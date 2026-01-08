「免試簽發」改網上取籌 每日 300 名額 陳恒鑌憂難應付需求：內地很多人想申請｜Yahoo

位於金鐘統一中心的香港牌照事務處辦理「免試簽發」香港駕駛執照，早前大批人通宵排隊取籌。（SAMi LIVE HK 片段截圖）

【Yahoo 新聞報道】運輸署即日起取消免試簽發香港駕駛執照的現場派籌安排，並在下周一（12日）開始，每日提供 300 個「電子即日籌」名額。運輸署署長李頌恩表示，相信措施能夠便利市民，毋需預先取籌和等待。有立法會議員認同，新安排可避免現場排隊秩序混亂，確保公平公正，但就認為每日 300 個籌號難以應付需求，稱內地很多人希望申請香港駕駛執照。

位於金鐘統一中心的香港牌照事務處提供免試簽發駕駛執照，在「粵車南下」推行後，大批「排隊黨」通宵排隊，產生亂象。運輸署昨日（7日）宣布，今日（8日）起取消免試簽發現場派籌安排，申請人或其代理人由下周一（12日）起可使用「電子即日籌」服務經網上取籌。署方會在每個工作日上午 7 時開放系統，提供 300 個即日籌，每張籌號可辦理一份指定申請人的免試簽發申請。

李頌恩：網上系統可辨別是否真人

李頌恩今早在港台《千禧年代》表示，知道免試簽發需求殷切，新安排下申請人可遙距領取即日籌。被問名額由 140 個增至 300 個有何考慮，李稱當局考慮到申請需求，會視乎情況調整額度。對於實行網上取籌後，會否出現「網上程式黨」搶名額，李重申認為電子即日籌安排是便利市民，而網上系統的設計可辨別申請的是網上機械人抑或真人。她又說，如申請人資料不相符，將會取消有關時段的申請，以防止轉讓。至於網上系統的負荷能力，李說系統設排隊功能，萬一有很多人登入網頁會有緩衝，確保系統運作暢順。此外，李頌恩預計 3 月可全面實施網上預約及增加牌照事務處處理申請。

陳恒鏔促「試真啲」確保系統穩妥

立法會議員陳恒鑌在同一節目表示，現場排隊的情況是亂象，改為網上取籌可以減少不必要爭執，而且每名申請人限取一個籌，確保公平公正。被問新安排解決了「排隊黨」，但會否出現「程式黨」爭籌，陳估計可能會出現，認為要再觀察。

運輸署每日開放 300 個名額，陳恒鑌認為難以應付需求，稱內地有很多不同人士希望有香港駕駛執照，包括「粵車南下」司機、內地遊客，甚至「跟風」希望領取牌照的人亦有。對於署方將推行全面網上預約，他認為署方需要「試真啲」，確保系統穩妥，「漏洞百出就唔好」。