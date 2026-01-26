錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
「最佳女朋友」唐詩詠自爆懷疑男友與前女友聯絡而當街發脾氣 終發現對方偷食：我由夜晚喊到朝頭早5點
被封「最佳女朋友」嘅唐詩詠，入行以來僅承認過3段戀情，分別為余文樂、崔建邦及洪永城，但都未能開花結果。過往，唐詩詠多次訪問中坦承自己曾經係「戀愛腦」，將愛情放喺首位，處處為對方著想。日前，唐詩詠為火火、KB及梁釗峰主持嘅YouTube節目《巴打圍爐》擔任嘉賓，再次分享愛情經歷。
節目開首，火火表示一直都覺得唐詩詠好乖：「同佢拍拖一定好放心，而且佢一定好小鳥依人。」唐詩詠則直言以前拍拖時比較容易發脾氣，自爆曾試過冇理會場合當街發脾氣；當火火追問原因，唐詩詠憶述因為搵唔男友，懷疑男友與另一個女仔有聯絡，之後發現對方真係同前女友復合：「我記得我喺個公園度喊咗一晚，總之我在拍戲中，製片助理咁啱同我住埋同一區，佢就陪咗我成晚，我由夜晚喊到朝頭早5點我記得。」對於擇偶條件，唐詩詠透露喜歡有幽默感嘅男生，唔鐘意對方好悶，又希望對方唔好太細膽。續笑言，自己有個內置感應器：「我通常識嗰個人，第一感覺就會知佢係朋友定係可以發展嘅人，未必一定會發展嘅，但我會好快知道。如果咁啱係嗰個人，然後佢同我講咗嘅話呢，佢唔使做好多嘢，都可能會一齊。」唐詩詠再坦承自己有啲戀愛腦，有感覺就會去。
被問到以前有否親眼見過男友背叛，唐詩詠表示只係間接證據，指有見過訊息：「我知道咗佢去嗰個女仔屋企，但我唔係好肯定，我想知道係唔係，咁我就買咗佢最鐘意食嘅糖，揸車去佢嗰區，見到佢架車，跟住我就放喺車頭，我就離開咗。」但唐詩詠指自己當時都冷靜，又冇鬧對方，又冇問對方去咗邊。主持問到戀愛腦嘅唐詩詠會否哀求挽留對方，唐詩詠直言從來唔會哀求：「但我可能會等，我唔會用言語去求佢，但就可能冇分手。有啲男人可能會回來。」
唐詩詠又分享過往拍劇曾遇到一位好差嘅對手，當時係與對方飾演情侶，但就未有透露對方身份。唐詩詠表示該男星自喺拍攝前討論過如何拍攝及投入角色後，對方一直態度欠佳：「我記得係我哋講拍拖啦，要拖手，拍完之後佢就……揈開我隻手，我嗰吓就『咦，發生咩事呢？』」於是，唐詩詠決定都唔同對方接觸：「通常導演會話嚟對戲，咁唔對啦，佢就係一個需要對戲嘅人嚟嘅，我話唔對喇，我照講返我嗰啲，耐咗之後佢就唔得囉，佢就點都要同我傾偈先至對到戲囉。我咪用返你嘅方法去對返你囉，你OK咪OK囉。」
