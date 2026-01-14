「招標妥」擬就顧問及承辦商訂「預審名單」 搭棚樓宇訂「安全距離」 陳國基：徹底系統性改革｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】新一屆立法會今（ 14 日）召開首次大會，重點聚焦去年 11 月 26 日的宏福苑五級火跟進和善後工作。政務司司長陳國基提出多項改善安全和防止圍標建議，包括全港建築地盤禁止吸煙，就搭棚進行大維修樓宇訂立「安全距離」等。政府建議加強市建局在推動樓宇維修方面的角色和功能，為打擊圍標，申領政府維修資助的大廈必須參加「招標妥」，市建局會為參與的顧問及承建商制定嚴格的「預審名單」。

政府：全面系統性改革

立法會今日召開首次大會，政務司長陳國基表示，「調查及規管工作組」正積極統籌協調相關政策局和部門，全力支持和配合獨立委員會工作，強調政府有決心就規管制度進行全面、徹底的系統性改革，打破利益藩籬。

廣告 廣告

他動議「有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案」政府議案，陳國基發言時表示，在處理災後支援及重建的同時，必須從這次火災中吸取教訓，「將傷痛化為改革力量」，推動現有制度的完善和革新，「讓悲劇不再重演」。

申政府資助須參與「招標妥」

政府建議加強市建局在推動樓宇維修的角色和功能，作為打擊圍標措施之一，凡涉及申請政府維修資助的大廈維修工程，須參與「招標妥」平台，並委託市建局為業主招標及評標，亦會決定中標的顧問和承建商。市建局亦會為顧問及承辦商設立「預審名單」，只有名單內公司可參與競投。

就申領政府維修資助的大廈，市建局會在工程期間抽查及監督，並要求顧問和承辦商在重要工程節點，例如大幅修改工程範圍或增加工程費用等，必須向市建局報告。工程完成後，市建局會就顧問及承辦商表現向業主調查滿意度，作為日後相關公司能否保留在「預審名單」的參考因素之一。

議決非必要工程提高業主出席要求

至於不涉及申請政府維修資助的個案，陳國基稱市建局為業主招標和評標後，可為業主提出建議，應揀選「預審名單」中的哪位顧問和承建商，最終由業主決定。

他又指，考慮到有顧問和承辦商提出「必要工程」以外的項目，推高維修成本，政府將研究在《建築物管理條例》下，規定業主立案法團議決額外工程或開支項目時，按增加金額的不同級別，提高業主親自出席及投票的指定比例，以增加業主認知度和參與度。政府亦計劃就代理投票引入措施，完善委任代表文書制度，並改善利益申報及制度透明度。

搭棚大維修樓宇訂「安全距離」

工地及樓宇安全方面，陳國基表示，工作組建議為需要搭棚作大型維修的樓宇訂立「安全距離」，由屋宇署聯同消防處研究及訂立標準，並把相關要求納入法例；屋宇署亦須設立機制，協調各個樓宇外牆大型維修工程的工期。政府同時擬修訂棚架相關工作守則，為俗稱「踢腳板」的裝置訂定物料要求，以減低火警風險。

截至 1 月 13 日，「大埔宏福苑援助基金」總額約為 43 億元，陳國基指，政府已推出 11 個援助項目，項目總承擔額約為 12 億元；目前仍有 4 300 多人居於酒店、青年宿舍／營舍、過渡性房屋、房協及房委會單位，目前尚有 1 000 多個單位可用於較長期安置，相關工作組正研究長遠安置方案。