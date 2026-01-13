「最強小三」五索公開懷孕時家庭照高調放閃 自稱「黑圖大放送」

「最強小三」五索公開懷孕時期長裙款 自稱「黑圖大放送」

35歲「五索」鍾睿心與已婚大生銀行主席馬清鏗開展婚外情，並育有四名子女，今年為二人拍拖第10年。日前，有「最強小三」之稱嘅五索再度出擊，於社交平台高調放閃，不僅曬出與馬清鏗甜蜜合照，更罕有公開之前懷孕時一家人喺海邊嘅溫馨照片。

照片拍攝於2023年，當時五索懷有身孕，身穿上卡其色露肩及露腰貼身連身長裙，雖然臉部明顯浮腫，但依舊笑容燦爛，與馬清鏗親密依偎，畫面流露出十足嘅幸福感。五索於帖文中自稱係一場「黑圖大放送」，完全唔理外界對佢嘅種種批評：「Throw back 2023，懷孕嘅女人最漂亮！當時我真心相信，仲俾咗幾皮嘢留倩影，黑圖大放送！」照片中，馬清鏗帶著4名子女海邊嬉戲；據悉，四名孩子皆為五索與馬清鏗所生，而佢仲有一名與前夫嘅孩子，共育5名子女，外界對於呢個「非傳統家庭」生活模式議論紛紛。至於今次黑圖流出，唔少網民直呼：「佢真係唔怕人講，仲要自己曬」，質疑五索藉此博流量，但亦有人感嘆雖然係婚外情，但一家人睇落都幾開心。

廣告 廣告

五索於去年12月於YouTube頻道上載一段山頂大宅影片，表示即將要搬屋，係首次公開亦都係最後一次公開大宅內部。五索首先公開嘅係小朋友嘅睡房，最搶鏡嘅應該係由山頂眺望嘅維港景色。而房內傢俱係由五索自己構思，例如令張碌架床變成樹屋一樣，仲要有堂滑梯，五索話意念源自於細個住嘅板間房。五索又為各個小朋友嘅特性加入佈置，例如囡囡有自己衣帽間，牆壁就整到人工攀石場咁等囝囝們有得爬來爬去，又會為其中一位好鍾意畫畫嘅小朋友房間牆壁加入藝術元素。

五索IG

五索IG

五索IG

五索IG

五索IG

五索IG

五索IG

五索IG

五索IG

五索IG

五索IG

五索IG

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！