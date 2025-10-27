「壽司之神」小野二郎 100 歲不言休 分享長壽秘訣：最好的藥是工作︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】日本著名壽司大師小野二郎（Jiro Ono）周一（27 日）晉身「百歲人瑞」行列。他早在上月獲東京都知事小池百合子拜訪，預先向他送上 100 歲賀禮及感謝狀。他憑壽司藝術獲得米芝蓮三星殊榮超過 10 年，是全球最年長的三星主廚。即使已屆百歲，他仍未有打算完全退休，笑言「還想再做 5 年」。

小野二郎在上月日本「敬老日」接受祝賀時，被問到保持健康的秘訣，他答道「就是工作」。他表示雖然現在不能每天到餐廳，但仍盡量繼續親手製壽司，「我相信最好的藥是工作」。

小野二郎是東京銀座「數寄屋橋次郎」壽司店創辦人，該店僅設 10 個座位，1965 年開業至今以極致壽司聞名。小野在 7 歲時於家鄉濱松的旅館學藝，25 歲成為壽司師傅，40 歲自立門戶。他一生追求壽司的完美境界，2012 年紀錄片《壽司之神》記錄了他對壽司的執著，當時他坦言「我還未達到完美，仍會繼續攀登」。

時任美國總統奧巴馬及前首相安倍晉三亦曾到訪餐廳用膳。(AP Photo/Carolyn Kaster)

餐廳內的師長與父親

該片導演 David Gelb 形容，小野二郎既嚴肅又幽默，是餐廳內的師長與父親般人物。拍攝時，小野曾關心導演拍攝章魚按摩過程太長會否無聊，顯示其謙遜與體貼。

小野堅持為常客優先服務，2014 年曾婉拒日本政府為時任美國總統奧巴馬及前首相安倍晉三預訂餐位的請求，最後安排兩人於稍後時間到訪。他回憶指，奧巴馬享受壽司時露出笑容，令他十分高興。

小野二郎在「數寄屋橋次郎」門前，展示東京都知事小池百合子贈送的禮物，慶祝他 100 歲生日。（Bureau of Social Welfare, Tokyo Metropolitan Government via AP）

最年長的米芝蓮三星主廚

「數寄屋橋次郎」於 2007 年獲得米芝蓮三星，是全球首位獲此榮譽的壽司師傅，直到 2019 年仍保持評級，並被《健力士世界紀錄大全》認證為最年長的三星主廚。2020 年起，餐廳因只接受常客或高級酒店代訂而被移出指南。

近年小野只親自為特別客人製壽司，他笑言「手已不太靈活」，但仍未放棄。兒子小野禎一透露，父親看到新聞指日本最年長男性以 113 歲離世時，還說「我也試試活到 114」。

小野稱，他珍惜生命，希望能長久工作，不喝酒、經常散步並注重飲食。被問到最愛的壽司種類時，他即答「吞拿魚、鰶魚和鰻魚」。