專訪赴台做「鏟子超人」咖啡師：港人內在係善良
「成家班」前成員71歲武師「火星」怒轟成龍壓榨薪酬兼苛刻 受重傷後被嘲：似隻龜冇反應
71歲的成龍近期因電影《捕風追影》票房勁收逾12億人民幣而再受注目，但近年不時有昔日跟隨他工作的龍虎武師，公開力數其種種不是，當中入行逾60年，曾效力「成家班」16年的71歲龍虎武師「火星」蔣榮法，接受傳媒專訪時直言：「我有好多，你啲舊兄弟呢，出面好紅嗰啲呢，喺你後面都講你（成龍）閒話嘅。」而火星更指成龍並非是外界所傳的「好老闆」，而他為對方賣命上陣，卻受到不公平對待，從薪酬壓榨到受傷後被冷待，例如受重傷後被嘲「似隻龜冇反應」，甚至被追討因傷無法工作期間的工資，變成倒欠公司9萬元，令他委屈又心寒。
火星早年投身邵氏做龍虎武師，在行內甚具知名度，其後曾加入洪金寶領軍的「洪家班」，之後轉投成龍的「成家班」，一做就做了16年，最終雙方在拍攝電影《城市獵人》時因酬勞不公而翻面。火星表示，他身為該電影的武術指導，除了成龍本身的動作外，他要負責策劃其他人的動作。
電影拍攝完畢後，成龍請吃飯及派發指導費，當時火星不在場，他得悉副指導每人收10萬元。翌日火星回公司「出糧」，結果也是收到10萬元，他認為自己是正式的武術指導，沒理由收取的報酬跟副指導一樣，認為最少也有15至20萬元，故認為不公平，便找成龍對質：「我話喂，我係指導喎，你成家班無分大細㗎？」成龍便回覆一句：「成家班唔分大細。」火星則指就算地位上不分大小，但工作上有大小，「佢哋係副指收10萬，我係指導又收10萬，咁咪好唔公道囉，係咪先？」。但成龍堅持「成家班千篇一律」，無意調整金額，令火星心裡極度不快，對成龍感到心淡而萌生去意，預計自己將會離開。
其後參與拍攝《醉拳2》時，他當時只領月薪一萬元，已打算拍攝完該部電影便離開，惟有一天的動作替身遲了上班，火星被迫上陣，掛了一條幼威也上前對打，「點不知，拍咗第六take，條威也斷咗」，他整個人便砰一聲直墮地面受傷。火星指當時成龍卻笑出聲，「哈哈哈，你成隻烏龜咁，一啲反應都無」。火星不滿地叫成龍自己試試，「咁樣斷，你有乜嘢反應叫？」。最終還要繼續拍，拍了21次才收貨，而火星形容收工時「條腰痛到行唔郁，好痛，第二日即刻要去睇醫生，醫生就要我開刀」
火星開刀後醫生要他休養3年，他未能參與拍攝成龍電影，當時仍有約1萬元月薪。其後成龍改變薪酬制度，由月薪變成部頭，火星即氣憤地說「連月薪都無啦？」。他無奈需離開成家班，卻沒有長期服務金，原先說會多補一個月薪金給他，即1萬元，但隨即接獲公司通知，他倒欠公司9萬元，因他曾向公司借糧，以往是從指導費扣除，但他受傷後沒工開，結果「同佢做咗16年，臨走，仲要爭佢9萬蚊呀」。火星認為自己需借糧，原因是公司薪酬一直偏低，如果有合理薪酬就不用向公司借糧。
其他人也在看
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 18 小時前
何依婷為愛女舉行180日宴 人緣極佳多位圈中好友到賀
何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，去年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，今年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽。近日佢同老公為囡囡舉行180日宴，除咗精心設計場地佈置，仲有唔少圈中好友到賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
51歲鄧健泓自爆心臟刺痛 身形明顯消瘦面色憔悴？
鄧健泓情史相當豐富，不過2017年選擇修心養性，與女友石詠莉步入婚姻殿堂並移居加拿大，開展新生活。鄧健泓與石詠莉共同經營YouTube頻道，分享夫妻生活點滴及海外見聞。然而，近日鄧健泓上傳一條影片，公開其健康狀況，引起關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
45歲歐倩怡與郭晉安離婚後疑覓得新歡 與成熟男甜蜜蹺手 保持低調但未否認戀情
45歲的歐倩怡（Cindy）與61歲的郭晉安曾是娛樂圈的「模範夫妻」，惟原來背後早有暗湧，去年5月宣布離婚，更承認當時已分居2年，18年婚姻告終Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃
男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
50歲碧咸進駐小紅書打入內地市場！「萬人迷」不到1日已有16.9萬粉絲追蹤，網民高呼「你來晚了，我已經結婚了」
碧咸 David Beckham 近日積極開托內地市場，更正式開通「小紅書」的官方帳號，只需一天已吸納 16.9 萬粉絲追蹤，「萬人迷」魅力沒法擋！Yahoo Style HK ・ 1 天前
離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男 本尊唔否應7字回應...
