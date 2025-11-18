「友誼小姐」 李尹嫣貼與安德尊合照被指有夫妻相 大方回應網民：大王真的沒老過

2025年香港小姐「友誼小姐」及「最上鏡小姐」李尹嫣（Victoria）近日與「大王」安德尊一同岀席慈善活動，她貼岀二人的合照後被網民指有「夫妻相」，Victoria不但未有介意，更再度分享與大王的其他合照。

Victoria早前與應屆港姐三甲、安德尊及何猷啟等岀席《歡樂滿東華慈善籌款晚宴》，她其後分享與大王的合照，並謂：「有幸跟大王安德尊跟各個住戶互動，他們都好熱情好可愛。趁著時間空檔重現了這張超過十年的照片，很驚訝他還記得我！大王真的沒老過，但我卻大隻了不少呢」。

帖文吸引了網民注意，有網民更留言：「有夫妻相」，留言惹起網民議論紛紛，Victoria其後回應：「大王是我們尊敬的前輩啊。」她公開10年前與大王的合照，之後又貼岀與大王的其他合照，且說：「剛剛出活動又見到大王啦（一週見三次的緣分），他抓著我說要完美復刻這張照片，真的是好熱情、滿滿能量的前輩呀。」

Victoria為2025年香港小姐「友誼小姐」及「最上鏡小姐」