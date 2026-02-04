馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
「比卡超插畫家」 成交價或破億港元 香港上市公司率藏家赴美 參與 Logan Paul 拍賣︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港上市公司迷策略將率領本港藏家團赴美，參與由國際拍賣平台 Goldin 與全球知名網紅兼資深收藏家 Logan Paul 共同舉辦的《寵物小精靈》卡牌盛事。活動將於香港時間 2 月 16 日舉行，團隊將到訪 Goldin 位於美國的總部，參與全球最貴的《寵物小精靈》卡牌拍賣。
首版基礎擴充包成交額達 138.7 萬美元
活動焦點之一為 1999 年《寵物小精靈》首版基礎擴充包遊戲卡的開箱環節。相關補充包早前已於 Goldin 平台分拆拍賣，合共 36 包，總成交額達 138.7 萬美元（約 1,081.86 萬元），單包成交價介乎 3.3 萬至 4.5 萬美元（約 25.74 萬至 35.1 萬元）。是次開箱將由 Logan Paul 親自主持，過程將於其官方 YouTube 頻道及 Goldin 旗下平台同步直播，讓買家即時見證所購藏卡被拆封的時刻。
是次開箱所得的全部卡牌將即場送交鑑定機構 PSA 評級。凡獲評為 PSA 10 級別的藏卡，將特別加註「Logan Paul Break」紀念標記。業界指，如開出初代噴火龍、鯉魚龍或奇異花等稀有卡，並獲得高分評級，單卡價值有機會達六位數甚至七位數美元。
「比卡超插畫家」叫價達近 5000 港元
同場另一焦點為 Logan Paul 持有的 PSA 10 級「比卡超插畫家（Pikachu Illustrator）」拍賣。該卡被公認為《寵物小精靈》卡牌中最具代表性的頂級收藏品，亦是目前全球唯一獲評 PSA Gem Mint 10 的同款卡。Logan Paul 2022 年以約 527.5 萬美元（約 4,115.5 萬元）購入該卡，刷新當時的健力氏世界紀錄，成為「史上最昂貴《寵物小精靈》卡牌」。
拍賣自 1 月開放競投以來，出價已高於原購入價。現時在 Goldin 平台上，連同買家佣金，最新叫價達 632.4 萬美元（約 4,932.72 萬元）。市場亦對最終成交價高度關注，部分預測指成交價有機會突破 1,000 萬美元（約 7,800 萬元），甚至挑戰 2,000 萬美元（約 1.56 億元）水平。
2 月 16 日直播拍賣
拍賣將於香港時間 2 月 16 日 11:00 進入結標階段，並設有延長競標機制。如在結標前 30 分鐘內出現新出價，競標時間將自動延長，直至沒有新增出價為止。迷策略團隊將於現場見證整個拍賣過程。
迷策略近年積極拓展文化藏品相關業務，以收藏卡市場為切入點。公司於 9 月完成收購藏卡品牌 Grade10，其後因應市場對藏卡保障及保存條件的需求增加，於 1 月與國際藝術品運輸及保管機構 Crown Fine Art 合作，推出高級藏卡保管服務「Grade10 保管庫」。
郭耀明拍片為朋友賀壽 61歲型佬味大爆發 《真情》歸亞南疑因有男密友未受力捧
90年代TVB男藝人郭耀明，憑俊朗外表獲得唔少演出機會，但到2007年拍完《通天幹探》之後郭耀明都離巢外闖，更有傳佢已經轉投保險業，甚少露面。
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
「開心舞」龍懷騫長大成才女 憑專業知識回饋社會
【on.cc東網專訊】提到經典廣告電視對白，相信唔少港人都會想起2003年沙士肆虐期間，在電視短片中以自身經歷並在文化中心外跳開心舞，鼓勵全港市民的視障人士龍懷騫，其經典對白：「我有一樣比人叻就係我唔怕黑，但我同其他人一樣我都係怕凍嘅。」更是瞬間掀回憶殺。而時隔
大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
兩屆視后胡定欣宣布離巢：自己去看看外面的世界
曾於TVB憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》兩度奪得視后寶座的胡定欣，今日（4日）於社交平台發文透露離巢消息，於文中感謝「TVB及邵氏的經理人同事在工作上的支持和照顧」，亦希望可以有新嘗試及新挑戰，全文如下：
