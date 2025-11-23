「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育

藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。

伍富橋早在2022年已接觸Pickleball更考獲教練牌，對於被指轉行做體育老師，伍富橋指：「唔係體育老師，係以校友加Pickleball教練身份去母校度推廣Pickleball。因為受到校長邀請去全校每一班嘅體育堂都會上Pickleball，所以成日都會喺學校見到我。」除了出力之外，伍富橋更自費訂了50塊Pickleball拍供學生使用，他更大讚學生表現：「學生好認真學，由其是高form。」

伍富橋沒有為成為「億萬駙馬」而自滿。

唔使老婆錢！

做阿Sir？