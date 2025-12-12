聖誕好去處九龍區合集
「如果沒有人站出來，世界就不會變得更好」迪士尼《優獸大都會2》反思強權壓迫與制度上的不公（內附電影金句）｜影評
撰文：艾菲 Ivy
迪士尼最強拍檔回歸 《優獸大都會2》帶出兩大反思
《優獸大都會2》是2016年迪士尼大熱動畫電影《優獸大都會》的續集，電影仍然是圍繞朱迪與阿力這對搭檔。轉眼已過了九年續集才強勢回歸，但電影內的時間線只是上集朱迪與阿力成為拍檔後的一星期，他們查案同時，繼續深入探討優獸市這座多元化城市的內部矛盾，並聚焦在族群的隔閡，帶領觀眾反思強權壓迫與制度的不公，當中有不少對白都是發人深省的金句。
《優獸大都會2》由朱迪與阿力這對搭檔查案開始，剛成為拍檔的他們仍然有很多需要磨合的地方，頻生意外﹐甚至警局都想將他們拆散。朱迪與阿力意外發現蛇族基仔潛入優獸市，懷疑他背後藏住驚天秘密，所以決定追捕基仔。追捕的過程中，朱迪漸漸揭開蛇族與優獸市之間的神秘關係，同時與阿力的拍檔關係都有了翻天覆地的改變。
堅持正義 是否值得犧牲快樂？
「如果沒有人站出來，世界就不會變得更好。」
朱迪一直相信，如果沒有人堅持正義，世界永遠不會變得更好。這也是她當初選擇成為警察的初心。然而，正義與快樂，有時候是二選一。在《優獸大都會2》中，朱迪的堅持讓她不得不與整個城市的制度對抗，甚至付出了被排擠與誤解的代價。
優獸市是一個以多元化為表象的城市，但內部卻充滿了族群之間的階級差異。哺乳類動物被視為「主流」，裡面都存在階級觀念，而其他非哺乳類族群更是被邊緣化，甚至被視為威脅。電影中，蛇族的基仔因為身份而被懷疑、排斥，甚麼也不用說就被招上壞蛋的標籤。朱迪選擇站出來，追查基仔的秘密，卻因此打破了警察體系的規矩，甚至遭到同僚與上司的指責。
這不禁讓人聯想到我們現實中的制度性不公。當一個人選擇站出來挑戰不合理的規則時，往往要承受巨大的壓力與孤立。
「當世界說「不行」時，你要學會對自己說「可以」。」
朱迪的故事告訴我們，堅持正義雖然困難，但正因為有人勇於挑戰，世界才有可能變得更好。
同一片土地上 誰有權劃分界線？
優獸市長期以來的制度，讓市民默默認定這座城市只屬於哺乳類動物。其他族群被視為「異端」，甚至不被允許進入核心地區。
「別害怕與我們不同的人，那也許正是你最需要的力量。」
基仔的祖先曾是優獸市的創建者，但這段歷史卻被刻意隱瞞，讓蛇族成為城市中被排斥的群體。
這樣的情節讓人聯想到近來日本因熊患引發的討論。隨著人類活動不斷侵佔熊的棲息地，熊不得不離開樹林下山覓食，甚至發生傷人事件。這些事件讓人類將熊視為威脅，卻忽略了問題的根源其實是人類的活動導致的生態失衡。同一片土地上，界線由誰來劃分？
《優獸大都會2》中，基仔試圖向其他動物解釋自己的立場，但沒有人願意聽他的故事。這種情節與現實中對弱勢群體的刻板印象如出一轍 — 當一個族群被標籤化，歷史被抹去，他們就會失去發聲的權利，甚至連最基本的解釋權都被剝奪。我們有否曾在生活中，不知不覺成為壓迫別人的一群？這是一個值得深思的問題。
到底我們害怕與自己不同的群眾，是對於陌生的抗拒，還是擔憂自己的價值被取代？
「正是這些不一樣，讓我是我，讓你是你，甚至讓我們更強大。」
優獸市的穩定本來就是依靠不同族群發揮各自所長而組成的，弱勢群體也會有他們的能力和力量。
「差異根本沒影響，甚至在認識彼此特別之處的過程中，會讓我們變得更堅強。」
或者，當大家願意互相包容時，社會和每個人都可以變得更強大。
電影詳情
《優獸大都會2》(Zootopia 2)
評分：7.5/10分
片長： 分鐘
上映平台：全線院線
【關於艾菲 About Ivy】
IG: ivy__rainy
BLOG: http://ivyrainy.com
YouTube: 居埔港人
