「月夜行者」日出前登鳳凰山頂 逾千越野跑手為保育籌款：體驗自然的跪弱︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】在星光下跑過叢林，挑戰在日出前奔至鳳凰山頂，一年一度越野慈善跑「月夜行者」Barclays MoonTrekker 將於今日（17日）晚上開跑，連續第十年為大自然保護協會籌款。今年 20 公里賽事在開放報名後兩小時爆滿，30 公里及 40 公里組別亦於一日內滿額，候補名單有過千人。活動創辦人 William Sargent 指近年報名人數及捐款數字重回疫前水平，今年大會也邀請 10 名不同界別人士擔任大使，透過個人行動激勵社群參與保育自然。
重視越野跑愉快體驗 推動新手行善
跑步精神之一在於堅毅，不過「月夜行者」更強調為跑手營造愉快有趣的體驗，鼓勵他們在日出前由梅窩碼頭跑抵鳳凰山山頂，目標就是在這個第二高峰觀日出，又在終點貝澳沙灘設置「賽後慶典」，匯聚跑手同樂。「對很多人來說，這是他們人生第一場跑步賽。我們毫無疑問是香港所有跑步賽中，擁有最佳終點線的賽事。」創辦人 William 指他們既希望籌款，也希望參加者在過程中享受自然之美，提升他們關注保育的動力。「當你要求大家捐款時，如果能滿足他們想要的，他們會更樂意付出。參加者在郊野公園享受夜行，看見樹木、野生動物，基本上就是告訴他們保護環境的好處。」夜跑速度則「豐儉由人」，去年第一名以 4 小時 11分鐘完成 40 公里路線，最後一名則花超過 13 小時。
邀 10 名保育大使帶動話題
適逢「月夜行者」十周年，大會今年邀請 10 名不同界別人士擔任大使，透過分享保育訊息，激勵更多人關注環保，旅遊系KOL Nam 和 大自然保護協會（TNC）項目經理 Scott 亦在其中。Nam 本身亦愛行山，曾在希臘參與海龜保育活動，但未曾在香港夜跑看日出。她認為「月夜行者」的景觀是最吸引的亮點，「好多人會覺得夜行好難，有補給點會好好多，又可以幫埋 TNC 做慈善」。她提及近日橋咀島生態被遊客破壞，有感大眾海洋保護意識仍未足夠，「環境保育好重要，全球暖化之下，香港最大變化就係颱風越來越犀利」。她理解都市人生活繁忙高壓，平日或無心力留意環保議題，這類慈善跑「將話題帶返出嚟，可能畀大家多啲接觸機會」。
修補紅樹林助海岸抵風暴浪潮
同為首次參賽的 Scott 視活動為挑戰耐力的機會，「可以親身體驗自然的美麗，了解佢嘅脆弱」。作為 TNC 基於自然解決方案（NbS）項目經理，Scott 指環境保育與糧食安全、水資源、經濟穩定等都有直接關係，例如修補紅樹林能夠保護海岸，減慢海岸侵蝕，保護社區不受風暴浪潮影響，「保育唔單只係保護生態，亦都提升成個社區的韌性，保障到我哋嘅未來。」
目標籌150萬元 助修復香港蠔礁
「月夜行者」跑手除報名費以外，每人需至少捐贈 500 元參賽，不少人也會趁機向親友同事募捐；更有參加者邀請公司支持配對捐款，以一人之力籌得逾 1.1 萬元。William 指捐款數字在過去十年有高有低，疫情期間減少但近兩年回升，累積籌集超過 1700 萬元。今年目標數字是 150 萬元，目前籌得七成金額，善款將全數捐予TNC，用於亞太地區保育工作，包括修復香港蠔礁、推動婆羅洲可持續林業、救助所羅門群島瀕危海龜等保育工作，亦在巴布亞新幾內亞及印尼推動女性主導的紅樹林修復項目，為女性賦權同時抵禦氣候變化。
