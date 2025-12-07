「梅林榨菜肉絲」檢出疑含過量獸藥 長期食用可致過敏或泌尿系統受損 食安中心勒令停售及下架︱Yahoo

涉事產品的名稱為「梅林榨菜肉絲」，品牌為梅林，來源地是中國

【Yahoo健康】食環署食物安全中心今日（7 日）提醒市民，應避免食用一批由中國進口、可能含有過量獸藥殘餘磺胺二甲嘧啶的罐裝榨菜肉絲。中心同時呼籲業界，如持有受影響批次的產品，必須立即停用或停止出售。

綜合中心資料，涉事產品的名稱為「梅林榨菜肉絲」，品牌為梅林，來源地是中國，淨重為 240 克，最佳食用日期為 2028 年 4 月 7 日。經銷商為昌暉有限公司。中心發言人表示，得悉澳門當局發出通告，指該批產品檢出含有過量磺胺二甲嘧啶，中心隨即展開跟進，初步調查發現經銷商曾將受影響的批次產品進口到香港。

長期食用可致過敏或泌尿系統受損

該經銷商已遵照中心的指示，將受影響的產品停售和下架，並開始回收。市民如欲查詢有關產品的回收詳情，可於辦公時間致電經銷商的熱線 2766 0128。發言人續稱，磺胺二甲嘧啶屬於磺胺類抗菌藥。根據相關當局在有關樣本中檢出的獸藥殘餘含量，偶爾進食並不會對健康構成不良影響，但長期食用則可能會導致人體過敏反應或泌尿系統受損。

發言人呼籲曾購買受影響批次產品的市民應停止食用。中心已將事件知會業界，並將繼續跟進事件和採取適當行動。目前，調查仍在進行中。