「御用丫鬟」陳思齊自嘲係大齡剩女 求姻緣公開擇偶條件惹熱議

「御用丫鬟」陳思齊自嘲係大齡剩女 求姻緣其擇偶條件惹熱議

陳思齊2020年參加香港小姐競選入行，加入TVB後參演多套古裝劇，由於多被安排扮演丫鬟及婢女角色，因而成為「御用丫鬟」。2013年，陳思齊約滿TVB離巢，於近年表示自己有年齡焦慮，直言年紀漸大，再冇角色適合自己，決定離開娛樂圈，轉型成音樂治療及香薰按摩師，又擺攤賣雞腳，加入前TVB小生蔡淇俊直播團隊。感情狀況方面，陳思齊感情生活一直空白，曾自嘲係擺到過晒期嘅大齡剩女，又坦言自己想嫁個有錢人，而且越有錢越好。近日，陳思齊於社交平台分享北上拜神求姻緣嘅影片，以及公開擇偶條件；不過，其擇偶條件惹唔少網民熱議。

陳思齊表示周遭嘅人係咁催佢結婚，指自己都羨慕別人一對對：「你哋一個二個係咁催我結婚，其實知唔知我已經盡咗力。其實我唔使直播嘅日子就會返香港照顧阿媽，睇住人哋一對對配對成功，我簡直妒忌、羨慕、恨！你哋成日話我揀老公好奄尖，我其實只係想搵個多頭髮，唔過份呀嘛？其中婚姻唔係需要打卡嘅KPI，所以困擾我嘅唔係孤單，而係你哋一個二個質問我嘅問題，你點解唔結婚呀？」陳思齊喺影片中表示揀老公與地區冇關係，最緊要係多頭髮同靚仔，直言自己已40多歲，閱仔無數，認為醜男都會花心，因此寧願選擇一個帥氣嘅，會更賞心悅目。對於陳思齊多頭髮嘅擇偶條件，網民指佢要求多，認為佢過於執著「多頭髮」呢個條件，直言：「多頭髮已經過分了，仲要靚仔。機率極低」、「十個光頭九個富」、「你對頭髮有什麽執念？」等等。不過，陳思齊認為姻緣不能強求，如果求姻緣後仍找不到另一半，就會專心工作搵錢，甚至會組個姑婆團。

