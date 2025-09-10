「性感女神」麥家琪為新劇犧牲化老人妝 現實中落田割禾超接地氣獲網民激讚

現年50歲嘅麥家琪，1993年參加香港小姐競選，縱然係大熱門，但有傳因負面新聞致五強不入，幸好最後成功入行。麥家琪進軍電影圈，曾演出《聊齋艷譚之幽媾》、《迷失樂園》、《西廂艷譚》《北上登台》及《偷窺無罪》等三級片，當中《偷窺無罪》更挑戰全裸性感演出，被封「性感女神」。麥家琪與大律師王國豪喺2006年結婚，誕下兩子一女並淡出幕前；直至近年，佢活躍於內地社交平台拍片分享生活點滴以及帶貨。

最近佢參演HOY TV首部原創劇《我愛九龍城》，喺劇中飾演岑麗香嘅媽媽翠晶，今次佢可以話係為藝術犧牲，化上老人妝增添真實效果，同以往性感尤物形象截然不同。

另外，佢最近不時喺內地社交平台上載田園生活嘅影片，最新就上載一段自己親自落田割禾嘅影片，並寫上：「和朋友一起割完稻穀啦，我自己的田收成啦！」喺影片中，佢以樸素農婦打扮示人，將秀髮紮起，著上灰色T恤及藍色迷彩長褲，戴上防曬手袖及勞工手套，手上拿起鋤頭，割禾割得有板有眼，絕對冇揸流攤。期間佢仲對住鏡頭話：「割緊禾嘅我，你愛答不理，割完禾嘅我，你高攀不起，等我賣完啲米，個手有錢，宵夜攤一坐，左邊華仔，右邊古仔，問你怕未？！」

呢個PO一出，唔少網民留言大讚佢，例如「姐姐有喜劇天賦哦」、「喜歡你的性格」、「家琪姐超接地氣」、「真是好接地氣好可愛好喜歡這種性格」、「靚女」、「麥小姐果然有大將風範」及「鬼咁得意！」等等。

麥家琪小紅書影片截圖

麥家琪小紅書影片截圖

麥家琪小紅書影片截圖

麥家琪小紅書影片截圖

《我愛九龍城》截圖

《我愛九龍城》截圖

《我愛九龍城》截圖

麥家琪小紅書影片截圖

麥家琪小紅書影片截圖

麥家琪小紅書影片截圖

麥家琪小紅書影片截圖

