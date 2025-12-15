關注

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道

Yahoo 娛樂圈

「大隻Rocky」鄭健樂高調宣布戀愛中 崔碧珈唱反調「大家都係單身」

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈
更新時間
崔碧珈&amp;鄭健樂
崔碧珈&鄭健樂

現年58歲嘅「大隻Rocky」鄭健樂，參與2005年香港先生選舉，奪得「健力組」冠軍而簽約無綫出道，因為身型健碩關係，多數都係飾演健身教練、大隻佬以及戇直性格嘅角色。佢喺離巢TVB後主要從事健身教練工作，早前佢表示近年生活飽受煎熬，除咗疫情期間其健身室被逼停業，導致半年零收入；去到2021年又與結婚廿年妻子離婚，更要養育2名患有自閉症嘅兒子。至於現年37歲嘅性感女神崔碧珈（Anita），自從同吳浩康分手後便鮮有戀情傳出，近年專注演員、歌手及製作人工作。近日鄭健樂喺社交網站高調認愛，宣布與崔碧珈戀愛中，不過去到噚日（14日）崔碧珈出席音樂會記者會時，就坦言表示二人並非男女朋友關係。

廣告

噚日（14日）崔碧珈出席音樂會記者會，期間接受傳媒訪問，表示由於要準備音樂會排練，所以喺11月返香港搵鄭健樂操fit。被問到12月都未完便撻著？佢就話私人嘢不嬲都好低調，冇諗過要講，不過工作上就會高調。另外，佢仲表示自己都係瞓醒先知道呢件事，而佢亦唔會答Rocky嗰邊嘅嘢。之後，佢覺得鄭健樂係一個好男人，仲用「認識的人當中最高分的男人」去形容。雖然佢用朋友去稱呼鄭健樂，不過就表示覺得佢係一個好好嘅朋友，男未婚女未嫁，大家都係單身，可以去了解多啲。

之後有傳媒問及二人關係，崔碧珈表示係好好好好好嘅朋友。至於係唔係變返做朋友及怕唔怕Rocky唔開心，佢就表示會諗Rocky唔會小氣，大家在心中就可以，稱呼只係一個稱呼。傳媒再追問現時有冇拍拖時，崔碧珈並未有回答，只係話問題太私人，大家可以再深入了解。咁有冇正式開始？崔碧珈就話大家係好好嘅朋友，Rocky係一個好熱情嘅人，同時大家都係好單純嘅人，佢認為自己好單純，而Rocky比佢更單純，最後佢表示需要時間俾佢哋。

鄭健樂Rocky Facebook
鄭健樂Rocky Facebook
鄭健樂Rocky Facebook
鄭健樂Rocky Facebook
崔碧珈Facebook
崔碧珈Facebook
崔碧珈Facebook
崔碧珈Facebook
崔碧珈Facebook
崔碧珈Facebook
崔碧珈Facebook
崔碧珈Facebook
鄭健樂Rocky Facebook
鄭健樂Rocky Facebook
鄭健樂Rocky Facebook
鄭健樂Rocky Facebook
鄭健樂Rocky Facebook
鄭健樂Rocky Facebook
鄭健樂Rocky Facebook
鄭健樂Rocky Facebook

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！

宏福苑五級大火

其他人也在看

女教師遭父母逼婚跳樓亡　雙方家庭拒收屍

女教師遭父母逼婚跳樓亡　雙方家庭拒收屍

【on.cc東網專訊】河南省平頂山市魯山縣上周五（12日）傳出消息，一名28歲高中女教師新婚當天在某小區墮樓身亡，雙方家庭拒絕收屍。女方生前在朋友圈發文留下遺書，訴說被父母和親戚逼婚的經歷。魯山縣殯儀館工作人員證實，上周四（11日）確實接收一具女教師的遺體。涉事

on.cc 東網 ・ 1 天前
即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底

即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底

世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方面又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有！事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！

Yahoo Food ・ 3 小時前
東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！

東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！

人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
中年好聲音4︳TVB藝人蒙面出賽 「企鵝人」聲線似足古巨基 網民估︰鄭俊弘定周志康？

中年好聲音4︳TVB藝人蒙面出賽 「企鵝人」聲線似足古巨基 網民估︰鄭俊弘定周志康？

《中年好聲音4》今季加入「TVB藝人賽區」，參賽者以面具示人獻唱，大玩《蒙面歌手》概念，觀眾有得估估下，相當有話題性。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
中日關係惡化　日警掃蕩「中華系黑市」　中國人生意急跌三分之二

