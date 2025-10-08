每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
「生蛇針」未納入政府接種計劃 盧寵茂：已委託港大分析成本效益 料明年完成︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會議員陸瀚民早前提出書面質詢，關注政府會否將帶狀疱疹（俗稱「生蛇」）疫苗納入防疫注射計劃。醫務衞生局局長盧寵茂今日（8 日）回覆指，政府已委託香港大學進行相關成本效益分析，預計在 2026 年完成後，疫苗可預防疾病科學委員會將再討論是否建議納入政府計劃。
仍需更多本地成本效益分析數據
盧寵茂表示，帶狀疱疹疫苗目前未列入政府資助的免疫接種計劃，主要因為科學委員會認為仍需更多本地成本效益分析數據，以全面評估納入計劃的可行性。
他指，委員會在去年 9 月已檢視帶狀疱疹疫苗的安全性與成效，確認疫苗安全且有效。當局會繼續密切留意相關因素，包括世界衞生組織的建議、疫苗成本變化、疾病的整體醫療負擔等，再審慎考慮是否推行由政府資助的疫苗接種計劃。
將視財政情況研究資助注射
他補充，即使未有政府資助，市民仍可向家庭醫生查詢帶狀疱疹疫苗接種的效益與風險，特別是年長人士及免疫力較弱者，可在醫生建議下考慮接種，以減低感染帶狀疱疹及其併發症的風險。
盧寵茂又提到，若日後公共財政資源回復充裕，政府會研究在防疫注射計劃中增設帶狀疱疹疫苗項目，並考慮不同群組的資助水平，以便高危或基層病人能獲得合適的防護。
本港疫苗的有效保護期約為 10 年
帶狀疱疹是由潛藏於體內的水痘帶狀疱疹病毒引起，當免疫力下降時可被重新激活，導致皮膚出現帶狀紅疹和水泡。
病情一般不嚴重，嚴重併發症或死亡風險較低，若及早服用抗病毒藥物，能縮短痊癒時間及減輕症狀。盧寵茂指，目前本港有一款帶狀疱疹疫苗已註冊使用，其有效保護期約為 10 年。
其他人也在看
研究指每日飲一罐無糖汽水 非酒精性脂肪肝風險升六成 死於肝病的風險較高︱Yahoo
【Yahoo健康】最新研究發現，每日飲用一罐低糖或無糖汽水，可能令罹患非酒精性脂肪肝（NAFLD）的風險增加達 60%，而每天飲用含糖飲品，亦會令風險上升約 50%。該研究由中國蘇州大學附屬第一醫院胃腸科研究生 Lihe Liu 領導，並於德國柏林舉行的歐洲腸胃學會週會議上發表。Yahoo 健康 ・ 1 天前
【娛事者】港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本 - 郭靖言
港產片市道不景，但今個10月卻頗熱鬧，同時有《風林火山》和《他年她日》兩部港片上映，雖是如此，但今年上映的港片，屈指一算，只得30多部，數量是少得可憐。今年餘下的三個月，排了期肯定上映的港片， 11月有港產動畫片《世外》，和張繼聰任男主角、早於19年就拍完的《金童》，12月就有新導演梁居英執導的《殺手#4》，這電影剛獲金馬獎五項提名，是今屆最多提名的港片，加上主角是Jeffrey（魏浚笙），頗具吸引力。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
銀色債券2025｜最終發行額550億 逾37萬人申請全部獲配發 最多可獲17手
新一批保底息3.85厘銀色債券認購及配發結果今午(8日)出爐。政府表示，截至9月29日認購期結束為止，一共收到37.18萬份有效申請，申請的債券本金總額達982.27億元。am730 ・ 6 小時前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
器官捐贈︱衞生署盼重啟討論「預設默許」 林哲玄指可讓「沒所謂」市民參與 專家憂觸動家屬情緒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】衞生署署長林文健早前表示，希望社會重啟討論器官捐贈「預設默許」（選擇退出）機制，認為只要市民擁有選擇權，便不涉人權問題。他指，本港約有 40 萬人登記器官捐贈，按人口比例仍屬偏低，期望透過檢討制度，鼓勵更多市民參與。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【同人唔同命】巴勒斯坦婦人獲美國以色列協助撤離加沙 皆因其子為海軍
