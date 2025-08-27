「港版羅拉」朱芊佩開工被網媒記者捕獲即場訪問 網民鬧爆主持「真係好冇禮貌」

從事運輸搬運工作嘅朱芊佩（小朱）外貌標緻卻擁有健碩身型，2017年被拍攝到爆肌搬運貨物，惹起全城熱話，被封為「最美搬運工」及「港版羅拉」，亦因而爆紅簽約經理人公司，得到唔少幕前演出機會，包括參與無綫節目《女人四十》及譚詠麟《移動人》MV拍攝等等。近年朱芊佩已絕跡幕前重投運輸業，不時有網民目擊到朱芊佩喺街頭開工嘅情況。

有網媒記者早前完成拍攝後巧遇正在落貨嘅朱芊佩，於是即場做咗個訪問，不過網民睇完一致唔buy記者嘅處理。片段中記者話「冇諗過佢仲搬緊嘢」，有留言認為唔尊重小朱之餘，而且「唔熟書」，因為小朱一早做返跟車工作。記者又喺旁白入面指朱芊佩「佢似係落手落腳搬唔係做show」，更令觀眾覺得反感。喺訪問途中開始落雨，小朱講咗句「唔好整濕啲嘢」，唔知係講緊攝影師嘅器材定係處理中嘅貨物，但就見到小朱似乎想完成訪問繼續搬貨，匆匆同記者交換聯絡方式。

記者喺回應網民留言時承認訪問「思考不周」，但強調拍之前有徵求小朱意見，得到同意先幫小朱夾上咪高峰同開機拍攝。記者又指完成訪問後小朱有同佢講可能太耐冇出鏡唔習慣，「可能我在剪接上冇考慮得好周到」。後來記者將片段從IG刪去。

講返朱芊佩，訪問中佢依然係背心開工look，但外貌同樣出眾。被問到打算做搬運做到幾多歲時，小朱就話「我都搬唔到幾多歲，要諗下，睇下點提升自己」。

