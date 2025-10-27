尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
「壽司之神」小野二郎 100 歲不言休 分享長壽秘訣：最好的藥是工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本著名壽司大師小野二郎（Jiro Ono）周一（27 日）晉身「百歲人瑞」行列。他早在上月獲東京都知事小池百合子拜訪，預先向他送上 100 歲賀禮及感謝狀。他憑壽司藝術獲得米芝蓮三星殊榮超過 10 年，是全球最年長的三星主廚。即使已屆百歲，他仍未有打算完全退休，笑言「還想再做 5 年」。
小野二郎在上月日本「敬老日」接受祝賀時，被問到保持健康的秘訣，他答道「就是工作」。他表示雖然現在不能每天到餐廳，但仍盡量繼續親手製壽司，「我相信最好的藥是工作」。
小野二郎是東京銀座「數寄屋橋次郎」壽司店創辦人，該店僅設 10 個座位，1965 年開業至今以極致壽司聞名。小野在 7 歲時於家鄉濱松的旅館學藝，25 歲成為壽司師傅，40 歲自立門戶。他一生追求壽司的完美境界，2012 年紀錄片《壽司之神》記錄了他對壽司的執著，當時他坦言「我還未達到完美，仍會繼續攀登」。
餐廳內的師長與父親
該片導演 David Gelb 形容，小野二郎既嚴肅又幽默，是餐廳內的師長與父親般人物。拍攝時，小野曾關心導演拍攝章魚按摩過程太長會否無聊，顯示其謙遜與體貼。
小野堅持為常客優先服務，2014 年曾婉拒日本政府為時任美國總統奧巴馬及前首相安倍晉三預訂餐位的請求，最後安排兩人於稍後時間到訪。他回憶指，奧巴馬享受壽司時露出笑容，令他十分高興。
最年長的米芝蓮三星主廚
「數寄屋橋次郎」於 2007 年獲得米芝蓮三星，是全球首位獲此榮譽的壽司師傅，直到 2019 年仍保持評級，並被《健力士世界紀錄大全》認證為最年長的三星主廚。2020 年起，餐廳因只接受常客或高級酒店代訂而被移出指南。
近年小野只親自為特別客人製壽司，他笑言「手已不太靈活」，但仍未放棄。兒子小野禎一透露，父親看到新聞指日本最年長男性以 113 歲離世時，還說「我也試試活到 114」。
小野稱，他珍惜生命，希望能長久工作，不喝酒、經常散步並注重飲食。被問到最愛的壽司種類時，他即答「吞拿魚、鰶魚和鰻魚」。
其他人也在看
新西蘭 13 歲男童誤吞百粒磁石 腸道被磁力黏合壞死 需切除部分腸道保命︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新西蘭一名 13 歲男童因誤吞數十粒高磁力磁石而入院，最終需要切除部分腸道。事件已刊登於《新西蘭醫學期刊》（New Zealand Medical Journal）的最新個案報告中。Yahoo 健康 ・ 14 小時前
騙案｜港鐵美孚站現「借錢黨」稱日後歸還終失聯 48歲男子被捕
港鐵美孚站驚現「借錢黨」。 一名男子於美孚港鐵站內聲稱需要金錢應急，向途人借取金錢，日後歸還，惟其後失去聯絡，途人懷疑自己受騙，於是報警求助。警方近日接獲報案後，昨日（26日）西九龍總區特遣隊人員在油尖區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名48歲姓李本地男子，他現正被扣留調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第6隊跟am730 ・ 23 小時前
中年男向途人借「應急錢 」後失聯 涉詐騙油尖區落網扣查
【on.cc東網專訊】執法人員近日接獲報案，指於美孚港鐵站內有人聲稱需要金錢應急，向報案人借取金錢，日後歸還。惟報案人其後與該名人士失去聯絡，懷疑受騙，於是報案求助。on.cc 東網 ・ 1 天前
豆漿減肥法無痛瘦近12磅？「黃金飲用時間」效果加倍，女明星都靠它養成完美好身材；選哪款豆漿效果比較好？
豆漿減肥法到底有多好？想在短短3個月內輕鬆瘦的話，一定要試試大熱的豆漿減肥法！豆漿不僅能提供豐富的營養，還能有效減少熱量攝取。一文看清豆漿減肥法的好處、正確的黃金飲用時間及方法，以及女明星們的成功秘訣。此外，還有挑選優質豆漿的小貼士，確保在實行豆漿減肥法的路上不會走錯一步！Yahoo Style HK ・ 1 天前