中日關係惡化　日警掃蕩「中華系黑市」　中國人生意急跌三分之二

日中關係惡化，日本警方掃蕩中華系黑市，旅客減少、邊境收緊，中國人經營的地下與灰色經濟生意急速萎縮。

Yahoo財經 ・ 1 天前
36G崔碧珈撻着失婚「大隻Rocky」鄭健樂　社交網宣布戀愛中

36G崔碧珈撻着失婚「大隻Rocky」鄭健樂　社交網宣布戀愛中

推有36G無敵上圍的崔碧珈自與吳浩康分手後，一直感情空白冇拖拍，原來她靜靜起革命，竟與「大隻Rocky」鄭健樂拍拖！在Rocky社交網上，他改了Status，放上二人的照片，並Tag了崔碧珈（Anita Chui），寫明與Anita Chui在戀愛中，而崔碧珈亦在社交網大晒與Rocky做Gym的合照，照片寫明是昨日（12日）所拍，並留言：「S型曲線肌肉訓練計劃with Rocky🏋️‍♀️女人幾歲都要keep💪」即引起網民瘋狂討論，問他們是否真拍拖。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)

車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)

馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。

am730 ・ 14 小時前
黎智英案｜黎智英妻兒偕陳日君離開法院　大批傳媒追訪　代表大律師：需時研究裁決｜有片｜Yahoo

黎智英案｜黎智英妻兒偕陳日君離開法院　大批傳媒追訪　代表大律師：需時研究裁決｜有片｜Yahoo

壹傳媒創辦人黎智英被控兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發表煽動刊物」，今早於西九龍裁判法院被判三罪罪成。警方在 11 時 15 分以最高保安級別「鐵甲威龍」囚車押送黎智英離開法院，並有反恐特勤隊於法院出入口持槍戒備。黎智英家人與律師離開法院時皆未有回應傳媒提問。

Yahoo新聞 ・ 23 分鐘前
澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手　疑犯父子落網　目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo

澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手　疑犯父子落網　目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo

澳洲悉尼著名旅遊點邦迪海灘（Bondi Beach）附近發生槍擊案，造成 16 人死亡，另有 43 人受傷。50 歲疑兇 Sajid Akram 和 24 歲兒子 Naveed Akram 已經落網，其中前者在事件中喪生。

Yahoo新聞 ・ 18 小時前
一周星星 ｜「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面

一周星星 ｜「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面

泉叔向郭富城求證「多年來始終保持62KG」傳聞是否屬實！城城更提及到，多年來為Keep弗每天平均只吃1.5餐的自己，為了一日食足三餐的太太方媛，竟然作出「重大讓步」，並大拋愛妻Bite：

Yahoo 娛樂圈 ・ 33 分鐘前
lululemon市值一年蒸發250億美元！執行長將下台

lululemon市值一年蒸發250億美元！執行長將下台

露露檸檬今年股價重挫 46%，市值蒸發約 250 億美元，執行長 Calvin McDonald 宣布將於 2026 年卸任。北美市場成長停滯、庫存與促銷壓力升高，中國市場卻高速成長，成為公司關鍵支撐。

鉅亨網 ・ 17 小時前
「永久裁員」時代來臨！「這個」產業受衝擊最嚴重

「永久裁員」時代來臨！「這個」產業受衝擊最嚴重

2025 年美國企業悄然走入「永久裁員」時代，全年裁員人數突破 110 萬人，科技業首當其衝。Glassdoor 警告滾動式裁員成常態，AI 與自動化正重塑就業市場，白領職場安全感全面下滑。

鉅亨網 ・ 3 小時前
【惠康】抵呀惠 多款優質美食優惠 香印青提 $14/盒 (即日起至18/12)

【惠康】抵呀惠 多款優質美食優惠 香印青提 $14/盒 (即日起至18/12)

就快到聖誕節啦！聖誕優質美食同產品盡在惠康～今個星期有香印青提優惠價$14/盒 、菲律賓珍寶萬壽果$25/2個、春沐源皇珈紅串茄$16/盒、 Danpo 雞中翼$59/包、日本北海道帶子$60/包、Meadows碎芝士$30/包、總統牌忌廉/低脂忌廉 $49.9/2盒、麥香威爾急凍雲呢拿牛乳/朱古力爆漿麻薯$18/盒、 Fiorella松露形開心果朱古力$68/盒。另外買香檳及氣酒滿6支即可以85折購買酩悅皇室香檳，快啲嚟惠康掃貨啦！

