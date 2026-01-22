「大隻Rocky」鄭健樂被貼街招後發文「總遇上爛人爛事」 崔碧珈：不會做「陰濕」事

大隻Rocky

有「大隻Rocky」之稱的前香港先生鄭健樂繼追求崔碧珈失敗後，近日又被貼街招，Rocky於社交平台分享個人感受，相信是回應近期的事件。

Rocky向崔碧珈求愛不遂

繼向崔碧珈求愛失敗後，最近有指Rocky被人在旺角街頭貼街招，斥他食軟飯、欠下貴利債務、破產、在社交網站求包養等，將Rocky形容為「世紀賤男」，又勸他別以為破產後便不用還錢。Rocky於社交平台寫道：

「傷害過你的人，在傷

害你的那一刻，他的

果報就已經開始了，

任何事情都有因果，

該有的一定不會少

果報也許會遲到，但

永遠不會缺席，凡事

都有輪迴，你看蒼天

饒過誰！」

他又謂：

「人生總遇上爛人爛事

不經一事，不長一智。」

崔碧珈接受傳媒訪問時否認貼街招中傷Rocky，「首先我不會做這麼『陰濕』的事，因為我也很敢言，加上社交網站都是一個渠道，其實我直接說便可以，不需要去做這些事。」