五級颶風梅麗莎將登陸牙買加 今年最強熱帶氣旋 政府強制疏散居民｜Yahoo
加勒比海颶風梅麗莎（Hurricane Melissa）增強為五級颶風，成為今年全球最強熱帶氣旋。梅麗莎預計會在當地時間周二（28 日）凌晨至早上登陸牙買加，對當地構成災難性影響。牙買加政府已經向首都金斯敦（Kingston）及另外 6 個地區發出強制疏散令，要求他們前往全國近 900 個避難所。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
72歲張艾嘉臉上總是掛著優雅的微笑，也許是她最強養生秘訣！跑步與打坐以外，還有一顆對世界好奇的心
由張艾嘉監製的《他年她日》近日成為焦點，同時令人注意的，還有年屆72歲的她依然容光煥發、擁有少女般的好奇心與笑容！原來她每日戶外跑步結合打坐，令自己維持年輕健康，醫師讚賞這招能有效防骨鬆、提升免疫力。Yahoo Style HK ・ 1 天前
泰柬停火協議前夕遇泰王太后駕崩 川普專機一抵大馬就簽
（法新社吉隆坡26日電） 美國總統川普今天抵達馬來西亞，將與大馬共同見證泰國和柬埔寨簽訂停火協議，然而泰王太后日前辭世，經緊急協調後，簽署儀式改在川普專機抵達吉隆坡便立即舉行。不過，阿努廷仍希望親自簽署和平協議，因此提出將簽署儀式改至今天上午舉行，簽完停火協議便速返泰國。法新社 ・ 1 天前
Mr.多倫多開show俾觀眾鬧爆唔專業 結他手Ronny披露代主音Dash受癌病後遺影響演出 「啲水會灌入喉嚨」
現時由Ronny（黎澤恩）、MJ（譚傑明）、Dash（譚健文）及Tom（杜志烜）組成嘅樂隊MR.，早前去到加拿大多倫多舉行「輕狂歲月音樂會」。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
泰國王太后詩麗吉病逝︱文化部興建皇室火化場 總理下令監控黑喪服價格 防商戶抬價︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】泰國王太后詩麗吉（Queen Sirikit）逝世後，文化部展開全國動員，籌備皇室火化場及各項殯葬儀式，確保典禮莊嚴而依循傳統。同時，總理阿努廷下令嚴控黑色服裝價格，防止商戶在哀悼期間哄抬物價，確保民眾能以合理價格購買喪服表達敬意。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
北海道46萬蛋雞慘遭撲殺，蛋荒陰謀背後藏什麼真相？
一切從那幾隻倒楣雞開始。養雞場老闆發現異常死亡，趕緊報給家畜衛生所，簡單篩檢就敲定禽流感。北海道政府火速開會，基因檢測一出爐，H5高致死型鐵板釘釘。Japhub日本集合 ・ 23 小時前
反恐第二案｜3被告判監16年8月至18年 成反修例案第二長 官：行為對社會宣戰
高院法官陳仲衡指，3 人「食髓知味、變本加厲」，涉及的 3 次爆炸案件一次比一次嚴重，如同「向社會宣戰」，又指計劃在尚德停車場放置的炸藥「根本是設計作殺人之用」，目標指向警察、罔顧途人傷亡，反映被告「視人命如草芥」；3 人無悔意，更生無從說起。法庭線 ・ 1 天前
皇后山邨 35 歲男子死亡 生前稱刀傷自己造成 警方改列誤殺 女友人被捕提堂︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】上水一名 35 歲男子上周二（21 日）被發現倒臥於皇后山邨皇匯樓一單位內，身上有刀傷，送院後證實死亡。警方經調查後，昨（26 日）將案件由送院時死亡案改列誤殺案，並拘捕死者的女性朋友。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
同志替代框架暫緩期屆滿 政府：研究循行政措施解決 學者：政府不設框架或續違人權法
政府早前因應「岑子杰案」提出《同性伴侶關係登記條例草案》，9 月遭立法會否決後，特首李家超指局方將研究循「行政措施」保障同性伴侶的權利。隨著終院於 2023 年定下的兩年暫緩期於周一（27 日）屆滿，暫未見有進展。法庭線 ・ 1 小時前
泰國國喪期｜BLACKPINK曼谷演唱會如期舉行！主辦方呼籲粉絲穿黑衣悼念、開場前MV改為黑白色
泰國詩麗吉王太后於10月24日晚間辭世，泰國政府隨即宣布進入一年服喪期。外界一度擔心BLACKPINK 的曼谷演唱會可能取消，主辦單位Live Nation宣布演出照常進行，並誠懇呼籲所有觀眾穿著黑色服裝入場，以表達對泰國王太后的尊重，而10月25日當晚，開場前亦播放黑白MV，以示哀悼。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
