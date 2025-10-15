「成家班」前成員71歲武師「火星」怒轟成龍壓榨薪酬兼苛刻 受重傷後被嘲：似隻龜冇反應

71歲的成龍近期因電影《捕風追影》票房勁收逾12億人民幣而再受注目，但近年不時有昔日跟隨他工作的龍虎武師，公開力數其種種不是，當中入行逾60年，曾效力「成家班」16年的71歲龍虎武師「火星」蔣榮法，接受傳媒專訪時直言：「我有好多，你啲舊兄弟呢，出面好紅嗰啲呢，喺你後面都講你（成龍）閒話嘅。」而火星更指成龍並非是外界所傳的「好老闆」，而他為對方賣命上陣，卻受到不公平對待，從薪酬壓榨到受傷後被冷待，例如受重傷後被嘲「似隻龜冇反應」，甚至被追討因傷無法工作期間的工資，變成倒欠公司9萬元，令他委屈又心寒。

火星早年投身邵氏做龍虎武師，在行內甚具知名度，其後曾加入洪金寶領軍的「洪家班」，之後轉投成龍的「成家班」，一做就做了16年，最終雙方在拍攝電影《城市獵人》時因酬勞不公而翻面。火星表示，他身為該電影的武術指導，除了成龍本身的動作外，他要負責策劃其他人的動作。

火星參演《Ａ計劃》時飾演小兵，喜感十足。

電影拍攝完畢後，成龍請吃飯及派發指導費，當時火星不在場，他得悉副指導每人收10萬元。翌日火星回公司「出糧」，結果也是收到10萬元，他認為自己是正式的武術指導，沒理由收取的報酬跟副指導一樣，認為最少也有15至20萬元，故認為不公平，便找成龍對質：「我話喂，我係指導喎，你成家班無分大細㗎？」成龍便回覆一句：「成家班唔分大細。」火星則指就算地位上不分大小，但工作上有大小，「佢哋係副指收10萬，我係指導又收10萬，咁咪好唔公道囉，係咪先？」。但成龍堅持「成家班千篇一律」，無意調整金額，令火星心裡極度不快，對成龍感到心淡而萌生去意，預計自己將會離開。

火星稱為拍攝成龍電影做替身而受重傷，休養期間要離開成家班，卻被公司倒追收借糧的９萬元。

其後參與拍攝《醉拳2》時，他當時只領月薪一萬元，已打算拍攝完該部電影便離開，惟有一天的動作替身遲了上班，火星被迫上陣，掛了一條幼威也上前對打，「點不知，拍咗第六take，條威也斷咗」，他整個人便砰一聲直墮地面受傷。火星指當時成龍卻笑出聲，「哈哈哈，你成隻烏龜咁，一啲反應都無」。火星不滿地叫成龍自己試試，「咁樣斷，你有乜嘢反應叫？」。最終還要繼續拍，拍了21次才收貨，而火星形容收工時「條腰痛到行唔郁，好痛，第二日即刻要去睇醫生，醫生就要我開刀」

成龍主演的電影《捕風追影》票房勁收逾12億人民幣，他卻被「成家班」昔日成員數落刻薄對待武師。(《捕風追影》劇照）

火星開刀後醫生要他休養3年，他未能參與拍攝成龍電影，當時仍有約1萬元月薪。其後成龍改變薪酬制度，由月薪變成部頭，火星即氣憤地說「連月薪都無啦？」。他無奈需離開成家班，卻沒有長期服務金，原先說會多補一個月薪金給他，即1萬元，但隨即接獲公司通知，他倒欠公司9萬元，因他曾向公司借糧，以往是從指導費扣除，但他受傷後沒工開，結果「同佢做咗16年，臨走，仲要爭佢9萬蚊呀」。火星認為自己需借糧，原因是公司薪酬一直偏低，如果有合理薪酬就不用向公司借糧。