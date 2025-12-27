「前夫」Edan早知小儀婚事 讚「情敵」：玉樹臨風！

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）昨晚（26日）到中環出席活動，談到頭號雀屎（粉絲暱稱）阮小儀（小儀）宣布婚訊，Edan直言小儀早已告知他婚事，惟沒有説明日子，很替對方高慶，他笑謂：「我變成前夫，好替佢開心，作為前夫，佢事前都有通知我，問准咗我，哈哈！佢完成婚禮都即時通知我。」

他透露之前已經跟小儀和她的老公吃過飯，問到對這位情敵的評價，他笑稱當時已感到很大危機：「但佢好好，都好放心，係圈外人。（對情敵有何評價？）靚仔、玉樹臨風、溫柔體貼，最重要係錫小儀，真係好戥佢哋開心！」他笑指由於事出突然，還未想到送甚麼結婚禮物給對方：「送畀佢哋最好嘅禮物就係…我呢位前夫唔好再打擾佢哋兩個，畀啲空間佢哋，不好再打擾呢位前妻。」問到可有向小儀分享自己感情事？他表示有機會一定會，問到將來結婚前可會帶另一半給「前妻」過目？他説：「要問問佢個正印會唔會再畀我同小儀接觸，可能佢已經落咗命令唔可以再同我呢位前夫接觸，哈哈！要尊重佢依家嘅老公。（有冇同小儀分享依家感情狀況？）冇傾過呢啲事。」

廣告 廣告

談到隊友姜濤的演唱會發生突發事件，因停電8分鐘導致音響停頓，問到覺得對方對事件的處理如何？Edan大讚姜濤的處理表示十分好，他説「覺得佢好叻仔，第一次聽咁嘅情況。（若然換轉係你會唔會好驚？）好在呢個係我哋嘅演唱會，在場都係我哋粉絲，就算發生停電或者音響有問題，我哋都可以同粉絲交流下唔會有太大問題，但若果係一啲大型舞台，例如音樂節之類就會緊張啲。」他指個人演唱會就像在自己的家，自己也試過試過耳機沒有聲音、鋼琴沒有聲音等情況，認為突發情況就是現場演出獨特的有趣地方：「淨係嗰一場先有，就係嗰一場嘅粉絲先可以同姜濤相處多15分鐘，有特別的回憶。」

另談到有指MIRROR當中有幾位成員完成跨年騷後會趕往叱咤頒獎禮現場，Edan坦言暫時沒有聽過相關安排，他說：「1月1號大家都喺澳門演出到好夜，未必有呢個可能。」

Edan話作為「前夫」，早已知道小儀婚事。

仲已見過「情敵」。

好多Fans。

並讚對方玉樹臨風！