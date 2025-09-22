「愛妻號」郭富城為照顧待產老婆方媛將停工1個月：做個好老公、好爸爸呀！

59歲天王郭富城（Aaron）與細22年方媛（Moka）於2017年結婚，育有2個女兒郭詠希（Chantelle）和郭詠萱（Charlotte）。今年郭富城更趁住父親節公布太太方媛懷上第三胎，預產期係10月。最近郭富城前往馬來西亞為主演新戲《無名指》活動，受訪期間表示喺完成世界巡演「ICONIC」成都站後，全面暫停工作一個月，全心全意陪伴家人，並話：「要回歸家庭，做個好老公、好爸爸呀！」

被問到係唔係要賺奶粉錢，所以密集接拍電影及開巡迴演唱會，郭富城笑住承認，不過佢就強調無論工作幾忙，家人先係最重要。之後，佢表示自己不時抽空帶小朋友去睇戲，仲話雖然佢哋年紀仲細，不過都會提出問題，即係代表佢哋喺度思考，所以佢都會耐心去解釋，而這個係最珍貴嘅活動；同時佢強調爸爸呢個角色都要不斷學習，要做好榜樣，咁樣先可以教導小朋友正確嘅價值觀。

廣告 廣告

郭富城IG

郭富城IG

郭富城IG

《無名指》劇照

方媛小紅書

方媛小紅書

方媛小紅書

方媛小紅書

方媛小紅書

方媛小紅書

方媛小紅書

方媛小紅書

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！