「最強小三」五索分享奢華頭等艙體驗 歎魚子醬兼有專人煎蛋煲飯

五索

現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與坐擁百億身家嘅66歲大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生嘅生活點滴，被外界形容為「最強小三」 。五索同馬生愛得高調，二人早前飛往美國慶祝交往10周年。

最近五索喺IG限時動態上載一段佢身處飛機頭等艙嘅影片，為大家講解頭等艙與商務艙嘅分別，佢表示頭等艙與商務艙分別好大，大讚頭等艙嘅座位寬敞，可以同馬山撐枱腳，另外仲有電視屏幕大、可選擇不同軟硬度嘅枕頭、免費優質睡衣及護膚品。至於飛機餐方面，空姐會將餐食以逐道菜式呈上，仲有名貴食材例如魚子醬，更有專人為乘客煎蛋服務及煲飯服務。

五索IG影片截圖

