「打波先嚟落雨」經典廣告童星孖孖「爆肌李敏鎬」拍廣告 挑戰全港最大型拗手瓜比賽

全港最大型拗手瓜比賽「香港國際腕力公開賽 2025」，將於2025年10月11 日（星期六）在舉行，消息一出旋即成為網絡熱話，網友紛紛推舉身邊的「神臂少年」及「神臂大叔」參加，力戰海外選手，為港爭光！

孖「爆肌李敏鎬」Henry晒「麒麟臂」火併

為隆重其事，更邀請曾拍攝「打波先嚟落雨」經典廣告的童星鄭仲軒（Eric），以及貌似韓國男神李敏鎬的健身教練Henry（爆肌李敏鎬）率先參加，更大騷「麒麟臂」拍攝宣傳照，實行「臂臂有力」，先禮後兵！

廿多年前仍是「純情四眼仔」的Eric，一句「打波先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我？」講到街知巷聞，如今已成為Fit爆的「超級健身教練」，更是IFBB職業選手（IFBB Pro），這個資格需要贏得業餘比賽的全場總冠軍，才能獲得職業卡，進而參與職業比賽。觀乎Eric在肌肉質量、身體對稱性、體脂率和整體體型等方面均屬巔峰狀態，完美呈現「生命滿希望，前路由我創」的宗旨，震撼一眾網友！

Eric說：「我向來秉持正向思考、積極及堅持的理念面對人生，所以『香港國際腕力公開賽 2025』的宗旨與自己的座右銘不謀而合，提倡挑戰自我、跳出框框，同時希望『加大力度』推廣健康與運動普及的信息！最欣賞是大會選址在室內作賽，起碼不用擔心『比賽先嚟落雨』，而且不用受百年一遇的極端天氣或高溫影響，運動員也倍感舒適，達致24/7也能做運動的概念！」

透過參加刻苦挑戰身體與意志極限

Eric直言今次參賽是為了身體力行教導學生，突破極限！他說：「無論健美比賽抑或拗手瓜大賽都是一項刻苦又極端的運動，但每每可以從比賽中認識真實的自己，挑戰一下身體與意志的極限，從而汲取更多經驗，可以教導及領導我的學生達至他們追求的運動目標！」

在健美比賽中獲獎無數的Eric，暢談備戰情況：「健美比賽主要是花功夫在雕塑體型上，務求將每一塊肌肉都鍛鍊恰當，而且保持平衡美感，體脂亦要降至極低，從而突出肌肉線條，所以訓練主要集中在重量訓練及有氧運動，加上台上的造型展示及大量伸展動作去呈現線條。至於拗手瓜比賽主要是訓練核心肌群，包括背肌、腿部訓練、肩膊與手臂訓練，需要兼顧爆發力與耐力，所以最近的訓練主要集中在肌肉的爆發力及耐力方面，希望多年的訓練經驗能夠成為優勢！」

嚴控飲食超痛苦 想瘋狂掃食碳水化合物

除了加強訓練外，Eric亦要嚴控飲食，為「神臂」加持！他說：「其實備戰每個比賽都要控制卡路里吸收，必須食得非常清淡，有時候要保持低碳飲食，甚至乎零碳水吸收，但依然會維持高強度訓練，以及應付日常工作的體能輸出，所以戒口過程相當痛苦！我不止對美食有滿滿的慾望，基本上是所有食物也想吃，尤其是碳水化合物例如白飯、甜品及生果，真的越講越想食，但為了比賽要一忍再忍！」

正如Eric的經典廣告對白：「其實落雨又有咩好怕喎！」一樣，勝負同樣乃兵家常事，最重要是玩得過癮，難怪Eric公開挑機「娛圈爆肌王」Tyson參賽，一決高下！他說：「如若要在娛樂圈找對手的話，我想跟Tyson拗手瓜，因為我覺得在娛樂圈中，只得他有機會贏到我，事關我知道他是『自律之鬼』，嚴控飲食及勤力操練，希望有機會跟他切磋一下！」Eric續說：「不過冠軍只得一位，得到好成績固然開心，但成功突破自己的極限才是最大的滿足感，所以我一向較著重進步及突破，希望每次比賽也能夠改善自己的弱項，做到問心無愧！」

