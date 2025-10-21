楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
「抗癌港姐」吳文忻做第8輪化療 籲別問「化到幾時」 深信神蹟發生：我會完全治癒！
本月剛踏入51歲的1998年港姐季軍吳忻熹（Nathaliie、前名吳文忻），去年乳癌復發兼離婚，但她仍一直以樂觀態度積極抗癌，雖然病況曾一度好轉，不過今年3月病情有變，由乳癌三期變四期，她不斷尋求不同療法，並且在社交平臺更新自己最新狀況，而她發布最新的限時動態表示：「今日係第8個cycle 嘅化療， 跟住呢……? 然後呢……？！🤷♀️ 最近常常有朋友問我，仲要化多幾多次？！化到幾時？！我想講，下次見到我或其他四期病友，不要再問這條問題吧！真的不想再答！醫生也是看著你的病情見步行步，不斷試相關的藥吧！醫生的口吻也是不斷用藥來試圖控制癌細胞的增長來吊住你條命。」
雖然希望別人不要再問病友化療到何時，但吳文忻仍然熱愛生命，而且心存希望，「但……. 我相信神蹟的發生！終有一天，我不需要再靠任何藥物來延續生命！因為，我會完全治癒！💪💪💪🥰」。
網民紛紛留言為吳文忻打氣，為她「加油，一起期待神奇蹟出現」，更有病友留言分享病況，「對，2年了，我也不問醫生幾時唔使化療，當血壓高、糖尿病、膽固醇醫！」。