以巴衝突持續兩年，美國政府一直被指漠視巴勒斯坦人權，自特朗普上任後，巴人欲以難民身分取得美國庇護更難。惟凡事總有例外，《華盛頓郵報》報道，美國一名海軍成員的母親最近在美國、以色列及約丹三方合力秘密營救下逃離加沙。事件亦證明，身在加沙的巴勒斯坦人若無靠山，要逃出人間煉獄何其艱難。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
日本足協高層機上瀏覽兒童色情影像 被判禁入境法國 10 年 監禁 18 個月緩刑︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本足球協會（JFA）技術總監影山雅永日前在法國被裁定，在航班上瀏覽兒童色情圖片罪成，被判監禁 18 個月，緩刑執行，並被罰款 5,000 歐元（約 45,000 港元），同時被禁止在未成年人士相關機構任職及入境法國 10 年。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
《大行》大摩：AMD(AMD.US)獲OpenAI入股 仍維持「與大市同步」評級
摩根士丹利發表研究報告指，AMD(AMD.US)宣布與人工智能公司OpenAI達成協議，獲OpenAI入股，料持股高達10%，雙方並將開展AI晶片長期合作，未來數年部署6GW的AI運算容量，投資規模逾1,000億美元。 大摩預期，OpenAI入股將推動AMD生態系統發展，合作首階段1GW部署計劃於明年下半年啟動，採用AMD Instinct MI450 GPU，預期合作具潛在變革性，但提醒AMD仍需向市場證明與英偉達(NVDA.US)相比，其投資回報率亦具競爭力，因此目前仍維持「與大市同步」評級，目標價從168美元升至246美元。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
台山商會中學男教師涉非禮脫罪 官裁女學生自願被摸 改名返校任教 再涉帶學生飲酒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】台山商會中學一名男教師 13 年前帶學生到餐廳喝酒，並在卡拉OK房摸女學生大腿及掃背，被控非禮。當時裁判官相信被告曾摸事主大腿，但認為事主自願被摸，因此罪名不成立。案發後男教師離職並改名，卻於2020 年重返同校任教，現為助理校長。《Yahoo新聞》接獲消息指，該助理校長上學年帶英國交流團時，被指與另一名男教師偕女學生私下用膳，其間疑飲酒、帶對方購買香水、返港時在航機上安排坐鄰座。據知有家長已去信教育局投訴交流團安排，獲覆稱已向學校了解並跟進。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
胡定欣與醫生男友陳建華結婚 網民憶《城寨英雄》CP 引陳展鵬現身留言
前日（6日）藉中秋佳節，胡定欣無預警下於社交平台分享多張唯美婚照，宣布已與男友於10月3日結婚，更寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
結業潮｜將軍澳坑口U購貨架清空惹猜測 逾百分店執剩11間
香港零售業持續面對挑戰，不少連鎖超市紛縮減規模，其中華潤集團旗下的連鎖超市U購（U select）再傳出分店結業。有網民發現將軍澳坑口富寧花園商場的U購分店，近日出現貨架清空未見補貨，懷疑是結業先兆。U購全盛全港共有逾100間分店，不足兩年內連同上述富寧花園商場的分店，規模縮減至僅餘11間。am730 ・ 7 小時前
黃仁勳驚訝AMD向OpenAI出讓10%股份
英偉達(NVDA.US)行政總裁黃仁勳周三表示，對AMD(AMD.US)願意向OpenAI出讓公司約10%股份感到驚訝。 黃仁勳稱，做法很有創意，也頗為意外，特別是考慮到他們對下一代產品的興奮，很驚訝他們會在產品尚未推出前，就願意交出公司10%的股份。 同時，黃仁勳指出，隨着人工智能模型從回應簡單問題發展至進行更複雜的推理，運算需求今年急升，特別是過去六個月增幅顯著。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