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
美斯同意 由國際邁阿密回歸母會
球王美斯（Lionel Messi）效力國際邁阿密，盛傳同意了令人出人意表的回歸舊會的安排。
名媛望族丨朱晨麗角色原來執二攤 演技造型均被一面倒留言喪插
TVB重播劇集《名媛望族》日前引起網絡上廣泛討論，唔少劇中場口成為全城熱話之外，劇中演員嘅演技亦成為網民熱門討論話題。劇集搵嚟劉松仁、韓馬利、楊茜堯（楊怡）、陳玉蓮、江美儀等實力派演員主演，唔少網民都話睇得好過癮；不過當時仲係新人嘅朱晨麗就被網民紛紛留言負評，仲話佢係成套劇嘅「唯一敗筆」。
新地馮秀炎涉貪被停職 年薪2400萬「商場一姐」是怎樣煉成的？
新地執行董事馮秀炎據報涉內地商場營運貪腐遭停職，年薪 2,400 萬的「商場一姐」如何建立新地商場王國？
背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。
美國白人夫婦誕黑人女嬰 基因檢測證無血緣關係 夫婦控告診所植入錯誤胚胎︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州一對夫婦入稟控告當地一間生育診所，指在體外受孕過程中被植入錯誤胚胎，導致誕下的黑人女兒與夫婦二人並無任何血緣關係。夫婦表示深愛女兒，同時認為有道德責任尋找女兒的親生父母，並正公開尋求相關線索。
立春禁忌逐個數！5類人必須「躲春」避災 犯8大禁忌隨時衰足一年：剪髮／睇醫生／瞓懶覺
立春2026｜不少人以為農曆年初一才算新一年，但玄學上「立春」才是真正的生肖交接點！2026年的立春將於2月4日凌晨4時01分正式開始，意味著馬年正式來臨。 由於新舊磁場交替容易造成混亂，玄學家提醒有5類人士必須在這段時間「躲春」，同時全港市民亦要留意8大立春禁忌，一不小心犯禁隨時霉運纏身，衰足一整年！究竟立春有甚麼習俗與禁忌？即睇內文：
食物安全｜央視踢爆高毒性農藥「毒番薯」流入全國 農戶：一口都不敢吃
央視踢爆「毒番薯」流入全國？央視近日踢爆，有農戶偷用劇毒農藥「甲拌磷」種植番薯，而這些「毒番薯」更已流入內地多個省份，令人心惶惶！
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」
唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。
中國主婦的淘金夢碎：48小時從獲利60%迅速慘賠84%
黃金與白銀市場上周以來，經歷數十年來最迅速的逆轉，據《彭博》報導，這場由熱衷槓桿的中國交易員推動的紀錄性漲勢，如今已讓從避險基金到家庭主婦在內的投資者損失慘重。
【Aeon】周三新鮮日（只限04/02）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有中國香印提子 $25、卡樂B北海道薯條三兄弟 $75！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！
「立春」2月4日踏入馬年，是招財好日子！把握「這吉時」儲錢開運，讓錢流動招財一整年
2026 年的「立春」落在 2 月 4 日（農曆十二月十七日），這天不僅是二十四節氣之首，更象徵正式告別舊歲、踏入丙午馬年的開端。在玄學與民俗中，立春是一年氣場交替、生氣最旺的節點。若能在這天透過「錢財流動」來啟動能量，據說能為一整年的財運奠定穩固基礎。
75歲李龍基被爆隱居「貨倉屋」 已搬離昔日與王青霞愛巢
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。喺王青霞出獄後，李龍基多次被發現形單隻影，疑似被飛，之後更被爆出已婚及育有一名16歲嘅兒子，李龍基原來係「第三者」，最終分手收場。去到噚日（3日）有傳媒指李龍基已搬離昔日與王青霞嘅村屋愛巢，並已獨自遷入山旮旯隱居生活。
阿Sa蔡卓妍示範Quarter-zip貴氣穿搭，這幾款百搭Ralph Lauren單品可閉眼衝
想打造慵懶又顯貴的日常造型？最近的「Quarter-zip」拉鏈領穿搭正流行！這種穿法將拉鏈微微拉下，形成隨性的V領效果，休閒中帶著不刻意的精緻感，是營造「老錢風」氛圍的關鍵單品。阿Sa蔡卓妍剛好也有在穿Ralph Lauren的Quarter-zip，想要穿出貴氣來就來參考她的同款穿搭吧！