【on.cc東網專訊】視帝郭晉安和歐倩怡去年宣布離婚，18年婚姻玩完。然而，安仔已重新投入演對事業，主演的《金式森林》亦已正式首播；至於歐倩怡亦已展開新生活，早前更傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但她已極力否認。不過，今日卻傳出歐倩怡已靜靜為愛起革命，被指禿東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
徐濠縈素顏運動look行街被野生捕獲 網民激讚靚女又親民
51歲徐濠縈2006年與陳奕迅結婚，育有女兒陳康堤（Constance），為照顧家庭逐漸淡出演藝圈，但多年來依然保持良好狀態，擁有敏銳時尚觸覺，被封Fashion Icon。日前，有內地網民於社交平店分享於服裝店偶遇徐濠縈嘅合照。從照片中看到，徐濠縈素顏示人，並穿上一身運動打扮及頭戴頭巾，該網民大讚素顏嘅徐濠縈靚女以及極親民。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
王菲前夫李亞鵬宣布2度離婚 與細19歲嫩妻結束3年婚姻
天后王菲前夫李亞鵬於2022年跟比他年輕19歲的海哈金喜結婚，但近期鮮有同框的2人傳出婚變，今日李亞鵬在社交網證實二度離婚消息，正式宣布與現任妻子海哈金喜結束婚姻關係，他表示雙方已於近期完成離婚手續，女兒將由海哈金喜擔任主要扶養人，跟隨媽媽生活，雙方會共同承擔撫養責任。東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
陳奕迅同媽咪哥哥睇林子祥葉蒨文演唱會 獲邀上台合唱《數字人生》佩服前輩「你地係點做到」｜有片
一連五場的林子祥x 葉蒨文《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會– 香港站》今晚舉行尾場，而喺尋晚嘅一場，陳奕迅帶同媽咪以及哥哥陳澤迅一齊捧場。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Katy Perry英國開騷暗示與加拿大前總理杜魯多拍拖
【on.cc東網專訊】美國天后Katy Perry與緋聞男友加拿大前總理杜魯多（Justin Trudeau）日前被拍到出海時在船頂擁吻證實戀情。而昨晚Katy就在英國倫敦展開當地的巡唱，在演唱會期間Katy暗示與杜魯多正蜜運中。東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【Yahoo請你睇優先場】《愛．憾事》當生活陷入一片漆黑，只有愛可令人重新出發！
《愛．憾事》故事講述自小過著幸福生活的卡娜，在迎來17歲生日之前，開始與暗戀已久的對象米拿約會，而與她關係親密的阿姨亦將與高中時代的男友成婚；好事成雙，令她心花怒放。可惜世事無常，父親基斯與阿姨珍妮突然雙雙死於一宗車禍，令卡娜與母親莫瑾大受打擊。本應互相扶持的兩人，因莫瑾刻意隱藏慘劇背後的秘密，以及極力反對米拿接近卡娜，導致本已疏離的母女關係更趨惡劣。在喪親的傷痛與重重的矛盾下，她們如何走出陰暗、重啟人生？Yahoo Movies HK ・ 1 天前
葉劉淑儀傳政壇行人止步 揭夫家地產背景 可轉行曬長腿賣樓？
葉劉淑儀傳政壇仕途止步，但她樓市戰績驚人，從九龍上車到半山豪宅，慳稅贈女、持貨升值，物業逾兩億，堪稱政壇「地產女王」。Yahoo財經 ・ 1 天前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克
英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。鉅亨網 ・ 18 小時前
中國經濟學家再度跟諾貝爾獎無緣 人數多達6000人
今屆諾貝爾經濟學獎由三位外國學者共享殊榮，事實上，每次經濟學獎頒發前後，均有內地人認為中國經濟崛起，值得一個諾貝爾獎，而今次中國人再度跟諾獎無緣，亦有博客文章感慨中國經濟學者，到底何時才能拿諾獎。翻查資料，中國經濟學家數量多達6000人，能在國際主流學術刊物發表論文的也有上百人，不同領域都有大批專家，盤點歷年也有以下數位知名學者，比較讓市場關注，不過有曾獲兩度提名的學者於早年過身，有經濟學者聚焦股市多於研究，未來無緣諾貝爾獎機會仍大Yahoo財經 ・ 2 小時前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 2 天前
消委會咖啡機｜實測12款咖啡機 $4,988飛利浦贏萬元咖啡機 膠囊咖啡機最高分是「這款」！
現代人早上總會以一杯咖啡來提神！最方便之選除了出街買咖啡，還可以在家中擺上一部咖啡機，方便省事沖泡一杯暖意融融的風味咖啡。但市面上咖啡機林林總總，如何選擇才好？消委會568期公布了一份12款咖啡機的測試，分別有9款全自動咖啡機和3款膠囊（coffee capsule）咖啡機，測試結果表示一款價值$4,988的飛利浦全自動咖啡機與萬元的De’Longhi咖啡機同為總評4星評分，飛利浦在價錢上勝出！還有一款Nespresso的膠囊咖啡機也獲得了4星評分，想知道是哪個品牌就繼續看下去。Yahoo Food ・ 1 天前
幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易
中美貿易緊張局勢驟然升級引發加密貨幣市場劇烈波動，創下歷史性清算紀錄。據Coinglass數據顯示，自上周五亞洲時段至周六美國早盤的24小時內，全球加密貨幣衍生品市場爆發高達190億美元（約1,482億港元）的強制平倉，涉及超過160萬名交易者。這場被業界形容為「史上最大規模」的清算潮，直接導火線是美國總統特朗普突然宣布對中國商品加徵100%關稅的決定。BossMind ・ 21 小時前