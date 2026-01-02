「千年一遇美少女」橋本環奈元旦發財運！玩日版《百萬富翁》爽贏1000萬日圓

被封為日本「千年一遇美少女」的國民女星橋本環奈，在2026元旦即財運爆燈！她參加富士電視台復活的益智問答遊戲節目《猜謎$百萬富翁》（クイズ＄ミリオネア）成大贏家，拿走1,000萬日圓（約50萬港元）支票，嚇得她把眼瞪瞪大，男子組合「嵐」成員、節目主持人二宮和也笑說：「我還以為眼珠子要掉下來了！」

橋本環奈2026元旦參加《猜謎$百萬富翁》，答中12條題目贏得1,000萬日圓獎金。（IG@kannahashimoto.mg、節目截圖）

橋本環奈拿到1,000萬日圓支票時，驚訝得不敢置信。（節目截圖）

經典節目《猜謎$百萬富翁》睽違13年以新春特別節目形式重新開播，由二宮和也當主持人，並請來橋本環奈、菊池風磨、ano、室剛等多位藝人炒熱氣氛。這次節目的問題題數由過往的15題減至12題。最終題目是「直到1897年（明治30年），東京成為日本人口第一之前，哪個縣市曾是人口最多的？」，可供選擇的四個答案分別是：新潟縣、愛知縣、廣島縣、熊本縣。

廣告 廣告

在等候二宮和也公布答案時，橋本環奈緊張得緊握雙手，狀似祈禱。（節目截圖）

當提問後，二宮和也拿出支票，稱答對即可拿1,000萬日圓（約50萬港元），若答錯則僅剩100萬（約5萬港元）。面對奬金的天與地，橋本環奈決定需要「電話求助」，聯繫了最近合作《不良醫生》電視劇的同事大谷亮平和許豐凡，但二人也不確定答案。最後，橋本環奈憑直覺選擇新潟縣，在等候主持人宣布正確答案時，她與觀眾及網友都屏息以待。

橋本環奈得知自己答對題目可拿到1,000萬日圓支票，驚訝得把雙眼睜得大大的。（節目截圖）

最終二宮和也確定橋本環奈答對了，並遞上1,000萬日圓的支票，全場登時歡聲雷動，橋本環奈則嚇得呆住，眼睛睜得大大的，似乎不敢相信自己勝出。二宮和也則大讚她的判斷力「簡直逆天」，又笑指是罕見的好運。