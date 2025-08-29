「御用外國人」布偉傑入圍《中年好聲音4》海選 離巢多時回歸娘家盼找知音重組樂隊

曾為御用外國人的布偉傑最近入圍了TVB節目《中年好聲音4》的「香港賽區最終海選」，久未於TVB岀現的布偉傑成為了焦點之一。

《娛樂新聞台》截圖

布偉傑接受娛樂新聞台訪問，笑言：「都好多年冇返入嚟呢度。」他表示：「其中一個原因我想嚟參加就係畀人知道原來我本身係唱到歌嘅，同埋搵呢個做Talking Point，搵啲人參加返我樂隊。」據悉，他曾與6位樂手一起組織樂隊「港三港四」。

美籍香港演員布偉傑於2002年開始為TVB拍劇，其中於處境劇《同事三分親》飾演的韋一大受歡迎，亦令他多了「阿一」的稱號。他自2018年離巢TVB後，仍不時拍片分享近況，可見他熱衷於幕前工作。他近日現身《中年好聲音4》的「香港賽區最終海選」，再次回娘家，並會於舞台上一展歌喉。