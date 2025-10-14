「巨樹牌」腐乳樣本蠟樣芽孢桿菌超標 高溫加熱無法消除毒素 嚴重可影響中樞神經︱Yahoo

市民無法通過肉眼辨別食物是否被蠟樣芽孢桿菌感染。

「巨樹牌」腐乳早前被食安中心抽驗，發現「蠟樣芽孢桿菌」超標 12 倍，被要求立即停售及下架。有傳染病專科醫生警告，「蠟樣芽孢桿菌」容易在水、食物中找到，例如蔬菜根部、奶類製品、米飯等，如果已帶有這種桿菌的食物不徹底煮熟，桿菌會䆁出有毒孢子令人中毒。煮熟食物若放置室溫環境一段時間，亦可能令孢子「有機可乘」。

傳染病專科醫生曾祈殷接受《Yahoo 健康》訪問時表示，蠟樣芽孢桿菌屬於非常粗生的細菌，不需要氧氣或在相對惡劣的環境下仍可以生存，甚至即使在高溫的環境也不易死亡。他指，這種桿菌在適當的室溫下，可以䆁出有毒孢子令人中毒，因此並不是將食物加熱便安全，而是要將食物在高溫下烹煮一段時間，才有機會殺滅桿菌。

曾醫生指，市民無法通過肉眼辨別食物是否被蠟樣芽孢桿菌感染，因此食物的外觀不會有變質的情況，其毒素更可以抵受攝氏 126 度長達 90 分鐘，若食物中有毒素，即使將食物高溫加熱，亦無法完全消除毒素。

另外，硏究亦顯示，蠟樣芽孢桿菌的孢子可在攝氏 4 度的低溫環境下存活，因此奶類食品如芝士、乳酪等，一般應該保存在雪櫃內，確保食物保持在攝氏 4 度或以下的環境，才有效抑制蠟樣芽孢桿菌孢子的萌發和生長。

「廖孖記」腐乳發現「蠟樣芽孢桿菌」超標 12 倍。

蠟樣芽孢桿菌引致中毒徵狀有以下兩種：

嘔吐型－進食受污染的食物後，患者通常在半小時至 6 小時內出現噁心和嘔吐等症狀，這種中毒常與米飯、馬鈴薯等高澱粉類食品有關；



腹瀉型－進食受污染的食物後，患者通常在 6 至 16 小時內出現腹瀉、腹痛和腹部痙攣等症狀，有時伴有噁心，但嘔吐並不常見，這種中毒常與肉類、奶類、蔬菜和魚類等多種食物有關。

孢子的毒素可能影響心肌及導致心律不整，嚴重時更會影響中樞神經，治療方法是處方抗生素，殺滅桿菌和孢子。曾醫生建議，市民處理食物時要注意以下三點：

如非即時進食，應把食物貯存於安全溫度 避免將易壞的預先包裝食物放在室溫下過久 孕婦及免疫力較弱的人士，應避免進食未經徹底加熱的剩飯、剩麵等食品