青衣 12 歲男墮樓亡 父母被捕涉遊澳門獨留兒子在家 ︱傳馬會折讓價出售十億美元投資組合︱許紹雄病危多名明星趕往醫院｜10 月 27 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 10 月 27 日（星期一）。明日香港大致多雲，早晚有一兩陣雨；市區最低約 22 度，新界再低一兩度，日間部分時間天色明朗，最高約 25 度。吹和緩北至東北風，明日稍後轉吹清勁偏東風，離岸間中吹強風；最高紫外線指數約 5（中等）。展望重陽節及星期四風勢頗大、短暫陽光；星期五日間炎熱；週末及下週初早上稍涼。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
日本擬向美國採購福特貨車 特朗普讚高市早苗「有品味」 分析：良好私人關係化解貿易緊張︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普今日（27 日）抵達日本，首次訪問新任首相高市早苗。高市期望透過建立良好的私人關係，緩解雙邊貿易緊張。日本政府正考慮購買一批福特 F-150 貨車，以示友好，特朗普更讚她「很有品味」，稱該款貨車是「非常棒的車」。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
不斷更新｜宣布不連任立法會議員名單
【Now新聞台】2025立法會換屆選舉將至，而選舉提名期將於本月24日開始，有多名現屆立法會議員相繼宣布不競逐連任，本台不斷更新相關議員名單：議員／年齡、政黨立法會主席、工業界(第一)梁君彥(74歲、經民聯)地產及建造界龍漢標(74歲、經民聯)商界(第一)林健鋒(73歲、經民聯)工程界盧偉國(71歲、經民聯)選委界陸瀚民(41歲、經民聯)保險界陳健波(71歲、G19)建測規園界謝偉銓(70歲、G19)商界(第二)廖長江(68歲、G19)選委界馬逢國(70歲、G19)選委界周文港(44歲、G19)社會福利界狄志遠(68歲、新思維)教育界朱國強(51歲、教聯會)新界東南林素蔚(37歲、A4聯盟)新界北張欣宇(36歲、A4聯盟)新界北劉國勳(44歲、民建聯)新界東南李世榮(42歲、民建聯)港島東梁熙(40歲、民建聯)進出口界黃英豪(62歲、民建聯)選委界郭玲麗(46歲、民建聯)飲食界張宇人(76歲、自由黨)航運交通界易志明(72歲、自由黨)港島西葉劉淑儀(75歲、新民黨)選委界黎棟國(73歲、新民黨)選委界容海恩(48歲、新民黨)新界西北田北辰(75歲、實政圓桌)選委界林順潮(65歲)選委界now.com 新聞 ・ 1 天前
基孔肯雅熱患者為鳳德邨學校員工 學校指有足夠防蚊滅蚊措施
【Now新聞台】本港再新增3宗基孔肯雅熱個案，其中一名女患者為鳳德邨一所學校的員工，衞生防護中心正調查是否與首宗本地感染個案有關。位於鳳德邨，禮賢會恩慈學校早上學生照常上學，校門有擺放驅蚊劑供學生使用。校長指，學校一向有做防蚊滅蚊工作，相信已足夠，現時已停止體育課等戶外活動，以確保學生安全。禮賢會恩慈學校校長謝慶生：「我們員工是一名校工，我們叫支援同事，她上周五已經不舒服，而周六沒有上班。學校一般每天或者每周有定期做滅蚊工作，根據衞生署的指引，沒有特別加強，過往的工作已經足夠。預防措施之前已進行，校內沒有發覺，根本我們不會存在花槽及草叢藏有很多蚊。」不斷更新｜基孔肯雅熱疫情總覽#要聞now.com 影音新聞 ・ 2 小時前
專訪｜試當真「元祖」阿慈 甘願當下把為成就作品 不捨告別：我冇諗過咁快
YouTube頻道試當真於前日（26日）5周年時刻正式結束營運，但告別前的《墨魚遊戲2》、「《試當真》官方正式結局」直播等均引起重大迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
郭富城60歲生日，方媛極速修身亮相天王生日派對！結婚8年仍甜蜜如初的天王夫妻愛情故事
郭富城於10月26日迎來60歲大壽，與妻子方媛及兩位千金一起慶祝生日！方媛上週才公布順利誕下第三胎女兒，產後首度公開亮相，穿白色貼身T恤配牛仔褲，腹部平坦美腿纖細，狀態驚人，網友直呼：「三寶媽修身太快了吧！」！Yahoo Style HK ・ 4 小時前