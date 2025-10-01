影壇大亨向華強家族向來富貴，坐擁數以億元計資產，但其子向佐近年多次捲入風波，早前更被澳門美高梅賭場起訴追討140萬港元，加上向太陳嵐積極直播帶貨，故網上不斷傳出「向家陷入財困」、「全家破產」等說法，而近日「向家是不是破產了」更登上微博熱搜，謠言愈傳愈廣。

面對網上各種說法，向來敢言的向太不忍了，在直播中直接反擊謠言：「我還養著一千多名員工，珠寶、豪宅都還在，怎麼可能破產？這些都是造謠蹭流量。」而向佐亦轉貼媽媽闢謠的報道，留言指「做得好不好都有人說，但說話的人請有點底線」。

「向家破產」傳聞登熱搜 向太直播反擊：珠寶豪宅還在 向佐：說話的人請有點底線

向太在直播時如常地打扮成光鮮貴婦，耳環、頸鏈、手鏈、戒指俱備，明確地表示有關向家破產的說法全無內容，「光有鉤子鉤你們去看，可是沒有內容，他有內容，可能就會被我告了」。向太更輕鬆地臉帶笑容說，有些人直指那些傳聞是「神經病」，認為有人借不實說法吸引眼球，「喜歡蹭我的流量」。

近年影視製作發展有難度，向太加入直播帶貨行列，被指是「等錢使」，但向太卻表明非經濟問題，而是順應市場轉型，皆因「時代變」。而向太帶貨的成績確是十分突出，開年首播一度登上抖音帶貨榜總榜第一，而她推出標價599人民幣的線上課程《向太向上閨蜜圈》，截至9月中旬已售出超7,500份，銷售額約300萬人民幣。

至於向佐被追債140萬港元，美高梅其後發表聲明澄清，指有關債務是向佐為第三方提供信用擔保，所有款項已全數還清，法律程式也已終止，並就造成的困擾致歉。向佐的經理人當時亦作出澄清，表示：「向佐本人沒有參與賭博！（欠債）是一場誤會！你覺得向家差那點錢嗎？」