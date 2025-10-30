「傑斯」尹耀昇獲加拿大政治庇護 正申請永居 稱加政府「判斷我唔係洗黑錢」｜Yahoo

網台主持「傑斯」尹耀昇日前宣布，在加拿大獲批政治庇護，正式進入申請永久居留權的階段。（傑斯頻道截圖）

【Yahoo 新聞報道】網台主持「傑斯」尹耀昇，曾因洗黑錢罪及串謀作具意圖煽動行為罪被判囚 32 個月，至 2022 年 11 月 18 日獲釋，出獄翌年前往加拿大。日前他在其 YouTube 頻道宣布，在加拿大獲批政治庇護，正式進入申請永久居留權的階段。

一度被拒旅客身份入境 滯留台灣

尹耀昇周二（10 月 28 日）拍片表示，他 2023 年 3 月來到加拿大，其後兩年半他一直處理申請政治庇護的事宜，形容自己個案「棘手」。他解釋，因在香港被判洗黑錢罪成，一度被加拿大拒絕以旅客身份入境，要滯留台灣一段時間，最終靠加拿大國會議員向當局解釋、「特事特辦」，才獲准入境。

傑斯：洗黑罪名是「惡夢」、「詛咒」

他形容，洗黑錢罪名對他來說是「惡夢」和「詛咒」。2023 年他被拒入境時，加拿大移民局就強調，洗黑錢罪在當地可判囚 10 年。他說，在申請政治庇護的過程中，得到很多人的幫助，別人都會提醒他避重就輕，不要強調洗黑錢罪。不過，他說不希望避重就輕，亦不想隱瞞，「講真話會舒舒服服」，堅持要加拿大政府認真審視其個案，「如果你收留我，希望我安身立命，要搞清楚唔係收留一個犯過刑事罪行，包括洗黑錢嘅罪犯，因為咁樣唔啱數。如果你審視咗，仍然覺得我係一個洗黑錢罪犯，你掟返我走。」

加邊境局介入 開聽證會

尹耀昇續說，本來申請政治庇護由加拿大移民局處理，但半年前加拿大邊境局提出介入個案，正正因為其洗黑錢案底，並要求在 10 月 28 日召開聽證會。他說，準備聽證會聆訊的過程折騰，又要覆述被捕經過，令情緒波動，「喊咗好多次」。聽證會由早上 9 時半一直開到下午，最終移民官宣布其政治庇護獲批，可以申請永久居留。

「感恩加拿大收留我」

尹續說，移民官表示，加拿大政府不認同香港政府當年因洗黑錢罪名控告他，認為他眾籌是為了幫助年輕抗爭者。他並翻譯判詞指：「正如聯合國專家指出，獲取資金與資源的能力是結社自由不可或缺且極為重要的組成部份。」他形容，聽證會的結果令他情緒激動，「最大嘅釋懷係加拿大判斷我唔係洗黑錢」，「感恩加拿大收留我」，稱希望作出貢獻。他又感謝一直幫助他的律師、台灣長老教會、溫哥華支聯會、國際特赦組織、加拿大國會議員。