「東張女神」俞可程遇車禍一度以為會死 驚魂未定憶述事情：喺鬼門關出返黎

俞可程於2024年參選香港小姐競選並加入TVB，其後皇牌節目《東張西望》都有份參與，不時穿起短裙或小背心上鏡，其美貌與採訪表現漸漸受到觀眾關注，獲封「新一代東張女神」。前日（8日），俞可程自爆喺八號風球上班途中發生車禍，表示自己喺鬼門關出返黎。

俞可程描述事發經過時明顯驚魂未定：「早上仍然是八號風球，要返工，因為天雨路滑好大風，在龍翔道失控撞車。」從片中可見，俞可程駕駛嘅私家車車頭嚴重損毀，安全氣囊全數彈出，車內更冒出煙霧；表示幸好現場有一名休班消防員私家車司機及時經過，該名消防員陪伴俞可程至救護員抵達，入院檢查後並無大礙。俞可程回憶指，被困車內時感覺非常恐怖，一度以為命不保，寫道：「報個平安，喺鬼門關出返黎，有一下以為自己真係會死。身體無大礙，只係仲有少少暈同受驚過度，已經係不幸中的大幸，多謝大家關心。」

唔少網民留言指睇得出俞可程當時好驚，又希望佢早啲好返：「睇得出可程情緒不穩同表情好驚，好彩人冇事，好好休養」、「最緊要人無事，take care」、「東神女神大步檻過」、「我個心仲痛呀，欣欣，快點康復」等等。與俞可程同屆嘅落選港姐兼「友誼小姐」王汛文於IG發布限時動態，公開與俞可程對話截圖，其寫道：「大家快啲保佑我女神平安，佢今朝撞車，好慘慘豬，快啲送上你哋嘅祝福，送花送錢送禮物，我可以幫佢代收。」

