「最美亞姐」楊恭如被網民講錯年齡嬲嬲豬 拍片跳手勢舞被嘲美顏過重

有「最美亞姐」之稱的楊恭如入行後因美貌爆紅，之後參與拍攝《我向殭屍有個約會》、《行運一條龍》及《古惑仔情義篇之洪興十三妹》等影視作品為人熟悉。不過，楊恭如之後陷入第三者風波，慢慢淡出螢幕。近年搬回上海生活的她甚少有影視作品推出，相反多於社交平台分享日常生活。最近，她於社交平台分享片段，挑戰手勢舞，不過就被嘲濾鏡太重。

楊恭如挑戰手勢舞

日前，楊恭如於社交平台分享自己挑戰手勢舞片段並配文：「每天的主線任務就是哄自己開心～ #自己玩的不亦樂乎 #開心就好」。片中身穿粉白色花裙的她對鏡頭跳手勢舞賣萌，不過就被網民嘲濾鏡開太重，如「美顏開這麼大」及「年輕時確實是個大美女，我小時候也很喜歡她的，現在嘛都是靠化妝美顏了」等等。

不過，有網民亦讚其保養得宜，留言表示「72年這狀態很好了」，但隨即引嚟楊恭如嬲嬲豬回覆：「 74的！」，激動地為自己澄清。

被網民講錯年齡