「生蛇針」未納入政府接種計劃 盧寵茂：已委託港大分析成本效益 料明年完成︱Yahoo

目前本港有一款帶狀疱疹疫苗已註冊使用，其有效保護期約為 10 年。

【Yahoo新聞報道】立法會議員陸瀚民早前提出書面質詢，關注政府會否將帶狀疱疹（俗稱「生蛇」）疫苗納入防疫注射計劃。醫務衞生局局長盧寵茂今日（8 日）回覆指，政府已委託香港大學進行相關成本效益分析，預計在 2026 年完成後，疫苗可預防疾病科學委員會將再討論是否建議納入政府計劃。

仍需更多本地成本效益分析數據

盧寵茂表示，帶狀疱疹疫苗目前未列入政府資助的免疫接種計劃，主要因為科學委員會認為仍需更多本地成本效益分析數據，以全面評估納入計劃的可行性。

他指，委員會在去年 9 月已檢視帶狀疱疹疫苗的安全性與成效，確認疫苗安全且有效。當局會繼續密切留意相關因素，包括世界衞生組織的建議、疫苗成本變化、疾病的整體醫療負擔等，再審慎考慮是否推行由政府資助的疫苗接種計劃。

將視財政情況研究資助注射

他補充，即使未有政府資助，市民仍可向家庭醫生查詢帶狀疱疹疫苗接種的效益與風險，特別是年長人士及免疫力較弱者，可在醫生建議下考慮接種，以減低感染帶狀疱疹及其併發症的風險。

盧寵茂又提到，若日後公共財政資源回復充裕，政府會研究在防疫注射計劃中增設帶狀疱疹疫苗項目，並考慮不同群組的資助水平，以便高危或基層病人能獲得合適的防護。

本港疫苗的有效保護期約為 10 年

帶狀疱疹是由潛藏於體內的水痘帶狀疱疹病毒引起，當免疫力下降時可被重新激活，導致皮膚出現帶狀紅疹和水泡。

病情一般不嚴重，嚴重併發症或死亡風險較低，若及早服用抗病毒藥物，能縮短痊癒時間及減輕症狀。盧寵茂指，目前本港有一款帶狀疱疹疫苗已註冊使用，其有效保護期約為 10 年。