「最美混血港姐冠軍」謝嘉怡突宣布離巢TVB 轉戰商界成女強人 仍有興趣幕前演出

現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展，加入TVB以來工作量不算多，而她日前出席活動時，突然宣布與TVB五年合約已完結。

謝嘉怡近年轉戰商界，有業務已遠至盈利階段，成為商界女強人。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡近年轉戰商界，創立健康飲品品牌，並且正積極集資準備開拓外國市場，而她另有經營環保電子卡片等其他生意業務，已能錄得盈利，轉型成為商界女強人。但謝嘉怡強調自己對幕前工作仍有興趣，她亦很喜歡拍劇的過程和學習劇本，更表示將來有機會希望能繼續演戲，特別是拍電影，但她目前未有意向跟其他經理人公司簽約。

謝嘉怡熱愛演戲，曾參與拍攝內地劇《燦爛的風和海》，以另一形象示人，令觀眾留下深刻印象。（劇集截圖）

謝嘉怡表示雖然已離開TVB，但她有份參與拍攝的劇集明年仍會播出。《Yahoo娛樂圈》記者翻查TVB網頁，在藝人資料欄目內，已未有搜尋到謝嘉怡的任何資料。

30歲的謝嘉怡在演藝以外創立自己的生意，私底下是熱愛運動的女生。（IG@lisamarie_tse）