定的模糊性。邱志衡指出，即使參與訪談的 10 位受害人皆有能力將遭遇界定為性暴力，但依然會礙於社會文化和制度限制而不求助或延遲求助，社會有需要持續改善公眾對性侵的認知和意識，鼓勵受害人求助及給予他們最適切的醫療和法律支援。
同意性交不等於同意無套
協會強調，有套與無套性交在親密程度和健康風險上有根本差異，未經同意的無套性交違反受害人意願。協會總幹事莊子慧指，以往有受害人報警時，因為向執法人員提及曾經同意有套性交，而被視為合意性交而不符合強姦定義，無法立案；亦有個案即使成功立案，亦因證據不足，當局最終無法以強姦罪起訴侵害者。
倡仿效澳洲、新加坡 提高阻嚇
莊期望是次調查能提升公眾關注和討論相關性暴力，取得更多共識，促使當局及早制定相關措施。她又促請政府從公眾教育、支援服務及法律改革三方向行動，以提升公眾意識，保護性侵受害人，包括仿效澳洲、新加坡等地增設「不能視作構成同意的情況」列表，為未經同意除套行為提供清晰法律定義，提高阻嚇性。保安局將於明年首季就性罪行法例修訂諮詢公眾，適逢立法會選舉，莊亦藉此呼籲各候選人關注性暴力議題，來年支持修例。
執業律師：未經同意除套或涉強姦
根據現行法例，強姦罪只涵蓋由男子向女子作出的非法性交，構成條件為男性在知道女性不同意或不顧她是否同意的情況仍與她性交。執業律師文浩正接受《Yahoo新聞》訪問時指出，合法性行為應符合「持續同意」原則，如果女方合意進行性交的條件是使用安全套，而男方在途中未經女方同意移除安全套，即等於之前同意的性行為已經完結，如男方未獲女方同意無套而繼續行事，或欺騙對方有戴安全套，則有可能涉及強姦罪。「但我覺得條例寫得唔清晰，執法人員可能有唔清晰嘅地方，所以我覺得係要修例，免除細節中灰色地帶。」他指出，修例能夠清晰界定非法行為，有利執法人員立案，亦有助事主求助，「如果事主本身都唔肯定可唔可以咁做，好似未必告得入，就會有好多擔心，導致佢唔敢尋求法律援助」。
