「奶仔」方紹聰減肥成功半年變身鋼條肌肉男 分享減脂增肌三大心得

TVB藝人方紹聰（奶仔）曾主持《野外步出》系列成功入屋，又曾參演《特技人》、《堅離地愛堅離地》、《食腦喪B》等劇集而漸漸為人熟悉。奶仔除了早前轉型做推拿技師外，近日又分享半年來最新挑戰，成功用六個月時間由體重83公斤減至66公斤，成功打造鋼條身形，大蛻變之餘亦讓自己更健康。奶仔更分享三個減肥重點，包括熱量赤字、力量訓練及持之以恆，以健康方式打造更好體態及更好的自己。

1. 熱量赤字

食物營養管理(適當份量，每日攝取大約1800卡路里)

氣炸鍋番薯(紅春香 & 鰻魚番薯)+南瓜+薯仔+雞扒+三文魚扒+廣島蠔、Subway潛艇堡、蒸魚飯+北菇雞飯、潮州打冷鹽水雞+烏頭、麥當勞板燒雞腿包+沙律（套餐轉粟米）、白切雞、豉油雞、手撕雞、泰式燒雞+燒牛肉、白灼蝦、譚仔gymgym餐、Chicken Factory燒雞、牛筋腩米粉、無盡菜+菇、壽司、煙三文魚、蒸粟米、金奇異果、黑咖啡、無糖可樂、梳打水、遠離酒精

2. 力量訓練

每周三次一小時力量訓練

每天步行至少10000步

每星期三次40分鐘帶氧運動（非教練要求）

3. 持之以恆

在這半年的增肌減脂旅程，經過Justie教練的耐心指導，讓我一步一步了解營養及運動科學，看到自己體脂率越來越低，運動能力成正比逐步提高（頸緊背痛、膝頭痛楚、下腰疲勞減少、跑步能力提高、肥仔波變胸肌、呼吸更加暢順、睡眠質素提高、鼻鼾聲音量收細），這是最令我能夠堅持的最大原因。

奶仔亦直言減肥過程不容易：「當然，人總會有迷失的時候，每當我懷疑自己，Justin教練都會鼓勵我，提醒我只要方向正確，一次半次犯錯絕對不是問題。現在半年時間已過，我也終於成功達成目標，得到一個更好的身體。這不單只是一次減肥旅程，更是讓我得到了，終身受用的食物營養、運動科學知識。最後想講，多謝Justin教練、多謝自己。」