YAHOO著數 ・ 2 小時前
美國總統健康與高齡爭議 兩任總統面臨相似挑戰

美國總統健康與高齡爭議 兩任總統面臨相似挑戰

（法新社華盛頓13日電） 有一位美國總統，一位上了年紀、支持率欠佳，且健康狀況頻受外界質疑，而且這位美國總統堅持國家正欣欣向榮。重返白宮近1年的共和黨籍總統川普，持續拿自己跟前任的民主黨籍總統拜登相比較。

法新社 ・ 21 小時前
陳凱琳搵世界冠軍教跳繩　尖沙咀街頭喪跳大成功

陳凱琳搵世界冠軍教跳繩　尖沙咀街頭喪跳大成功

【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）近日在社交網大玩跳繩挑戰，她自言從小就喜歡跳繩，數月前膽粗粗找來世界跳繩大賽冠軍張柏鴻教她跳繩，片中見她練習花式時，不停被繩絆倒，搞到她忟到丟繩，但屢敗屢戰的她終於成功，她笑言：「佢仲讚我幾有潛質~所以我今

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
消委會去角質潔面產品｜Bifesta僅$40性價比高媲美AESOP！25款樣本大比拼 3款產品酸鹼值過低恐傷膚（附5星安全名單）

消委會去角質潔面產品｜Bifesta僅$40性價比高媲美AESOP！25款樣本大比拼 3款產品酸鹼值過低恐傷膚（附5星安全名單）

近年來去角質成為護膚非常重要的步驟，可以改善粉刺、暗瘡及皮膚粗糙等問題，不少人都會購入市面上有去角質功效的潔面產品，直接使用方便又省時。消委會搜羅市面上25款去角質潔面產品，包括Neutrogena、CeraVe、BIODERMA、SKINCEUTICALS、Aesop、MUJI等大熱品牌，價錢有平有貴，售價範圍為每件$29至$450。當中擁有5星總評的Bifesta售價只需$40，媲美同樣五星，售價為$440的AESOP，結果十分驚人！還有10款去角質潔面產品也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！

Yahoo Style HK ・ 1 小時前
沙田馬場男子持橫額衝入跑道　涉擾亂公眾秩序被捕　橫額疑表達要求調查宏福苑火災︱Yahoo

沙田馬場男子持橫額衝入跑道　涉擾亂公眾秩序被捕　橫額疑表達要求調查宏福苑火災︱Yahoo

沙田馬場周日（ 14 日）舉行賽事期間發生驚險一幕。下午接近 5 時，第 8 場賽事進行途中，一名男子突然手持橫額，在接近終點位置衝入草地賽道，情況十分驚險。警方指，機動部隊人員在沙田馬場執勤期間，一名男子涉嫌衝出賽道及作出擾亂公眾秩序的行為。經初步調查後，警方拘捕一名 59 歲本地男子，涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」，他被帶返警署扣查，案件交由沙田警區重案組跟進。

Yahoo新聞 ・ 17 小時前
英超 ｜車仔考慮多種「脫史」方案　水晶宮列斯有意接收

英超 ｜車仔考慮多種「脫史」方案　水晶宮列斯有意接收

據報車路士願意考慮多種史端寧的離隊方案，包括永久轉會、外借，甚至在未能達成合適協議時的雙方解約。而水晶宮與列斯聯成為最大機會的潛在買家。

Yahoo 體育 ・ 12 小時前
【萬寧】今日出位價（只限15/12）

【萬寧】今日出位價（只限15/12）

萬寧今日出位價Off & Relax溫泉水療水潤洗髮露只需$95/件，採用3種日本著名的溫泉水, 提升清洗潔淨力。 賦予髮絲水潤亮麗成分；春黃菊花提取物,日本獐牙菜和桑根提取物, 具有防止脫髮, 活化髮根功能。 有助改善毛髮生長周期和育髮。Maltesers麥提莎優惠價$19.9/包，獨立包裝鬆脆黑朱古力非常適合分享！M&M's花生朱古力優惠價$19.9/包！

YAHOO著數 ・ 3 小時前
【大家樂】家嚐快餸自由選 晚市外賣優惠低至 $99/3款（即日起至優惠結束）

【大家樂】家嚐快餸自由選 晚市外賣優惠低至 $99/3款（即日起至優惠結束）

收工唔想煮飯，又想食得豐富又抵食？大家樂「家嚐快餸自由選」晚市外賣優惠幫到您！買 3 款即場炮製嘅熱辣辣小菜平均只係$33，好味又抵食！今晚想食咩？即刻嚟大家樂揀您嘅心水小菜，加餸返屋企啦！自由組合最抵食：任選 $99/3 款，再送糖水 2 客；任選 2 款 $69/2款 (零售價: $49/款) ，仲可以加$15多2 碗白飯。

YAHOO著數 ・ 2 小時前