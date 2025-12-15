「大隻Rocky」鄭健樂高調宣布戀愛中 崔碧珈唱反調「大家都係單身」

現年58歲嘅「大隻Rocky」鄭健樂，參與2005年香港先生選舉，奪得「健力組」冠軍而簽約無綫出道，因為身型健碩關係，多數都係飾演健身教練、大隻佬以及戇直性格嘅角色。佢喺離巢TVB後主要從事健身教練工作，早前佢表示近年生活飽受煎熬，除咗疫情期間其健身室被逼停業，導致半年零收入；去到2021年又與結婚廿年妻子離婚，更要養育2名患有自閉症嘅兒子。至於現年37歲嘅性感女神崔碧珈（Anita），自從同吳浩康分手後便鮮有戀情傳出，近年專注演員、歌手及製作人工作。近日鄭健樂喺社交網站高調認愛，宣布與崔碧珈戀愛中，不過去到噚日（14日）崔碧珈出席音樂會記者會時，就坦言表示二人並非男女朋友關係。

廣告 廣告

噚日（14日）崔碧珈出席音樂會記者會，期間接受傳媒訪問，表示由於要準備音樂會排練，所以喺11月返香港搵鄭健樂操fit。被問到12月都未完便撻著？佢就話私人嘢不嬲都好低調，冇諗過要講，不過工作上就會高調。另外，佢仲表示自己都係瞓醒先知道呢件事，而佢亦唔會答Rocky嗰邊嘅嘢。之後，佢覺得鄭健樂係一個好男人，仲用「認識的人當中最高分的男人」去形容。雖然佢用朋友去稱呼鄭健樂，不過就表示覺得佢係一個好好嘅朋友，男未婚女未嫁，大家都係單身，可以去了解多啲。

之後有傳媒問及二人關係，崔碧珈表示係好好好好好嘅朋友。至於係唔係變返做朋友及怕唔怕Rocky唔開心，佢就表示會諗Rocky唔會小氣，大家在心中就可以，稱呼只係一個稱呼。傳媒再追問現時有冇拍拖時，崔碧珈並未有回答，只係話問題太私人，大家可以再深入了解。咁有冇正式開始？崔碧珈就話大家係好好嘅朋友，Rocky係一個好熱情嘅人，同時大家都係好單純嘅人，佢認為自己好單純，而Rocky比佢更單純，最後佢表示需要時間俾佢哋。

鄭健樂Rocky Facebook

鄭健樂Rocky Facebook

崔碧珈Facebook

崔碧珈Facebook

崔碧珈Facebook

崔碧珈Facebook

鄭健樂Rocky Facebook

鄭健樂Rocky Facebook

鄭健樂Rocky Facebook

鄭健樂Rocky Facebook

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！