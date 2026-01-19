「火雲邪神」梁小龍離世 遺孀驤正式公布消息：心衰竭搶救6小時後安然告別

Jay Park朴宰範旗下的More Vision公司的男團 LNGSHOT日前正式出道，推出新專輯《SHOT CALLERS》，以強烈的HipHop風格與創作實力，出道短短幾天便成為網絡熱話，成為2026年度怪物新人！隊長OHYUL本名權吳律，2006年1月21日出生，是組合中的隊長，出生於韓國的他曾通過 YG、JYP及KOZ 等娛樂公司的選拔，並在 KOZ 當過一段時間的練習生，與男團 BOYNEXTDOOR 雲鶴是翰林藝高的同班同學。來自釜山的 RYUL 是團內的RAP擔當，在參加《Show Me The Money 11》期間被經紀公司挖角，後來也曾參與饒舌節目《Rap: Public》，因為外型被指似足水晶男孩的殷志源，令人留下深刻印象。隊內主舞 WOOJIN 出道前曾擔任 Jay Park《Gimme A Minute》的伴舞，在出道專輯中不只參與歌曲創作，更親自投入編舞創作， Jay Park 曾大力稱讚 WOOJIN 是「努力家」，總是竭盡全力展示自己的技能和天賦。韓法混血的LOUIS只有16歲，是團隊忙內，精通韓文、英文、法文與西班牙文四種語言，身高 186 公分的他

ELLE.com.hk ・ 1 天前