因使用廁所問題與食客起爭執 李偲嫣兒子以菜刀傷人 認罪判囚2年2月
已故「正義聯盟」主席李偲嫣的兒子劉仲朗，涉於兩年前在紅磡一間餐廳，因使用廁所問題與食客發生爭執，其後以 30 厘米長的菜刀傷及食客胞弟的左臂。劉被控有意圖而傷人後，一度缺席聆訊，他周三（8 日）於區域法院承認「有意圖而傷人」及「沒有按照法庭的指定歸押」罪。法庭線 ・ 9 小時前
612基金沒註冊社團案 5信託人定罪上訴將於12.3聆訊
「612 人道支援基金」5 名信託人，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、嶺南大學前副教授許寶強、前立法會議員何秀蘭及歌手何韻詩，2022 年被裁定沒為基金註冊、違反《社團條例》，被判罰款。法庭線 ・ 7 小時前
狗隻入食肆｜食環署預計明年中批出首輪申請 將留意社會反應改善執行細節｜Yahoo
今年《施政報告》提及會推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標識，標示顧客可攜帶狗隻進入，可為業界帶來全新商機。有立法會議員關注政府的研究詳情，當局回覆稱政府會諮詢業界，食環署預計明年年中批出首輪申請，讓一定數量的食肆容許狗隻進入。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 1 天前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
《大行》美銀證券：與OpenAI合作或令AMD(AMD.US)每股盈利增至逾15美元
美銀證券發表研究報告指，AMD(AMD.US)與OpenAI宣布達成長期合作，將於明年底起分階段供應運算容量規模達6GW的晶片，而OpenAI將獲得AMD最多10%股份，估算合作規模超過1,000億美元。 以每GW將帶來增量收入約175億美元、EBIT利潤率將介乎30%至35%計算，美銀證券估算交易將令AMD的2026年底及2027年年度化每股盈利增長9%至35%；而至2030年全面部署6GW、EBIT利潤率35%時，每股盈利或能上升至超過15美元。該行維持對AMD的「買入」評級，目標價從200美元上調至250美元；另外亦維持英偉達(NVDA.US)及博通(AVGO.US)的「買入」評級，同列為AI受益者。(gc/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
《歐股》歐盟擬調高鋼鐵進口關稅 汽車股受壓 寶馬領跌
歐盟周二宣布，將削減鋼鐵免關稅進口配額，並把超出部分的關稅由25%上調至50%，以應對全球鋼鐵產能過剩。投資者消化該消息後，鋼鐵股上揚，汽車類股承壓，歐洲股市周三早盤走高。泛歐STOXX 600指數上漲0.6%。 法國CAC 40指數上升70點或0.9%，報8,044點；英國富時100指數升74點或0.8%，報9,558點；德國DAX指數升180點或0.7%，報24,566點。 個股方面，瑞典鋼鐵生產商SSAB早段升約4%，領先STOXX 600成份股表現；德國Thyssenkrupp也升約4%。相反，由於市場擔憂鋼鐵成本上升將打擊車企利潤，汽車類股承壓，板塊整體下跌逾1%，寶馬因下調利潤率指引後，股價急跌7%；平治股價亦下跌逾2%。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 56 分鐘前
黃仁勳：Nvidia(NVDA.US)與OpenAI新協議是首次建立合作夥伴關係
Nvidia(NVDA.US)行政總裁黃仁勳表示，今次與OpenAI的新協議是與雙方首次直接合作，建立合作夥伴關係，OpenAI將首次直接從Nvidia購買雲端服務。 Nvidia上月宣布，計劃向OpenAI投資高達1,000億美元，用於擴建AI數據中心， OpenAI將建設及部署需要10千兆瓦電力的Nvidia系統。 黃仁勳稱，Nvidia與OpenAI的合作夥伴關係是具補充性，建基於與Oracle(ORCL.US)等其他AI公司的既有合作基礎上。Nvidia將協助OpenAI建立一個由OpenAI自定營運的AI基礎設施，並為OpenAI在5年後營運自家雲設備做好準備。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前