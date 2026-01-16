「死了麼」程式突遭中國下架 海外版仍可使用 山寨版湧現︱Yahoo

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
【Yahoo新聞報道】在中國引發廣泛討論、專為獨居者設計的報平安應用程式「死了麼」昨日（15 日）突然在中國區蘋果應用商店下架。這款軟件早前曾經登上付費排行榜榜首，但目前在中國境內已無法搜尋或下載。
海外地區版本仍可正常運作
綜合內地傳媒報道，「死了麼」的創始人之一郭先生證實，該應用程式確實被要求下架，但郭先生未有透露具體的下架原因。雖然中國區已經無法下載，但包括新加坡及美國在內的海外地區版本仍可正常運作，且在部分地區的付費排行榜中依然位列前茅。
這款應用程式的功能主要針對獨居人群的安全需求，使用者需要預先設定緊急聯絡人，並定期在程式內簽到以確認安全。如果使用者連續多天沒有簽到，系統就會在翌日自動透過電子郵件或短訊通知聯絡人，提醒這些親友使用者可能發生意外。
程式改名並發起徵名活動
「死了麼」由三位「 95 後 」開發者組成的小團隊遠端協作開發，自 2025 年 5 月 上線以來，因為直白的名稱與功能引起關注。軟件最初提供免費下載，後來定價調升至 1 人民幣，近期更增加至 8 人民幣。開發團隊解釋，加價是為了支付伺服器擴容與功能升級的成本。
由於「死了麼」的名稱被部分用戶認為帶有晦氣，團隊原定在 1 月 13 日 將品牌改名為「Demumu」，名稱取自死亡英文單詞 Death 並加入親切的發音。不過，團隊隨後表示更名效果未如理想，決定在 1 月 14 日 發起徵名活動，邀請網民提交建議。
出現大量山寨程式
在該程式下架期間，中國應用商店內出現了大量模仿程式，包括「活著麼」及「死了麼漂流版」等功能相似的軟件。更有其他開發者以「Demumu」名稱推出新應用程式，郭先生強調該些產品與原團隊無關。
