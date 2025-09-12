「崩牙駒」與14K被聯合國報告點名 涉跨境博彩與網絡詐騙 東帝汶淪新詐騙園區︱Yahoo

「崩牙駒」尹國駒 (Photo by Edward Wong/South China Morning Post via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】聯合國毒品及犯罪問題辦公室（UNODC）報告揭示，跨國犯罪集團於東帝汶建立新的詐騙園區，背後網絡與 14K 三合會及「崩牙駒」尹國駒有直接關聯。

報告詳指，一系列企業與博彩及網上詐騙有關，正透過東帝汶的「歐庫西-安貝諾特別行政區」(RAEOA)的酒店與數碼自由貿易區運作，背後連接至黑社會 14K，當中涉及其頭目「崩牙駒」尹國駒，他過往長期經營博彩及「疊碼仔」業務，其賭場及博彩項目一再被揭與網上詐騙、地下金融及非法資金流動有關。

廣告 廣告

文件列明，尹國駒的網絡早已與柬埔寨、西哈努克城的詐騙園區如「Kaibo」及「K99」有聯繫，這些園區涉及網絡詐騙、人口販運和強迫勞動。他所主導的博彩和「疊碼仔」業務，長期為犯罪活動提供資金平台，亦成為跨國有組織犯罪的重要財源。

The beauty of one part of Dili City, the capital of East Timor, seen from a height with a drone. The beach and the city center are visible with a view towards the Cristo Rei Statue, the icon of Dili.

利用「綠色能源」項目作掩護

報告同時指，相關網絡還涉及一名柬埔寨商人，持有「博彩公司 A」，該公司獲東帝汶博彩牌照，名義上負責本地博彩，但實際經營 offshore 網上博彩，並管理逾 50 個可疑域名。該公司與一個號稱國家彩票的組織合作，實際卻為白牌博彩平台和商業外判服務掩護，擴展至東南亞其他地區。

這些企業利用空殼公司掩飾資金來源，透過多層公司結構及代理董事來規避監管。犯罪集團會聘請律師、會計師及公司服務提供者，設計跨境架構以隱藏真實控制人。此外，他們還利用「綠色能源」項目作掩護，例如在柬埔寨設立太陽能初創企業，表面推廣環保，實際卻成為洗錢和詐騙基建平台。

持有多本護照進入東帝汶

報告亦揭露，涉事人士普遍持有多本護照，有些多達 5 本，均屬真實合法證件。他們利用不同國籍身份進入東帝汶，甚至開設銀行戶口和公司，方便洗錢與跨境詐騙，並透過挑選司法合作薄弱的國家規避引渡風險。

UNODC 強調，東帝汶的情況與柬埔寨西哈努克城、緬甸妙瓦底及寮國金三角特區早期發展極為相似。這些地區在監管薄弱下，迅速成為詐騙、非法博彩和人口販運的溫床。報告警告，隨着東帝汶即將在 10 月加入東盟，RAEOA 若被全面滲透，將對區域的數據安全及數碼經濟造成嚴重風險。