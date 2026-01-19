曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
「火雲邪神」梁小龍離世 遺孀驤正式公布消息：心衰竭搶救6小時後安然告別
於經典電影《功夫》出演「火雲邪神」一角為人熟悉的著名功夫影星梁小龍昨日傳出死訊，享年77歲。今日（19日），其遺孀宋驤透過梁小龍徒兒朱峻賢，於微博正式公布梁小龍死訊並透露其死因，兼授權給（香港動作特技演員公會）、（香港演藝人協會）、（大灣區演藝人協會）正式官宣發布師父與世長辭的消息。
今日，朱峻賢發文代梁小龍遺孀正式發布梁小龍死訊，聲明如下：
聲明長文如下：
發妻：宋驤，聚龍拳大徒兒：朱峻賢（丹尼）正式官員宣布尊敬的（梁小龍）先生與世長辭的消息。
正式受權給（香港動作特技演員公會）、（香港演藝人協會）、（大灣區演藝人協會）正式官員宣發布師父與世長辭的消息。
懷著沉重的心情，通知影視界各好友、各界朋友、喜歡（梁小龍）先生粉絲們，我們尊敬的武術家愛國演員（梁小龍）先生，在2026年1月14日下午4時離世，因心衰竭搶救6小時後安然告別，享年75歲。
梁小龍先生，生於1951年8月9日，祖籍：廣東順德。
師父（梁小龍）生前拍攝過百部影視作品，在70年代拍攝電視劇《霍元甲》《陳真》愛國電視劇，在國內外受廣大觀眾喜愛，師父到國內受訪，給當時台灣封閉演藝事業，暫別銀幕去做生意，直至《功夫》幾個演出，（小龍）先生們再次關注這位武術演員。
我代表師父創辦的（聚龍拳），代眾師弟姊妹感謝大家對師父的愛。
特此聲明
代表人：徒兒 朱峻賢（丹尼）
