「比卡超插畫家」 成交價或破億港元 香港上市公司率藏家赴美 參與 Logan Paul 拍賣︱Yahoo

「比卡超插畫家」

【Yahoo新聞報道】香港上市公司迷策略將率領本港藏家團赴美，參與由國際拍賣平台 Goldin 與全球知名網紅兼資深收藏家 Logan Paul 共同舉辦的《寵物小精靈》卡牌盛事。活動將於香港時間 2 月 16 日舉行，團隊將到訪 Goldin 位於美國的總部，參與全球最貴的《寵物小精靈》卡牌拍賣。

活動焦點之一為 1999 年《寵物小精靈》首版基礎擴充包遊戲卡的開箱

首版基礎擴充包成交額達 138.7 萬美元

活動焦點之一為 1999 年《寵物小精靈》首版基礎擴充包遊戲卡的開箱環節。相關補充包早前已於 Goldin 平台分拆拍賣，合共 36 包，總成交額達 138.7 萬美元（約 1,081.86 萬元），單包成交價介乎 3.3 萬至 4.5 萬美元（約 25.74 萬至 35.1 萬元）。是次開箱將由 Logan Paul 親自主持，過程將於其官方 YouTube 頻道及 Goldin 旗下平台同步直播，讓買家即時見證所購藏卡被拆封的時刻。

是次開箱所得的全部卡牌將即場送交鑑定機構 PSA 評級。凡獲評為 PSA 10 級別的藏卡，將特別加註「Logan Paul Break」紀念標記。業界指，如開出初代噴火龍、鯉魚龍或奇異花等稀有卡，並獲得高分評級，單卡價值有機會達六位數甚至七位數美元。

Logan Paul 於 2022 年以約 527.5 萬美元購入該卡，刷新當時的健力氏世界紀錄，成為「史上最昂貴《寵物小精靈》卡牌」。

「比卡超插畫家」叫價達近 5000 港元

同場另一焦點為 Logan Paul 持有的 PSA 10 級「比卡超插畫家（Pikachu Illustrator）」拍賣。該卡被公認為《寵物小精靈》卡牌中最具代表性的頂級收藏品，亦是目前全球唯一獲評 PSA Gem Mint 10 的同款卡。Logan Paul 2022 年以約 527.5 萬美元（約 4,115.5 萬元）購入該卡，刷新當時的健力氏世界紀錄，成為「史上最昂貴《寵物小精靈》卡牌」。

拍賣自 1 月開放競投以來，出價已高於原購入價。現時在 Goldin 平台上，連同買家佣金，最新叫價達 632.4 萬美元（約 4,932.72 萬元）。市場亦對最終成交價高度關注，部分預測指成交價有機會突破 1,000 萬美元（約 7,800 萬元），甚至挑戰 2,000 萬美元（約 1.56 億元）水平。

Logan Paul 經常將「比卡超插畫家」掛在身上。

2 月 16 日直播拍賣

拍賣將於香港時間 2 月 16 日 11:00 進入結標階段，並設有延長競標機制。如在結標前 30 分鐘內出現新出價，競標時間將自動延長，直至沒有新增出價為止。迷策略團隊將於現場見證整個拍賣過程。

迷策略近年積極拓展文化藏品相關業務，以收藏卡市場為切入點。公司於 9 月完成收購藏卡品牌 Grade10，其後因應市場對藏卡保障及保存條件的需求增加，於 1 月與國際藝術品運輸及保管機構 Crown Fine Art 合作，推出高級藏卡保管服務「Grade10 保管庫」。