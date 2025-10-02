「北都展館」擱置興建 造價約 7 億元選址灣仔黃金地皮 未獲立法會議員支持︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】政府早前計劃在灣仔北海濱興建造價約 6 至 7 億元的「大型建設計劃展覽館」，用作介紹北部都會區及交椅洲人工島等大型基建，但據報項目因選址及造價引發爭議，最終已悄然擱置。發展局今日（2 日）晚上表示，考慮社會意見及資源優次後，認為現階段並非適合推展相關計劃。當局指，現時在北都各區設立的展覽場地，更能聚焦招商引資目標並發揮實際作用。

北都展館原構想是在灣仔分域碼頭街、演藝學院對面地段興建約 3 至 4 層樓高，總樓面面積 8,000 至 10,000 平方米，最快於 2027 年啟用。當局曾指鄰近會展及金紫荊廣場，能發揮協同效應。不過，有議員批評選址屬市中心「黃金地皮」，認為若要介紹北都發展，應在北都原址興建，更質疑與中環展城館功能重疊。

曾與新田科技城「綑綁」申撥款 遭臨時抽起

展館撥款申請亦一度與新田科技城 300 億元撥款「綑綁」提交，引起強烈反彈，最終政府臨時抽起。其後當局提出可再商討選址，甚至考慮與展城館合併。雖然當局一度表示有意下調造價，並研究增加互動展品，但多名議員認為展館屬非必要項目，難以支持。

廣告 廣告

據報引述政界人士直言，政府財政壓力大，北都具體發展模式和產業仍未落實，現階段興建展館恐與實際規劃出現落差，屬「冤枉錢」。立法會發展事務委員會副主席林筱魯則指出，如展館僅用於向企業或投資者介紹項目，毋須在市中心設永久展館，科技手段已能達類似效果。

發展局：網站推出網上展廳

發展局今日（2 日）晚上在社交平台表示，粉嶺北社區聯絡中心已加設展覽，介紹北都及當區規劃；洪水橋社區聯絡中心亦正進行擴建，預計年底完成，屆時將增設北都專題展覽區。此外，河套的科創築城館亦設有大型互動展品，展示河套區整體規劃及創新科技應用。當局計劃在即將動工的古洞北社區聯絡中心內，增設展廳介紹北都的整體規劃及最新發展。

除了實體展廳，政府亦將在北都專屬網站推出網上展廳，利用多媒體形式向本地及海外人士介紹北都。