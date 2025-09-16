「曼谷版小哥斯拉」爆紅 數百水巨蜥佔領公園 由粗口象徵變身旅遊新明星︱Yahoo

亞洲水巨蜥是世界第二大蜥蜴 (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

【Yahoo新聞報道】曼谷近年出現大蜥蜴潮，亞洲水巨蜥在市區數量大增，尤其是在市中心的倫披尼公園（Lumphini Park），約有 400 條蜥蜴棲息，牠們在樹上爬行、在水道暢泳，甚至走上步道，成為市民日常運動時的「意外同伴」。

據《衛報》報道，亞洲水巨蜥（Varanus salvator）是世界第二大蜥蜴，體長可達兩米，廣泛分布於東南亞至印度及中國。過去牠們常見於河流、湖泊及沼澤，但如今越來越多出沒於城市。由於在都市缺乏天敵，加上運河及湖泊提供豐富食物來源，包括魚、鳥類、雞隻及有機廢棄物，蜥蜴族群在曼谷快速繁衍。

曼谷市政府環境部副總幹事 Thosapol Suparee 指，在都市環境中，蜥蜴生存率很高，倫披尼公園的數量理想上應低於 400 條，否則可能引發問題，例如干擾民眾休息或運動，甚至導致交通意外。當局曾於 2016 年捕捉並遷移過部分蜥蜴，但由於雌蜥蜴每次可產下約 20 顆蛋，數量很快回升。

蜥蜴也成為不少曼谷居民的獨特鄰居。(Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

都市缺乏天敵，運河及湖泊提供豐富食物來源，包括魚、鳥類、雞隻及有機廢棄物。 (Photo by Alex OGLE / AFP)

有人笑稱在湖中看到十多條蜥蜴一起泡水，像「巨蜥版溫泉」。 (Photo by Amaury PAUL / AFP)

水巨蜥的泰文名稱「hia」被視為粗口

雖然水巨蜥過去在泰國文化中帶有貶義，甚至牠的泰文名稱「hia」被視為粗口，但近年隨着社交媒體影片熱傳，公眾態度逐漸轉變。2021 年，一條長約 6 呎的蜥蜴爬上便利店貨架的影片走紅網絡，令蜥蜴成為旅遊「打卡」新景點。市府今年更在倫披尼公園湖邊豎立大型蜥蜴雕像，以彰顯牠們代表曼谷生態多樣性。

不過，隨着數量增加，衝突問題也日益突出，例如入侵民居或捕食家禽。國家當局遂於今年 7 月宣布，計劃在受管制情況下允許繁殖飼養，用於皮革等商業用途，期望既能減少非法捕獵，也能協助受困擾的社區。林業局技術官員 Somying Thunhikorn 表示，初期的繁殖種源來自叻丕府的飼養站，並需植入晶片以防非法捕捉。目前已批出約 200 隻商業養殖許可。

同時，蜥蜴也成為不少曼谷居民的獨特鄰居。有跑步人士形容在公園中偶爾需要「跳過」慢慢橫行的巨蜥；亦有人笑稱在湖中看到十多條蜥蜴一起泡水，像「巨蜥版溫泉」。