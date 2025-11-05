低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
「最美混血港姐冠軍」謝嘉怡突宣布離巢TVB 轉戰商界成女強人 仍有興趣幕前演出
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展，加入TVB以來工作量不算多，而她日前出席活動時，突然宣布與TVB五年合約已完結。
謝嘉怡近年轉戰商界，創立健康飲品品牌，並且正積極集資準備開拓外國市場，而她另有經營環保電子卡片等其他生意業務，已能錄得盈利，轉型成為商界女強人。但謝嘉怡強調自己對幕前工作仍有興趣，她亦很喜歡拍劇的過程和學習劇本，更表示將來有機會希望能繼續演戲，特別是拍電影，但她目前未有意向跟其他經理人公司簽約。
謝嘉怡表示雖然已離開TVB，但她有份參與拍攝的劇集明年仍會播出。《Yahoo娛樂圈》記者翻查TVB網頁，在藝人資料欄目內，已未有搜尋到謝嘉怡的任何資料。
